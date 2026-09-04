S Jaishankar in Kyiv: জয়শঙ্কর কিয়েভে, সেই সময়ই আকাশে দেখা গেল রুশ ড্রোন! ‘শাহেদ’ হামলার দাবি জেলেনস্কির

S Jaishankar in Kyiv: জয়শঙ্কর কিয়েভে, সেই সময়ই আকাশে দেখা গেল রুশ ড্রোন! ‘শাহেদ’ হামলার দাবি জেলেনস্কির
জেলেনস্কি সমাজমাধ্যমে লেখেন, জয়শঙ্কর কিয়েভে থাকার সময়ই রাশিয়া ফের জেটচালিত শাহেদ ড্রোন পাঠায়। এই ড্রোন তৈরিতে ইরানের সহায়তা ছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি। জেলেনস্কির দাবি, ইউক্রেনের যুদ্ধবিমান বেশির ভাগ ড্রোন গুলি করে নামিয়ে দেয়।
কিয়েভে ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। তখনই আকাশে রুশ ড্রোন হামলা। এমনই দাবি করলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি। তাঁর বক্তব্য, জয়শঙ্কর যখন কিয়েভে ছিলেন, তখন রাশিয়া নতুন ধরনের জেটচালিত ‘শাহেদ’ ড্রোন দিয়ে হামলা চালায়। বৃহস্পতিবার কিয়েভে জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠক করেন জয়শঙ্কর। মূল আলোচনায় ছিল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। কী ভাবে সংঘাত থামানো যায়, তা নিয়েও কথা হয়। দুই দেশের সম্পর্ক আরও মজবুত করার বিষয়ও উঠে আসে।
‘জয়শঙ্করের সফরের সময়েই হামলা’
জেলেনস্কি সমাজমাধ্যমে লেখেন, জয়শঙ্কর কিয়েভে থাকার সময়ই রাশিয়া ফের জেটচালিত শাহেদ ড্রোন পাঠায়। এই ড্রোন তৈরিতে ইরানের সহায়তা ছিল বলেও অভিযোগ করেন তিনি। জেলেনস্কির দাবি, ইউক্রেনের যুদ্ধবিমান বেশির ভাগ ড্রোন গুলি করে নামিয়ে দেয়। ফলে ভারতীয় প্রতিনিধি দল নিরাপদে ছিল। তবে রাশিয়ার পক্ষ থেকে এই নির্দিষ্ট হামলা নিয়ে এমন কোনও বক্তব্যের উল্লেখ করা হয়নি।
বৈঠকে যুদ্ধ থামানোর আলোচনা
জয়শঙ্করও জেলেনস্কির সঙ্গে বৈঠকের কথা জানান। তাঁর বক্তব্য, ইউক্রেনের বিদেশমন্ত্রী আন্দ্রি সিবিহার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনার বিষয়গুলি জেলেনস্কিকে জানানো হয়েছে। তবে বৈঠকের মূল বিষয় ছিল যুদ্ধ। কী ভাবে রাশিয়া-ইউক্রেন সংঘাতের অবসান হতে পারে, সেই পথ নিয়েই আলোচনা হয়েছে। জেলেনস্কি ভারতের অবস্থানেরও প্রশংসা করেন। তাঁর দাবি, যুদ্ধ শেষ করার পক্ষে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট।
কিয়েভে টানা ড্রোন হামলা
জয়শঙ্করের সফরের দিনও কিয়েভে হামলা চালায় রাশিয়া। ইউক্রেনের স্থানীয় আধিকারিকদের দাবি, হামলায় ১০ জন আহত হন। একটি বহুতল আবাসনেও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আগুন লাগে একটি ভবনে। পরে এক জনের মৃত্যুর খবর ভুল বলে জানানো হয়। গত কয়েক দিন ধরেই কিয়েভে রুশ ড্রোন হামলা বেড়েছে। নতুন ধরনের দ্রুতগতির জেটচালিত ড্রোনও ব্যবহার করা হচ্ছে বলে ইউক্রেন জানিয়েছে।
আমেরিকাকে ‘বার্তা’?
এই হামলার মধ্যেই কিয়েভের বাইরে একটি কোকা-কোলা কারখানাতেও রুশ ড্রোন আঘাত হানে বলে জেলেনস্কি জানিয়েছেন। ব্রোভারির কাছে ওই কারখানায় হামলায় ক্ষয়ক্ষতি হলেও কেউ আহত হননি বলে আধিকারিকেরা জানান। জেলেনস্কি এটিকে আমেরিকার উদ্দেশে রাশিয়ার বার্তা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। কারণ কোকা-কোলা একটি মার্কিন সংস্থা।
শান্তির বার্তা ভারতের
যুদ্ধের মধ্যেই কিয়েভ সফর করেছেন জয়শঙ্কর। আর সেই সফরের সময়েই আকাশে হামলা। ফলে ভারতের কূটনৈতিক তৎপরতার মধ্যেও ইউক্রেনের যুদ্ধের ভয়াবহ ছবিটা আরও এক বার সামনে এল। এক দিকে যুদ্ধ থামানোর রাস্তা খুঁজছে কূটনীতি। অন্য দিকে চলছে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা। এই পরিস্থিতিতেই ভারত দুই পক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে শান্তির পক্ষে নিজের অবস্থান জানিয়ে চলেছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More