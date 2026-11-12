Russian Ambassador to USA: আচমকাই মৃত্যু আমেরিকায় নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূতের, রাশিয়া-USA সম্পর্কের সন্ধিক্ষণে বড় ধাক্কা

Russian Ambassador to USA: আচমকাই মৃত্যু আমেরিকায় নিযুক্ত রুশ রাষ্ট্রদূতের, রাশিয়া-USA সম্পর্কের সন্ধিক্ষণে বড় ধাক্কা
বুধবার, ১১ নভেম্বর মস্কোয় তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আনে রুশ বিদেশ মন্ত্রক। প্রথম বিবৃতিতে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো না হলেও পরে রুশ বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা জানান, দীর্ঘদিনের একটি অসুস্থতার কারণে মৃত্যু হয়েছে দারচিয়েভের।
আমেরিকায় নিযুক্ত রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত আলেকজান্ডার দারচিয়েভের মৃত্যুতে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ৬৬ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন রাশিয়ার এই প্রবীণ কূটনীতিক। বুধবার, ১১ নভেম্বর মস্কোয় তাঁর মৃত্যুর খবর প্রকাশ্যে আনে রুশ বিদেশ মন্ত্রক। প্রথম বিবৃতিতে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানানো না হলেও পরে রুশ বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা জানান, দীর্ঘদিনের একটি অসুস্থতার কারণে মৃত্যু হয়েছে দারচিয়েভের। তবে ঠিক কী ধরনের অসুস্থতা ছিল, তা প্রকাশ করা হয়নি। রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রক তাঁকে একজন অসাধারণ কূটনীতিক, অভিজ্ঞ প্রশাসক এবং দক্ষ রাশিয়া-আমেরিকা সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ হিসেবে বর্ণনা করেছে।
২০২৫ সালের মার্চ মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন দারচিয়েভ। বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, মার্কিন প্রেসিডেন্ট হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয়বার হোয়াইট হাউসে ফেরার পর রাশিয়া ও আমেরিকার মধ্যে সম্পর্কের বরফ গলানোর যে কূটনৈতিক উদ্যোগ শুরু হয়েছিল, তার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মুখ ছিলেন তিনি। ইউক্রেন যুদ্ধকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন ধরে মস্কো ও ওয়াশিংটনের মধ্যে তীব্র সংঘাত চলছিল। সেই পরিস্থিতিতে দুই দেশের মধ্যে সরাসরি আলোচনা এবং কূটনৈতিক যোগাযোগ পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে দারচিয়েভ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
কূটনৈতিক জীবনে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ছিল তাঁর। ১৯৯২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রকে যোগ দেন তিনি। উত্তর আমেরিকা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। ১৯৯৭ সালে আমেরিকায় রুশ দূতাবাসে উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। পরে ২০০৫ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত ওয়াশিংটনে রুশ দূতাবাসে মিনিস্টার কাউন্সেলর পদেও ছিলেন। এরপর বিদেশ মন্ত্রকের উত্তর আমেরিকা বিভাগের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলান।
২০১৪ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত কানাডায় রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত ছিলেন দারচিয়েভ। সেই সময় ইউক্রেনের ক্রিমিয়া দখল এবং রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমী দেশগুলির সম্পর্কের অবনতির কারণে কানাডা-মস্কো সম্পর্কেও উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। পরবর্তীকালে রাশিয়ার বিদেশ মন্ত্রকের উত্তর আমেরিকা বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তিনি। ২০২৫ সালে আমেরিকায় রাষ্ট্রদূত হওয়ার পর দুই দেশের মধ্যে আলোচনার নতুন পরিসর তৈরিতে সক্রিয় হন।
২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইস্তানবুলে আমেরিকা ও রাশিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিত আলোচনায় রুশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বও দিয়েছিলেন দারচিয়েভ। ইউক্রেন যুদ্ধ এবং দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে সেই আলোচনাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়েছিল। যদিও ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে তাঁর অবস্থান ছিল স্পষ্ট। ২০২২ সালে রাশিয়ার সামরিক অভিযানকে তিনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ বলে অভিহিত করেছিলেন। পশ্চিমী দেশগুলির নীতিরও একাধিকবার সমালোচনা করেছেন তিনি।
দারচিয়েভের প্রয়াণ এমন এক সময়ে ঘটল, যখন ইউক্রেন যুদ্ধ, রাশিয়ার উপর পশ্চিমী নিষেধাজ্ঞা এবং মার্কিন-রুশ সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। ট্রাম্প প্রশাসনের সঙ্গে মস্কোর যোগাযোগ বজায় রাখার ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ফলে তাঁর মৃত্যুর পর ওয়াশিংটনে রাশিয়ার পরবর্তী রাষ্ট্রদূত কে হবেন এবং দুই দেশের কূটনৈতিক আলোচনায় তার কী প্রভাব পড়বে, তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে।
এদিকে রুশ বিদেশ মন্ত্রকের তরফে তাঁর পরিবার ও পরিজনদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে। দারচিয়েভের শেষকৃত্য কবে এবং কোথায় হবে, সে বিষয়ে বিস্তারিত ঘোষণা করা হয়নি।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More