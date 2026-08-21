Telangana Politics: কেন্দ্রের না-মঞ্জুর, তেলাঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রীর মার্কিন সফর বাতিল, নেপথ্যে...
Telangana Politics: ১০ দিনের ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের জন্য বুধবার গভীর রাতে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। তেলাঙ্গানা সরকারের সরকারি প্রতিনিধি দলের ২৩ অগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ছিল।
Telangana Politics: কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি না মেলায় তেলাঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী এ রেবন্ত রেড্ডির (Revanth Reddy) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর বাতিল হল। শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর দফতর (CMO) এই দাবি করেছে। মুখ্যমন্ত্রীর দফতর জানিয়েছে, বিদেশ মন্ত্রক রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছাড়পত্র দেয়নি। বর্তমানে লন্ডনে থাকা রেবন্ত রেড্ডি ৩০ অগস্টের বদলে ২৩ অগস্ট হায়দরাবাদ ফিরবেন।
১০ দিনের ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের জন্য বুধবার গভীর রাতে লন্ডনের উদ্দেশে রওনা হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি। তেলাঙ্গানা সরকারের সরকারি প্রতিনিধি দলের ২৩ অগস্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশে রওনা দেওয়ার কথা ছিল। তবে ব্রিটেন সফর শেষ করে তিনি আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে না গিয়ে সরাসরি ভারতে ফিরে আসবেন। সিএমও জানিয়েছে, নীতি ও প্রোটোকল অনুযায়ী ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের জন্য কেন্দ্রের কাছে অনুমতি চেয়েছিল রাজ্য সরকার। ব্রিটেন সফরের অনুমতি মিললেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের অনুমোদন দেওয়া হয়নি। প্রতিনিধি দল লন্ডনে পৌঁছানোর পর কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্তের কথা রাজ্য সরকারকে জানানো হয়।
কেন্দ্রের সিদ্ধান্তে বিস্ময় প্রকাশ করে মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি বলেন, সফরের মূল উদ্দেশ্য ছিল কেন্দ্রের জাতীয় শিক্ষা নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্বের সেরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে ভারত, বিশেষ করে তেলাঙ্গানা ও হায়দরাবাদে নিয়ে আসা। এর মাধ্যমে রাজ্যের তরুণদের বিশ্বমানের শিক্ষা, দক্ষতা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ তৈরি করা সম্ভব হতো বলে জানান তিনি। রেবন্ত রেড্ডি আরও বলেন, দেশ গঠন এবং যুবসমাজের ভবিষ্যতের প্রশ্নে রাজনীতি ও নির্বাচনকে ছাপিয়ে বৃহত্তর স্বার্থে চিন্তা করা উচিত। সফরের ক্ষেত্রে 'রাজনৈতিক কারণে' অনুমতি না পাওয়ায় হতাশা প্রকাশ করলেও তিনি কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়ার কথা জানান। তবে মুখ্যমন্ত্রী কর্মকর্তাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরের কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং নির্ধারিত সমঝোতাপত্র ও অংশীদারিত্ব চুক্তিগুলি সম্পন্ন করার নির্দেশ দিয়েছেন।
হায়দরাবাদকে বিশ্বের অন্যতম প্রধান জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যও পুনর্ব্যক্ত করেন রেবন্ত রেড্ডি। তাঁর মতে, ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দরাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, জেএনটিইউ, হায়দরাবাদ পাবলিক স্কুল, আইআইটি, আইএসবি, আইআইআইটি এবং নালসার-এর মতো প্রতিষ্ঠান ইতিমধ্যেই শহরটিকে দক্ষ মানবসম্পদের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত করেছে। তিনি বলেন, বিশ্বের সেরা শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলির উপস্থিতি নিশ্চিত করে হায়দরাবাদকে একটি আন্তর্জাতিক জ্ঞানকেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হবে। সাধারণ ভারতীয়রাও যাতে দেশে থেকেই হার্ভার্ড, অক্সফোর্ড, এমআইটি, এলবিএস বা এলএসই-র মতো প্রতিষ্ঠানের মানসম্পন্ন শিক্ষা ও সার্টিফিকেট পাওয়ার সুযোগ পান, সেটিই তাঁর লক্ষ্য। এদিকে নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ব্রিটেন সফর চালিয়ে যাবেন রেবন্ত রেড্ডি। অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ, লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স, লন্ডন বিজনেস স্কুল এবং ইউনিভার্সিটি অব লন্ডনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। পাশাপাশি, ব্রিটেনের শীর্ষ ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান ও দক্ষতা উন্নয়ন সংস্থার নেতৃত্বের সঙ্গেও বৈঠক করে তেলাঙ্গানার সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন তিনি।