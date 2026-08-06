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    ‘জেন জি প্রতিবাদ করলেও তারা দেশবিরোধী নয়’, পাক,চিন কি শত্রু? অকপট RSS চিফ ভাগবত

    আরএসএস চিফ মোহন ভাগবত বলেন,'আমাদের নিজেদের মানুষ।'

    Published on: Aug 6, 2026, 20:09:44 IST
    By Sritama Mitra
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    জেন জি-র প্রতিবাদ থেকে শুরু করে পাকিস্তান ও চিনের সঙ্গে সম্পর্ক। এই সমস্ত দিক নিয়ে এদিন বক্তব্য রাখলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। সদ্য এদেশ দেখেছে, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে জেন জির প্রতিবাদ আন্দোলন। যার জেরে পদত্যাগ করতে হয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানকে। এই প্রেক্ষাপটে মুখ খুললেন মোহন ভাগবত।

    ‘জেন জি প্রতিবাদ করলেও দেশবিরোধী নয়’, পাক,চিন কি শত্রু? সব প্রশ্নের জবাব ভাগবতের REUTERS/Francis Mascarenhas (REUTERS)
    ‘জেন জি প্রতিবাদ করলেও দেশবিরোধী নয়’, পাক,চিন কি শত্রু? সব প্রশ্নের জবাব ভাগবতের REUTERS/Francis Mascarenhas (REUTERS)

    রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) প্রধান মোহন ভাগবত বৃহস্পতিবার বলেছেন, জেন জি যদি প্রতিবাদ করে তবে তারা দেশ বিরোধী নয়, 'আমাদের নিজেদের মানুষ।' একইভাবে তিনি বলেন, 'আমরা যখন জেন -জির বয়সে ছিলাম, তখন আমরা আমাদের বড়দের কথা শুনতাম। আমরা কখনও প্রশ্ন করতাম না। এখন জেনারেল জেড যৌক্তিক উত্তর চায়।' মোহন ভাগবত বলছেন, ‘আমি বিশ্বাস করি না যে জেন জেড এমন, আমি মনে করি নতুন প্রজন্ম , জেন জির এবং জেন আলফা , আমাদের বর্তমান প্রজন্মের চেয়ে বেশি সৎ এবং দেশপ্রেম এবং সেবার সৎ আবেদন তাদের সাথে কাজ করে।’

    এদিকে, ভারতের সঙ্গে পাকিস্তান ও চিনের সম্পর্ক নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত বলেন, ‘ সংঘাতের সময় আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নষ্ট করা উচিত নয়। সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত তাদের স্থগিত রাখা যেতে পারে, তবে সেগুলি বিচ্ছিন্ন করা যাবে না। দ্বন্দ্ব সম্পর্ককে থামিয়ে দিতে পারে, তবে তাদের শেষ করা উচিত নয়। এমন নয় যে পাকিস্তান ও চিন আমাদের হৃদয় শত্রু। রাষ্ট্রীয় রাজনীতিও এতে ভূমিকা রাখে। ভাগবত আরও বলেন, সংঘাতের সময় জনগণের সরকারের পাশে দাঁড়ানো উচিত, অন্যদিকে জোর দিয়ে বলেন যে মানবতা শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক বিভাজনের ঊর্ধ্বে যায়।’ তিনি বলেন, ‘সংঘাতের সময় আমরা সরকারের পাশে আছি, কিন্তু আমরা এটাও জানি যে মাঝে মাঝে আমাদের এক হতে হয়। মানবতা এক।’ ভাগবত শিক্ষায় ব্যাপক সংস্কারকে সমর্থন করে বলেন, একটি বা দুটি সংস্কারই যথেষ্ট নয়। শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে মোহন ভাগবত বলেন, 'আমি আপনাকে বলব, ২-৩ প্রয়োজন। শিক্ষা কোনো ব্যবসা নয়, আমাদের সবাইকে শিক্ষা দিতে হবে। ফি কাঠামো নিয়ে কাজ করা দরকার।'

    • Sritama Mitra
      ABOUT THE AUTHOR
      Sritama Mitra

      শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More

    Home/News/‘জেন জি প্রতিবাদ করলেও তারা দেশবিরোধী নয়’, পাক,চিন কি শত্রু? অকপট RSS চিফ ভাগবত
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