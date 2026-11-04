বয়সকে হার মানালেন রো-কো! রোহিতের অবিশ্বাস্য রানআউট, এক হাতে কোহলির দুরন্ত ক্যাচ

বয়সকে হার মানালেন রো-কো! রোহিতের অবিশ্বাস্য রানআউট, এক হাতে কোহলির দুরন্ত ক্যাচ
বয়স যে শুধুই একটা সংখ্যা, আরও এক বার প্রমাণ করলেন রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি। ফিল্ডিংয়ে যে তাঁরা কতটা ভয়ংকর, তা দেখা গেল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম এক দিনের ম্যাচে।
বয়স যে শুধুই একটা সংখ্যা, আরও এক বার প্রমাণ করলেন রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি। ফিল্ডিংয়ে যে তাঁরা কতটা ভয়ংকর, তা দেখা গেল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম এক দিনের ম্যাচে। রোহিতের অবিশ্বাস্য ফিল্ডিংয়ে রানআউট হলেন ড্যারিল মিচেল। অন্য দিকে, এক হাতে ঝাঁপিয়ে দুরন্ত ক্যাচ ধরে তাক লাগিয়ে দিলেন কোহলি। দুই অভিজ্ঞ তারকার এমন পারফরম্যান্সে মুগ্ধ ক্রিকেটপ্রেমীরা। তাঁদের দাপটের পাশাপাশি ভারতীয় পেসারদের দুরন্ত বোলিংয়ে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ১৮৫ রানেই অলআউট হয়ে গেল নিউজিল্যান্ড।
অকল্যান্ডের ইডেন পার্কে বুধবার পাঁচ ম্যাচের এক দিনের সিরিজের প্রথম লড়াইয়ে টসে জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক শুভমান গিল। শুরু থেকেই ভারতীয় বোলারদের দাপটে চাপে পড়ে যায় কিউয়ি ব্যাটিং। দলের প্রথম সারির পেসার জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ এবং প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ না থাকলেও সেই অভাব বুঝতে দেননি তরুণ বোলাররা। বিশেষ করে অর্শদীপ সিং এবং গুরনুর ব্রার শুরু থেকেই নিউজিল্যান্ডের ব্যাটারদের সমস্যায় ফেলেন।
প্রথম ১০ ওভারের মধ্যেই জোড়া ধাক্কা খায় নিউজিল্যান্ড। ৯ রান করে ফিরে যান উইল ইয়ং। একই রান করে সাজঘরে ফেরেন হেনরি নিকোলসও। দু'টি উইকেটই তুলে নেন অর্শদীপ। এরপর টিম সাইফার্ট কিছুটা লড়াইয়ের চেষ্টা করেন। ৪৩ বলে ৩৮ রান করেন তিনি। কিন্তু গুরনুর ব্রারের বলে তাঁর ইনিংস শেষ হয়। এর পর টম লাথামকেও ফেরান ব্রার। নিজের বলেই অসাধারণ ক্ষিপ্রতায় এক হাতে ক্যাচ ধরে লাথামকে সাজঘরে পাঠান তিনি।
তবে ম্যাচের অন্যতম সেরা মুহূর্ত তৈরি করেন রোহিত শর্মা। ড্যারিল মিচেল এবং গ্লেন ফিলিপস জুটি বেঁধে রান তোলার চেষ্টা করছিলেন। মিচেল তখন ২৮ রানে ব্যাট করছেন। অক্ষর প্যাটেলের বলে বল ঠেলে রান নেওয়ার সুযোগ খুঁজছিলেন দুই ব্যাটার। সেই সময় দ্রুত রান নেওয়ার জন্য এগিয়ে যান মিচেল। কিন্তু বলের দিকে আগে নজর ছিল রোহিতের। মুহূর্তের মধ্যে ছুটে গিয়ে বল তুলে নেন তিনি। শরীর শূন্যে ভাসিয়ে উইকেটকিপার কে এল রাহুলের দিকে বল ছুড়ে দেন। রাহুলের দ্রুত হাতে ভেঙে যায় উইকেট। রানআউট হয়ে ফিরে যেতে হয় মিচেলকে। গোটা ঘটনায় রোহিতের উপস্থিত বুদ্ধি এবং ক্ষিপ্রতা নজর কেড়েছে ক্রিকেটপ্রেমীদের।
এর পর মঞ্চে আসেন বিরাট কোহলি। ইনিংসের ২৯তম ওভারে অংশুল কাম্বোজের বলে ব্যাট ছোঁয়ান নিউজিল্যান্ডের নাথান স্মিথ। স্লিপে দাঁড়িয়ে ছিলেন কোহলি। বলটি তাঁর ডান দিকে চলে যাচ্ছিল। কিন্তু মাটি ছোঁয়ার আগেই ঝাঁপিয়ে এক হাতে বল তালুবন্দি করেন তিনি। এমন অসাধারণ ক্যাচ দেখে সতীর্থরাও অবাক হয়ে যান। তৃতীয় আম্পায়ারের পর্যালোচনার পর আউট ঘোষণা করা হয় স্মিথকে। এর পর তির ছোড়ার ভঙ্গিতে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন কোহলি।
ভারতের বোলিংয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন অংশুল কাম্বোজ। ১০ ওভারে মাত্র ২২ রান দিয়ে দু'টি উইকেট তুলে নেন তিনি। তাঁর শিকার মিচেল স্যান্টনার এবং নাথান স্মিথ। অন্য দিকে, অর্শদীপের ঝুলিতে চার উইকেট। গুরনুর ব্রার পান তিনটি উইকেট।
শেষ দিকে ব্লেয়ার টিকনারের ব্যাটে কিছুটা ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করে নিউজিল্যান্ড। মাত্র ২৩ বলে ৩৪ রান করেন তিনি। মারেন চারটি ছক্কা। তাঁকে সঙ্গ দেন জ্যাকব ডাফি। তবে শেষ পর্যন্ত ব্রারের বলে কে এল রাহুলের হাতে ক্যাচ দিয়ে ফেরেন টিকনার। ৪০.২ ওভারে ১৮৫ রানে শেষ হয় নিউজিল্যান্ডের ইনিংস। সব মিলিয়ে বোলিং এবং ফিল্ডিংয়ে ভারতের দাপট স্পষ্ট। আর রোহিত-কোহলির অসাধারণ ফিল্ডিং বুঝিয়ে দিল, অভিজ্ঞতার সঙ্গে ফিটনেসের লড়াইয়েও এখনও অনেকটা এগিয়ে তাঁরা।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More