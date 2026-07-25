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    Rohit Sharma Retirement Speculation: রোহিত কি অবসর নিচ্ছেন? জল্পনার মাঝেই সোজাসাপ্টা বক্তব্য বিসিসিআই সহ-সভাপতির

    সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাজীব শুক্লা বলেন, রোহিত এখনও ভারতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং তিনি খেলাও চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কথায়, মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়ায় যা প্রচার হচ্ছে, তার কোনও ভিত্তি নেই। এই মুহূর্তে রোহিত শর্মার অবসর নেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।

    Published on: Jul 25, 2026, 10:42:04 IST
    By Abhijit Chowdhury
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    ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে নানা জল্পনা চলছিল। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হচ্ছিল, ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজই নাকি রোহিতের শেষ আন্তর্জাতিক সিরিজ হতে পারে। তবে সেই সমস্ত জল্পনায় কার্যত ইতি টেনে দিলেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সহ-সভাপতি রাজীব শুক্লা। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, এই মুহূর্তে রোহিত শর্মার অবসর নেওয়ার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।

    ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে নানা জল্পনা চলছিল। (ANI Pic Service)
    ভারতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক রোহিত শর্মার ভবিষ্যৎ নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে নানা জল্পনা চলছিল। (ANI Pic Service)

    সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে রাজীব শুক্লা বলেন, রোহিত এখনও ভারতীয় দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য এবং তিনি খেলাও চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কথায়, মিডিয়া ও সোশ্যাল মিডিয়ায় যা প্রচার হচ্ছে, তার কোনও ভিত্তি নেই। এই মুহূর্তে রোহিত শর্মার অবসর নেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।

    সম্প্রতি ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের প্রথম দুটি ম্যাচে বড় রান করতে পারেননি রোহিত। এরপরই তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে জোর জল্পনা শুরু হয়। কিন্তু লর্ডসে তৃতীয় ও শেষ একদিনের ম্যাচে সেই সব সমালোচনার জবাব ব্যাট হাতে দেন ভারতীয় অধিনায়ক। ১১০ বলে দুরন্ত ১৩৮ রানের ইনিংস খেলেন তিনি। এই শতরানের সুবাদে লর্ডসের ঐতিহাসিক মাঠে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রথম শতরান করার কৃতিত্বও অর্জন করেন রোহিত। পাশাপাশি তিনি প্রথম ভারতীয় ব্যাটার হিসেবে লর্ডসে ওয়ানডে শতরান করার নজির গড়েন।

    রোহিতের এই ইনিংস শুধু ভারতকে বড় রান তাড়া করে জিততেই সাহায্য করেনি, তাঁর ফর্ম ও ভবিষ্যৎ নিয়েও তৈরি হওয়া সমস্ত প্রশ্নের জোরালো উত্তর দিয়েছে। রাজীব শুক্লা শুধু রোহিতের পাশেই দাঁড়াননি, বর্তমান ভারতীয় দলের নেতৃত্বের প্রতিও পূর্ণ আস্থা প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, প্রত্যেকের নিজস্ব মতামত থাকতে পারে। কিন্তু কে দলে থাকবে বা থাকবে না, সেই সিদ্ধান্ত নেন নির্বাচকরাই। তাঁর মতে, ভারতীয় দল ভালো খেলছে, ধারাবাহিকভাবে ম্যাচ জিতছে। তাই এই মুহূর্তে নেতৃত্বে কোনও পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই।

    অন্যদিকে, সিরিজ শেষে রোহিত শর্মার প্রতি নিজের শ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন ইংল্যান্ডের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার জস বাটলার। তিনি রোহিতের স্বাক্ষর করা ভারতীয় দলের একটি জার্সি উপহার হিসেবে পেয়েছেন। সেই জার্সির ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে বাটলার লিখেছেন, প্রতিপক্ষ দলের একজন ক্রিকেটারের জার্সি আমি সবসময় চাইতাম। রোহিত শর্মা আমার সর্বকালের অন্যতম প্রিয় ক্রিকেটার। এই উপহার আমি সারাজীবন যত্ন করে রাখব। ধন্যবাদ, রোহিত।

    বাটলারের এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়, শুধু ভারতেই নয়, বিশ্বের ক্রিকেট মহলেও রোহিত শর্মার প্রতি কতটা সম্মান রয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, লর্ডসে রোহিতের দুরন্ত শতরান এবং বিসিসিআই সহ-সভাপতির স্পষ্ট বক্তব্যের পর আপাতত তাঁর অবসর নিয়ে সব জল্পনার অবসান হওয়া উচিত। সামনে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সিরিজ এবং ২০২৭ সালের একদিনের বিশ্বকাপকে লক্ষ্য রেখেই রোহিত নিজের প্রস্তুতি চালিয়ে যাবেন বলেই মনে করা হচ্ছে। বর্তমানে তিনি ভারতীয় দলের অন্যতম অভিজ্ঞ ব্যাটার এবং নেতৃত্বের ক্ষেত্রেও তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে ক্রিকেট মহল।

    • Abhijit Chowdhury
      ABOUT THE AUTHOR
      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

    Home/News/Rohit Sharma Retirement Speculation: রোহিত কি অবসর নিচ্ছেন? জল্পনার মাঝেই সোজাসাপ্টা বক্তব্য বিসিসিআই সহ-সভাপতির
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