Saudi oil: হুথি হানার মাঝে ভারতীয় শোধনাগারগুলিতে অপরিশোধিত তেল সরবরাহ বন্ধ করল সৌদির আরমকো,দাবি রিপোর্টে

Saudi oil: হুথি হানার মাঝে ভারতীয় শোধনাগারগুলিতে অপরিশোধিত তেল সরবরাহ বন্ধ করল সৌদির আরমকো,দাবি রিপোর্টে
উল্লেখ্য, অপরিশোধিত তেলের উচ্চ মূল্য, উচ্চতর পরিবহন খরচ এবং প্রচলিত সরবরাহ পথে বিঘ্নের মতো সমস্যায় আগে থেকেই জর্জরিত শোধনাগারগুলোর ওপর চাপ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে সৌদির আরমকোর এই নয়া পদক্ষেপ।
সম্প্রতি মধ্যপ্রাচ্য উত্তপ্ত রয়েছে সৌদি আরবে হুথি হামলার জেরে। ইতিমধ্যেই ইয়েমেনের, ইরান সমর্থিত হুথিরা সৌদির একাধিক জায়গায় হানা চালিয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। এরই মাঝে, ভারতীয় তৈল শোধনাগারগুলিতে সৌদি আরমকো অপরিশোধিত তেল সরবরাহ বন্ধ করে দিয়েছে বলে ইকোনমিক টাইমস-র প্রতিবেদন দাবি করেছে।
আমেরিকা-ইরান যুদ্ধে জেরে হরমুজ প্রণালীতে বাণিজ্যিক সরবরাহ ঘিরে উদ্বেগ যখন অব্যাহত, তখনই সৌদিতে চলেছে হুথি হামলা। এই প্রেক্ষাপটে সৌদির আরমাকো, অপরিশোধিত তেল সরবরাহ ভারতীয় তৈল শোধনাগারগুলিকে বন্ধ করেছে বলে খবর। উল্লেখ্য, অপরিশোধিত তেলের উচ্চ মূল্য, উচ্চতর পরিবহন খরচ এবং প্রচলিত সরবরাহ পথে বিঘ্নের মতো সমস্যায় আগে থেকেই জর্জরিত শোধনাগারগুলোর ওপর চাপ আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে সৌদির এই নয়া পদক্ষেপ। একটি হামলার পর সৌদি আরবের পূর্ব-পশ্চিম পাইপলাইনটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এর ফলে দেশটির পশ্চিমাঞ্চলীয় বন্দরগুলোতে অপরিশোধিত তেল পরিবহনের সক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়েছে এবং হরমুজ প্রণালীতে অচলাবস্থা অব্যাহত থাকায় বিকল্প ব্যবস্থার সুযোগও কমে গেছে। এমন পরিস্থিতিতে জ্বালানির দাম কোথায় গিয়ে ঠেকবে, তা নিয়ে রয়েছে জল্পনা। সরবরাহ বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ এই নয় যে, বাজার থেকে সৌদি অপরিশোধিত তেল পুরোপুরি উধাও হয়ে গেছে। ‘ইটি’ (ET)-র তথ্য অনুযায়ী, আরামকো স্পট মার্কেটে ব্যবসায়ীদের কাছে অপরিশোধিত তেলের কিছু চালান বিক্রি অব্যাহত রেখেছে। এর মধ্যে কিছু তেল শেষ পর্যন্ত হরমুজ প্রণালী হয়ে ভারতের শোধনাগারগুলোর কাছে পৌঁছাতে পারে। তবে, রিপোর্ট বলছে, এই ধরনের সরবরাহ ব্যবস্থা, নিয়মিত মেয়াদী চুক্তির মতো একই নিশ্চয়তা বা মূল্যগত সুবিধা প্রদান নাও করতে পারে।
সৌদি অপরিশোধিত তেল ভারতের শোধনাগারগুলোর জন্য সরবরাহের একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হয়ে উঠেছে। সংঘাত শুরুর পর থেকে ভারতের অপরিশোধিত তেল আমদানির প্রায় ৯ শতাংশই এসেছে আরামকোর কাছ থেকে। তবে ভারতীয় শোধনাগারগুলোর জন্য তাৎক্ষণিক উদ্বেগের বিষয় মূলত বিকল্প তেল সরবরাহ পাওয়া নয়, বরং সেই তেল কী দামে সংগ্রহ করা যাবে, সেই বিষয়টি।
সদ্যই, সৌদির পবিত্র শহর মক্কার কাছে ড্রোন হামলার অ্যালার্ট জারি হয়। সেই হামলার প্রচেষ্টা খণ্ডন করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই হামলার প্রচেষ্টার নিন্দা জানিয়েছে ভারত। ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের সরকারি মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বুধবার বলেছেন, ‘মক্কার কাছে ড্রোন হামলায় আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। ভারত, সৌদি আরব রাজ্যের সার্বভৌম ভূখণ্ডে হামলা এবং সাধারণ মানুষের জীবন ও অবকাঠামো বিপন্নকারী কর্মকাণ্ডের নিন্দা পুনর্ব্যক্ত করছে।'
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শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More