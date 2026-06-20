Rohit Sharma & Virat Kohli Update: রোহিত-কোহলির ২০২৭ বিশ্বকাপ ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা, BCCI-র মন্তব্যে বাড়ল জল্পনা

Rohit Sharma & Virat Kohli Update: রোহিত-কোহলির ২০২৭ বিশ্বকাপ ভবিষ্যৎ নিয়ে ধোঁয়াশা, BCCI-র মন্তব্যে বাড়ল জল্পনা
বোর্ড সূত্রের বক্তব্য অনুযায়ী, রোহিত ও কোহলির ভবিষ্যৎ নিয়ে নিয়মিত আলোচনা চলছে। নির্বাচক, কোচিং স্টাফ, টিম ম্যানেজমেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়দের মধ্যে এ বিষয়ে কথাবার্তা অব্যাহত রয়েছে। তবে এই আলোচনাকে “কৌশলগত” বলে উল্লেখ করে বোর্ড প্রকাশ্যে বিস্তারিত কিছু জানাতে রাজি হয়নি।
২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলিকে কি ভারতের জার্সিতে দেখা যাবে? ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে আলোচিত এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর এখনও মেলেনি। বরং ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (BCCI) সাম্প্রতিক মন্তব্য নতুন করে জল্পনা ও অনিশ্চয়তা বাড়িয়েছে। ভারতীয় দলের দুই অভিজ্ঞ তারকা বর্তমানে শুধুমাত্র ওয়ানডে ক্রিকেট খেলছেন। টি-টোয়েন্টি ও টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর তাঁদের মূল লক্ষ্য ২০২৭ বিশ্বকাপ বলে মনে করা হচ্ছে। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা, জিম্বাবুয়ে ও নামিবিয়ায় অনুষ্ঠেয় সেই বিশ্বকাপের জন্য বোর্ডের পরিকল্পনায় তাঁরা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তা নিয়ে এখনও স্পষ্ট অবস্থান নেয়নি বিসিসিআই।
বোর্ড সূত্রের বক্তব্য অনুযায়ী, রোহিত ও কোহলির ভবিষ্যৎ নিয়ে নিয়মিত আলোচনা চলছে। নির্বাচক, কোচিং স্টাফ, টিম ম্যানেজমেন্ট এবং সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়দের মধ্যে এ বিষয়ে কথাবার্তা অব্যাহত রয়েছে। তবে এই আলোচনাকে 'কৌশলগত' বলে উল্লেখ করে বোর্ড প্রকাশ্যে বিস্তারিত কিছু জানাতে রাজি হয়নি। ফলে দুই তারকার ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা আরও বেড়েছে। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের মতে, বিরাট কোহলির অবস্থান তুলনামূলকভাবে শক্ত। প্রাক্তন নির্বাচক সাবা করিম সম্প্রতি বলেছেন, কোহলির ফিটনেস, ধারাবাহিক পারফরম্যান্স এবং রানের ক্ষুধা নির্বাচকদের আস্থা অর্জন করেছে। তাঁর মতে, ২০২৭ বিশ্বকাপের পরিকল্পনায় কোহলিকে নিয়ে বোর্ড অনেকটাই নিশ্চিত।
অন্যদিকে রোহিত শর্মার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি কিছুটা ভিন্ন। বয়স, ফিটনেস এবং ধারাবাহিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। সাবা করিমের মতে, আগামী কয়েক মাসে রোহিতের পারফরম্যান্স নির্বাচকদের সিদ্ধান্তে বড় ভূমিকা নেবে। বিশ্বকাপ দলে জায়গা নিশ্চিত করতে তাঁকে আরও পরিশ্রম করতে হবে। তবে দুই তারকার পক্ষেও সমর্থন রয়েছে। যুবরাজ সিংয়ের মতো প্রাক্তন ক্রিকেটাররা মনে করেন, বিশ্বকাপ জিততে শুধু তরুণ ক্রিকেটার নয়, অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন। তাঁর মতে, রোহিত ও কোহলির মতো ম্যাচজয়ী ক্রিকেটারদের গুরুত্ব এখনও অপরিসীম।
এদিকে বিরাট কোহলি নিজেও জানিয়েছেন, তিনি ২০২৭ বিশ্বকাপ খেলবেন কি না, তা নির্ভর করবে দলের জন্য তিনি কতটা মূল্য যোগ করতে পারবেন তার ওপর। ব্যক্তিগত অর্জনের চেয়ে দলের প্রয়োজনকেই তিনি বেশি গুরুত্ব দিতে চান। সব মিলিয়ে, ভারতীয় ক্রিকেটের দুই মহাতারকার বিশ্বকাপ ভবিষ্যৎ এখনও অনিশ্চয়তার আবরণে ঢাকা। বিসিসিআই আপাতত কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশ করতে নারাজ। ফলে রোহিত-কোহলিকে ঘিরে আলোচনা আগামী দিনেও ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম বড় আলোচ্য বিষয় হয়ে থাকবে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More