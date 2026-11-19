India-Japan 2+2 Dialogue: 'পুরোনো ধারণাগুলি...,' অবাধ ও উন্মুক্ত ইন্দো-প্যাসিফিক গঠনে অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত ভারত-জাপানের
India-Japan 2+2 Dialogue: এদিন বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, জাপানের বিদেশমন্ত্রী তোশিমিৎসু মোতেগি এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমি অংশ নেন।
India-Japan 2+2 Dialogue: অবাধ, উন্মুক্ত এবং নিয়মভিত্তিক ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চল গঠনের লক্ষ্যে নিজেদের যৌথ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করল ভারত ও জাপান। বৃহস্পতিবার টোকিওতে দুই দেশের মধ্যে চতুর্থ বিদেশ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী পর্যায়ের ‘২+২’ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ভারত-জাপানের বিশেষ কৌশলগত ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব আরও মজবুত করার বিষয়েও আলোচনা হয়।
এদিন বৈঠকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর, জাপানের বিদেশমন্ত্রী তোশিমিৎসু মোতেগি এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমি অংশ নেন। বৈঠকে বিশ্ব ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা, দু'টি বড় আন্তর্জাতিক সংঘাত এবং সরবরাহ শৃঙ্খলকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার প্রবণতার মাঝে ভারত ও জাপানের কৌশলগত অংশীদারিত্বকে অত্যন্ত মূল্যবান বলে অভিহিত করেছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। আধুনিক যুদ্ধের পরিবর্তনশীল প্রকৃতি এবং প্রযুক্তির ভূমিকা তুলে ধরে বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'আমাদের ২+২ বৈঠকে স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধের পরিবর্তনশীল প্রকৃতির বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হয়েছে। আমরা স্মার্ট অস্ত্র এবং উদ্ভাবনী সমাধানের কার্যকর প্রয়োগ প্রত্যক্ষ করছি। এক্ষেত্রে আমাদের সহযোগিতা উদ্ভাবন এবং স্টার্টআপগুলির ক্ষেত্রে আরও বৃহত্তর অংশীদারিত্বের পথ প্রশস্ত করে। আমাদের সহযোগিতা যে বৃহত্তর চিত্রটিকে সমর্থন করতে চায়, তা হলো একটি বহুমেরু এশিয়া এবং একটি বহুমেরু বিশ্ব। এর পাশাপাশি, ভারত ও জাপান উভয়ই সংস্কারকৃত বহুপাক্ষিকতাবাদের জোরালো প্রবক্তা।'
আলোচনার ফলাফল ও বিশ্ব পরিস্থিতি তুলে ধরে এস জয়শঙ্কর বলেন, 'আমরা এইমাত্র চতুর্থ ভারত-জাপান ২+২ বিদেশ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রীপর্যায়ের একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ বৈঠক শেষ করেছি। এমন এক সময়ে এই ২+২ বৈঠক অনুষ্ঠিত হচ্ছে যখন বিশ্ব ব্যবস্থা একাধিক অভিঘাতের সম্মুখীন। বর্তমানে দুটি বড় সংঘাত চলছে, যার প্রভাব দূরবর্তী অঞ্চলগুলিতেও অনুভূত হচ্ছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অস্থিরতা এবং কোভিড মহামারীর পরবর্তী প্রভাব— যা জ্বালানি, বাণিজ্য, খাদ্য এবং স্বাস্থ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গভীর উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। এই ক্ষেত্রগুলিতে নিজেদের সুরক্ষিত করার চেষ্টায় আমাদের মতো বিশ্বস্ত এবং বাস্তবসম্মত অংশীদারিত্ব আরও বেশি মূল্যবান হয়ে উঠেছে।' ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে বিদেশমন্ত্রী বলেন, 'ইন্দো-প্যাসিফিকের কৌশলগত প্রেক্ষাপট জটিল থাকা সত্ত্বেও এই পরিবর্তনগুলি ঘটছে। আমরা এমন দুটি দেশ যারা ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলকে মুক্ত ও অবাধ রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তবে আমাদের সঙ্গে অন্যান্য কোয়াড অংশীদাররাও যুক্ত রয়েছে। বাস্তবতা হলো, পুরোনো ধারণাগুলি হয়তো আর কার্যকর থাকবে না, এবং বৈশ্বিক মঙ্গলের জন্য আমাদের প্রত্যেককেই আরও বেশি অবদান রাখতে হবে। জাতীয়, দ্বিপাক্ষিক বা সমমনস্ক অংশীদারদের সঙ্গে বিভিন্ন উদ্যোগ ও কার্যক্রমের মাধ্যমেই তা করা হচ্ছে।'
যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাণিজ্যিক পথে বাধার আশঙ্কা প্রকাশ করে বিদেশ মন্ত্রী আরও বলেন, 'আজকের আলোচনায় আমরা সামগ্রিক বিষয়গুলি নিয়ে কথা বলেছি। সংযোগ ব্যবস্থা, সম্পদ, পরিষেবা, সরবরাহ শৃঙ্খল এবং বাজারের অংশীদারিত্বকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার ক্রমবর্ধমান প্রবণতা নিয়েও আমরা আলোচনা করেছি। এগুলির অনেকেরই আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার ওপর সরাসরি প্রভাব রয়েছে। সেই প্রেক্ষাপটেই সহনশীলতা বৃদ্ধি এবং নতুন বিকল্প অন্বেষণকে দেখতে হবে। উপসাগরীয় অঞ্চলের অভিজ্ঞতার আলোকে যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং 'চোক পয়েন্ট' বা গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথগুলি নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রাণকেন্দ্র হিসেবে সামুদ্রিক বাণিজ্য যাতে নির্বিঘ্নে চলে, তা নিশ্চিত করা অপরিহার্য। আমাদের সামুদ্রিক সহযোগিতা এক্ষেত্রে বড় পরিবর্তন আনতে পারে এবং এই বিষয়ে আমাদের আলোচনা অত্যন্ত সময়োপযোগী ছিল। এই প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক আইন মেনে চলার গুরুত্বের বিষয়েও আমরা একমত হয়েছি।'
অন্যদিকে বৈঠকের পর সোশ্যাল মিডিয়ায় এক বার্তায় রাজনাথ সিং জানান, টোকিওতে চতুর্থ ভারত-জাপান ‘২+২’ মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে জাপানের বিদেশমন্ত্রী তোশিমিৎসু মোতেগি, ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং জাপানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী শিনজিরো কোইজুমির সঙ্গে ফলপ্রসূ আলোচনা হয়েছে। দুই দেশের বিশেষ কৌশলগত ও বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব এবং অবাধ, উন্মুক্ত ও নিয়মভিত্তিক ইন্দো-প্যাসিফিক গঠনের যৌথ অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়েছে।