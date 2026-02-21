RRC Railways Apprenticeship 2026: মাধ্যমিক পাশেই রেলে ৫,৩৪৯ পদে কাজ! ভবিষ্যতে মিলবে নিয়োগের আরও বড় সুযোগ

RRC Railways Apprenticeship 2026: মাধ্যমিক পাশেই রেলে ৫,৩৪৯ পদে কাজ! ভবিষ্যতে মিলবে নিয়োগের আরও বড় সুযোগ
রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট সেল (আরআরসি) পশ্চিম রেলওয়ে শিক্ষানবীশ নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই নিয়োগের জন্য আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে। আবেদনের শেষ তারিখ আগামী ২৩ মার্চ। প্রার্থীরা অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে আবেদন করতে পারবেন। প্রার্থীদের মোট ৫,৩৪৯টি শিক্ষানবীশ পদের জন্য নির্বাচন করা হবে। এক বছরের জন্য এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এসব পদপূরণের জন্য কোনও লিখিত পরীক্ষা বা ইন্টারভিউ হবে না। আইটিআই এবং দশম শ্রেণিতে (মাধ্যমিক) প্রাপ্ত নম্বরের (কমপক্ষে ৫০ শতাংশ নম্বর) ভিত্তিতে নির্বাচন করা হবে। রেলওয়ে থেকে শিক্ষানবীশ প্রশিক্ষণ নেওয়ার সবচেয়ে বড় সুবিধা হল রেলওয়ে গ্রুপ ডি নিয়োগে (আরআরবি গ্রুপ ডি) ২০ শতাংশ পদ তাঁদের জন্য সংরক্ষিত।
কতগুলি শূন্যপদ আছে? কতজনকে নির্বাচন করা হবে?
১) ফিটার: ১,৬১৪টি পদ
২) ইলেকট্রিশিয়ান: ১,২১৭টি পদ
৩) ওয়েল্ডার: ৫৩২টি পদ
৪) কম্পিউটার অপারেটর এবং প্রোগ্রামিং সহকারী: ২৮০টি পদ
৫) ইলেকট্রনিক মেকানিকস: ২৩৬টি পদ
৬) ডিজেল মেকানিকস: ২০৭টি পদ,
৭) কার্পেন্টার: ১৮৪টি পদ
এছাড়াও পাইপ ফিটার, প্লাম্বার, ওয়্যারম্যান, ড্রাফটসম্যান সিভিল, টার্নার, স্টেনোগ্রাফার, মেশিনিস্ট, মোটর ভেহিকেল মেকানিক, ফোর্জার এবং হিট ট্রিটারের মতো ট্রেডগুলিও এই নিয়োগে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।
বয়সসীমা
১) সর্বনিম্ন ১৫ বছর। সর্বোচ্চ ২৪ বছর।
২) ওবিসি প্রার্থীদের জন্য সর্বোচ্চ বয়সসীমায় তিন বছর, তফসিলি জাতি বা তফসিলি উপজাতি বিভাগের প্রার্থীদের জন্য পাঁচ বছর এবং বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থীদের জন্য দশ বছর ছাড় দেওয়া হয়েছে।
বাছাই প্রক্রিয়া
দশম শ্রেণি এবং আইটিআইতে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে তৈরি মেধা তালিকার ভিত্তিতে যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচন করা হবে। দশম শ্রেণি এবং আইটিআইয়ে প্রাপ্ত নম্বরকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হবে। আবেদন ফি পড়বে ১০০ টাকা। ক্রেডিট কার্ড / ডেবিট কার্ড, ইউপিআই বা নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে অনলাইনে এটি পরিশোধ করা যেতে পারে। তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি, বিশেষভাবে সক্ষম এবং মহিলা প্রার্থীদের কোনও ফি দিতে হবে না।
