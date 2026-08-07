₹23731 Crore CNG-PNG Biogas Mix Project: ২৩৭৩১ কোটির অনুমোদন গোবরধন প্রকল্পে, এবার CNG-PNG'তে মেশানো হবে বায়োগ্যাস
মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য দেশীয় কমপ্রেসড বায়োগ্যাস (CBG) উৎপাদন দশ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি করা এবং আমদানিনির্ভর জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করা।
₹23731 Crore CNG-PNG Biogas Mix Project: দেশে পরিচ্ছন্ন জ্বালানির ব্যবহার বাড়ানো এবং জ্বালানি নিরাপত্তা আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বড় পদক্ষেপ নিল কেন্দ্র সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ২৩,৭৩১ কোটি টাকার ‘গোবরধন’ (GOBARdhan) প্রকল্পে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। আগামী ১০ বছরে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। এর আওতায় কৃষি বর্জ্য, গোবর, জৈব বর্জ্য এবং অন্যান্য বায়োমাস থেকে উৎপাদিত বায়োগ্যাস ধাপে ধাপে সিএনজি (CNG) এবং পিএনজি (PNG)-র সঙ্গে মেশানো হবে।
মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানান, এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য দেশীয় কমপ্রেসড বায়োগ্যাস (CBG) উৎপাদন দশ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি করা এবং আমদানিনির্ভর জ্বালানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা জোরদার করা। পাশাপাশি কৃষি ও জৈব বর্জ্যকে পরিচ্ছন্ন জ্বালানি এবং জৈব সারে রূপান্তরিত করে পরিবেশ দূষণ কমানোরও পরিকল্পনা রয়েছে।
সরকারি পরিকল্পনা অনুযায়ী, নগর গ্যাস বিতরণকারী সংস্থাগুলি উৎপাদিত বায়োগ্যাস কিনবে এবং ধাপে ধাপে তা সিএনজি ও পিএনজির সঙ্গে মিশিয়ে সরবরাহ করবে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ৩ শতাংশ, ২০২৭-২৮ অর্থবর্ষে ৪ শতাংশ এবং ২০২৮-২৯ অর্থবর্ষ থেকে ৫ শতাংশ পর্যন্ত বায়োগ্যাস মেশানোর লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। সরকারের দাবি, এর ফলে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমবে, কার্বন নিঃসরণ হ্রাস পাবে এবং গ্রামীণ অর্থনীতিও নতুন গতি পাবে।
এদিকে, পেট্রোলে ইথানল মিশ্রণ (এথানল ব্লেন্ডিং) নিয়ে বিতর্ক অব্যাহত রয়েছে। বিরোধী দল কংগ্রেস অভিযোগ করেছে, পর্যাপ্ত প্রস্তুতি ছাড়াই কেন্দ্র সরকার ই-২০ (২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রিত পেট্রোল) কর্মসূচি চালু করেছে। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশের দাবি, বিশ্বের বহু দেশ কৃষি অবশিষ্টাংশ ও অন্যান্য জৈব বর্জ্য থেকে ইথানল উৎপাদন করলেও ভারত এখনও মূলত আখ, ধান ও ভুট্টার উপর নির্ভরশীল। তাঁর মতে, আখ ও ধান চাষে বিপুল পরিমাণ সেচের জল লাগে, যা দেশের খাদ্য নিরাপত্তা ও জলসম্পদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করতে পারে।
অন্যদিকে, বিমান জ্বালানিতে ইথানল মেশানোর অভিযোগও খারিজ করেছে কেন্দ্র সরকার। সম্প্রতি আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল অভিযোগ করেছিলেন যে সরকার এভিয়েশন টারবাইন ফুয়েল (ATF)-এ ইথানল মেশানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। তবে সেই দাবি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অসামরিক বিমান পরিবহণমন্ত্রী রাম মোহন নাইডু।
একটি সামাজিক মাধ্যম পোস্টে তিনি স্পষ্ট করেন, বিমান জ্বালানিতে ইথানল মেশানোর কোনও প্রস্তাব বা পরিকল্পনা সরকারের নেই। তাঁর বক্তব্য, এ ধরনের খবর সম্পূর্ণ ভুয়ো এবং বিভ্রান্তিকর।
বিশেষজ্ঞদের মতে, গোবরধন প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে একদিকে যেমন পরিচ্ছন্ন জ্বালানির উৎপাদন বাড়বে, তেমনি কৃষি ও জৈব বর্জ্যের কার্যকর ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ রক্ষা, গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং দেশের জ্বালানি স্বনির্ভরতার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তবে ইথানল মিশ্রণ নিয়ে জলসম্পদ ও খাদ্য নিরাপত্তা সংক্রান্ত উদ্বেগের বিষয়েও ভবিষ্যতে আরও বিস্তৃত আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More