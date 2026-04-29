মোদী যাচ্ছেন UAE,আমির শাহির OPEC ত্যাগ ভারতের তেল-সুবিধা বাড়াবে? হরমুজকে পাশ কাটিয়ে..

মোদী যাচ্ছেন UAE,আমির শাহির OPEC ত্যাগ ভারতের তেল-সুবিধা বাড়াবে? হরমুজকে পাশ কাটিয়ে..
Modi to Visit UAE: ইরান যুদ্ধের জেরে হরমুজ প্রণালী ঘিরে কার্যত আমেরিকা বনাম ইরানের স্নায়ুযুদ্ধ চলছে! এই প্রণালী দিয়ে তেলের ট্যাঙ্কার পার হওয়া অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ। এদিকে, এই প্রণালী দিয়েই যাতায়াত করে বিশ্বের একটা বড় অংশের জ্বালানি পণ্য। এরই মাঝে ‘অর্গানাইজেশন অফ পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ’ বা ওপেক থেকে বেরিয়ে গিয়েছে আরব আমিরশাহি। উল্লেখ্য, মে মাসে ইউরোপ যাওয়ার পথে, এই আরব আমিরশাহিতেই মাঝে ঝটিকা সফর করতে চলেছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।
ইন্ডিয়া টুডে-র একটি রিপোর্ট বলছে, ওপেক থেকে আমিরশাহির বেরিয়ে যাওয়া ভারতের জন্য সুখবর বর্তমানে হরমুজ ঘিরে চ্যালেঞ্জিং পরিস্থিতিতে। রিপোর্ট বলছে, ১লা মে থেকে কার্যকরভাবে, আবুধাবি, তেল সিন্ডিকেটের উৎপাদন সীমা থেকে মুক্ত হবে, যা মূলত সৌদি আরব দ্বারা নির্ধারিত, এবং তার পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা পূরণের জন্য অপরিশোধিত তেল উৎপাদন বাড়াতে পারবে। এর ফলে কৌশলগত ফুজাইরাহ পাইপলাইনের মাধ্যমে ভারতে রপ্তানি বৃদ্ধির পথ উন্মুক্ত হয়, যা হরমুজ প্রণালীকে সম্পূর্ণরূপে পাশ কাটিয়ে ব্যবহার করা সম্ভব। এদিকে, আবার সৌদি আরবের সঙ্গে আমিরশাহির বনিবনা সেভাবে নেই! এই পরিস্থিতিতে ওপেক থেকে আমিরশাহির বের হওয়া আরব বিশ্বে একটি তাৎপর্যপূর্ণ খবর।
ওই রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, যেহেতু সংযুক্ত আরব আমিরশাহি তাৎক্ষণিকভাবে দৈনিক দশ লক্ষ ব্যারেল তেল উৎপাদন বাড়াতে পারে, তাই এটি ভারতের জন্য একটি সুখবর। ভারত ও সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মধ্যে জ্বালানি, বাণিজ্য এবং নিরাপত্তার উপর ভিত্তি করে গভীর কৌশলগত সম্পর্ক রয়েছে। সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ইতিমধ্যেই ভারতের অন্যতম শীর্ষ অপরিশোধিত তেল সরবরাহকারী, এবং পারস্য উপসাগর ও হরমুজ প্রণালীতে সৃষ্ট অচলাবস্থার কারণে নয়াদিল্লি ফুজাইরাহ হয়ে তেলের চালান ঘুরিয়ে দেওয়ার পথে, বলে দাবি রিপোর্টে। এখন, ওপেক কোটার কোনো বাধা না থাকায়, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ভারতে আরও তেল, এবং সম্ভবত সাশ্রয়ী মূল্যের অপরিশোধিত তেল পাঠানোর জন্য আরও ভালো অবস্থানে রয়েছে।
এদিকে, মে মাসে ইউরোপ যাচ্ছেন মোদী। ইউরোপের চার দেশীয় সফরে তিনি যাচ্ছেন। যানা যাচ্ছে, তার মাঝে ৩ থেকে ৪ ঘণ্টার ঝটিকা সফর তিনি আমিরশাহিতে করবেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানের ভারত সফরের কয়েক মাস পরই আমিরশাহিতে যাচ্ছেন মোদী, যে ঘটনা দুই দেশের সম্পর্কে বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
