Russian Military Plane Crash: সাইবেরিয়ায় ভেঙে পড়ল রাশিয়ার সামরিক বিমান! ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ১৯ জনের
দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটি ছিল রাশিয়ার সামরিক পরিবহণ বিমান Antonov An-12। কেমেরোভো অঞ্চলে বিমানটি ভেঙে পড়ে। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে মৃতের সংখ্যা ১৩ বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, বিমানে থাকা মোট ১৯ জনেরই মৃত্যু হয়েছে।
রাশিয়ায় ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা! সাইবেরিয়া অঞ্চলে ভেঙে পড়ল রুশ সামরিক বাহিনীর একটি পণ্য ও সেনা পরিবহণকারী বিমান। এই দুর্ঘটনায় বিমানে থাকা ১৯ জনেরই মৃত্যু হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। মঙ্গলবার, ১৭ নভেম্বর রাতে ঘটে এই দুর্ঘটনা। রাশিয়ার কেমেরোভো অঞ্চলের ইয়াগুনোভো গ্রামের কাছে জনবসতিহীন এলাকায় ভেঙে পড়ে বিমানটি। দুর্ঘটনার খবর সামনে আসতেই গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী, দমকল এবং জরুরি পরিষেবার কর্মীরা। কীভাবে একটি সামরিক বিমান মাঝআকাশে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভেঙে পড়ল, তা জানতে শুরু হয়েছে উচ্চপর্যায়ের তদন্ত।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুর্ঘটনাগ্রস্ত বিমানটি ছিল রাশিয়ার সামরিক পরিবহণ বিমান Antonov An-12। নির্ধারিত যাত্রাপথে উড়ান চলাকালীন কেমেরোভো অঞ্চলে বিমানটি ভেঙে পড়ে। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে মৃতের সংখ্যা ১৩ বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, বিমানে থাকা মোট ১৯ জনেরই মৃত্যু হয়েছে। মৃতদের মধ্যে বিমানের ক্রু সদস্যরাও রয়েছেন। অর্থাৎ দুর্ঘটনা থেকে কেউই প্রাণে বাঁচতে পারেননি।
কেমেরোভো অঞ্চলের গভর্নর ইলিয়া সেরেদিউক জানিয়েছেন, ইয়াগুনোভো গ্রামের কাছে বিমানটি ভেঙে পড়েছে। দুর্ঘটনাস্থল আঞ্চলিক রাজধানী থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে। দুর্ঘটনার পর বিমানটিতে আগুন ধরে যায়। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল বাহিনী। উদ্ধারকারী দল এবং জরুরি পরিষেবার কর্মীরা পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার কাজে নেমে পড়েন। গভর্নর নিজেও দুর্ঘটনাস্থল থেকে পরিস্থিতির উপর নজর রাখেন।
কিন্তু কী কারণে এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটল? রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রাথমিক বক্তব্য অনুযায়ী, যান্ত্রিক ত্রুটির কারণেই বিমানটি ভেঙে পড়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা RIA-র মাধ্যমে এই তথ্য সামনে এসেছে। তবে বিমানের ঠিক কোন যন্ত্রাংশে সমস্যা হয়েছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
অন্যদিকে, রাশিয়ার সংবাদমাধ্যম Baza-র রিপোর্টে আরও কয়েকটি সম্ভাব্য কারণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের দাবি, বিমানের চারটি ইঞ্জিনের মধ্যে একটিতে জ্বালানি লিক হয়ে আগুন ধরে যেতে পারে। সেই আগুনের জেরে বিমানের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পাশাপাশি হাইড্রলিক ব্যবস্থাতেও সমস্যা তৈরি হয়েছিল বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। তবে এগুলি এখনও তদন্তকারীদের সামনে থাকা সম্ভাব্য কারণ মাত্র। চূড়ান্ত তদন্ত রিপোর্ট প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ নিশ্চিত করে বলা সম্ভব নয়।
ইতিমধ্যেই দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্তকারী দল ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। রাশিয়ার বিমান দুর্ঘটনা তদন্ত কমিশনও তদন্ত শুরু করেছে। বিমানের ধ্বংসাবশেষ পরীক্ষা করে দেখা হবে, যান্ত্রিক ত্রুটি, জ্বালানি ব্যবস্থার সমস্যা নাকি অন্য কোনও কারণে এই বিপর্যয় ঘটেছে।
উল্লেখ্য, Antonov An-12 সোভিয়েত আমলে তৈরি চার ইঞ্জিনবিশিষ্ট সামরিক পরিবহণ বিমান। ১৯৫০-এর দশকের শেষ দিক থেকে এই বিমান পরিষেবায় রয়েছে। কয়েক দশক পুরনো এই বিমান এখনও রাশিয়া-সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সামরিক ও পণ্য পরিবহণের কাজে ব্যবহৃত হয়।
সব মিলিয়ে, সাইবেরিয়ায় রাশিয়ার সামরিক বিমানের এই দুর্ঘটনা বড়সড় ধাক্কা দিয়েছে মস্কোকে। একসঙ্গে ১৯ জনের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এখন নজর তদন্তের দিকে। যান্ত্রিক ত্রুটি, ইঞ্জিনে আগুন নাকি জ্বালানি ব্যবস্থার গোলযোগ—কোন কারণে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটল, তার উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More