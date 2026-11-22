২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
Rishabh Pant Record: টেস্টে এশিয়ার প্রথম উইকেটকিপার হিসেবে বিরল নজির পন্তের! ভাঙলেন ম্যাকালামের রেকর্ডও
রবিবার ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভে ভারত-নিউজিল্যান্ড প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিন এই কীর্তি গড়েন পন্ত। আগের দিন ৫৫ রান করে অপরাজিত ছিলেন তিনি। রবিবার ব্যাট করতে নেমে প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা যায় তাঁকে। নিউজিল্যান্ডের বোলারদের উপর পাল্টা চাপ তৈরি করেন ভারতীয় উইকেটকিপার।
টেস্ট ক্রিকেটে আরও একবার নিজের জাত চেনালেন ঋষভ পন্ত। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওয়েলিংটন টেস্টে দুরন্ত শতরান করে ইতিহাসের পাতায় নাম তুলে ফেললেন ভারতের এই উইকেটকিপার ব্যাটার। তাঁর এই ইনিংসের সৌজন্যে তৈরি হয়েছে একাধিক নজির। এশিয়ার প্রথম উইকেটকিপার হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া- এই চার দেশে টেস্ট শতরান করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন তিনি। শুধু তাই নয়, টেস্ট ক্রিকেটে সর্বাধিক ছক্কা মারার তালিকায় নিউ জিল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ব্রেন্ডন ম্যাকালামকেও পিছনে ফেলে দিয়েছেন পন্ত। সব মিলিয়ে ওয়েলিংটনে পন্তের ব্যাটিং প্রদর্শন ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য এক বড় প্রাপ্তি।
রবিবার ওয়েলিংটনের বেসিন রিজার্ভে ভারত-নিউজিল্যান্ড প্রথম টেস্টের চতুর্থ দিন এই কীর্তি গড়েন পন্ত। আগের দিন ৫৫ রান করে অপরাজিত ছিলেন তিনি। রবিবার ব্যাট করতে নেমে প্রথম থেকেই আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা যায় তাঁকে। নিউজিল্যান্ডের বোলারদের উপর পাল্টা চাপ তৈরি করেন ভারতীয় উইকেটকিপার। ১৩৫ বলে শতরান পূর্ণ করেন তিনি। গ্লেন ফিলিপসের বলে লং অফের উপর দিয়ে ছক্কা হাঁকিয়ে তিন অঙ্কের ঘরে পৌঁছন পন্ত। নিজের পরিচিত আগ্রাসী ভঙ্গিতেই শতরান উদযাপন করেন।
শেষ পর্যন্ত ১৫৩ বলে ১২৮ রান করে আউট হন তিনি। তাঁর ইনিংসে ছিল ১০টি চার এবং ছটি ছক্কা। রাচিন রবীন্দ্রের বলে তাঁর ক্যাচ ধরেন নাথান স্মিথ। তবে ততক্ষণে ইতিহাস তৈরি হয়ে গিয়েছে।
দক্ষিণ আফ্রিকা, ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়াকে একসঙ্গে ক্রিকেটের পরিভাষায় বলা হয় সেনা (SENA) দেশ। এই চার দেশেই টেস্ট শতরান করার কৃতিত্ব রয়েছে একাধিক ভারতীয় ব্যাটারের। তবে উইকেটকিপার হিসেবে এশিয়ার কোনও ক্রিকেটার এর আগে এই নজির গড়তে পারেননি। পন্তই প্রথম। বিশ্ব ক্রিকেটে এই কৃতিত্ব অর্জনকারী উইকেটকিপারদের তালিকায় তিনি তৃতীয়। তাঁর আগে রয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডাম গিলক্রিস্ট এবং ইংল্যান্ডের জনি বেয়ারস্টো।
ভারতের হয়েও এই কৃতিত্বের তালিকায় রয়েছেন কয়েকজন কিংবদন্তি। মহম্মদ আজহারউদ্দিন, সচিন তেন্ডুলকর, রাহুল দ্রাবিড়, বিরাট কোহলি এবং কেএল রাহুলের পর ষষ্ঠ ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে চার সেনা দেশে টেস্ট শতরান করলেন পন্ত। এই শতরান তাঁর কেরিয়ারের নবম টেস্ট শতরান। ৫৩টি টেস্ট খেলেই এই মাইলফলকে পৌঁছেছেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে এটিই তাঁর প্রথম টেস্ট শতরান। পাশাপাশি কিউয়িদের মাটিতে কোনও ভারতীয় উইকেটকিপারের প্রথম টেস্ট শতরানও এটি। এর আগে ১৯৮১ সালে অকল্যান্ডে অপরাজিত ৭৮ রান করে এই নজিরের অধিকারী ছিলেন সৈয়দ কিরমানি। ৪৫ বছর পর সেই রেকর্ড ভাঙলেন পন্ত।
এখানেই শেষ নয়। টেস্ট ক্রিকেটে ছক্কা মারার তালিকাতেও বড় লাফ দিয়েছেন পন্ত। তাঁর মোট ছক্কার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১০৮। পিছনে পড়ে গিয়েছেন ব্রেন্ডন ম্যাকালাম। তাঁর ছক্কার সংখ্যা ১০৭। এই তালিকায় পন্তের উপরে রয়েছেন শুধু ইংল্যান্ডের বেন স্টোকস। তাঁর ছক্কার সংখ্যা ১৩৮।
এ ছাড়াও বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে তিন হাজার রানের গণ্ডি পেরিয়েছেন পন্ত। তাঁর সংগ্রহ ৩০০৩ রান। উইকেটকিপারদের মধ্যে প্রতিযোগিতার শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তিনিই। পন্তের এই ইনিংস ভারতের বড়সড় ব্যাটিং সাফল্যেরও অংশ। কেএল রাহুলের ১৩৬, যশস্বী জয়সওয়ালের ৮৫, দেবদত্ত পাড়িক্কলের ৮০ এবং শুভমন গিলের ৯৮ রানের সঙ্গে পন্তের ১২৮ রান ভারতের ইনিংসকে শক্তিশালী করে। শেষ পর্যন্ত ৭২০ রান তুলে ইনিংস ঘোষণা করে ভারত। সব মিলিয়ে ওয়েলিংটনে পন্ত বুঝিয়ে দিলেন, চোটের ধাক্কা কাটিয়ে ফের নিজের সেরা ছন্দে ফিরছেন তিনি।