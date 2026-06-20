S Sreesanth Vs Gautam Gambhir: ‘দেশদ্রোহী’ থেকে অশ্রাব্য গালি; গম্ভীর-শ্রীসন্থ বিতর্কে ফের চর্চায় পুরনো সংঘাত

S Sreesanth Vs Gautam Gambhir: ‘দেশদ্রোহী’ থেকে অশ্রাব্য গালি; গম্ভীর-শ্রীসন্থ বিতর্কে ফের চর্চায় পুরনো সংঘাত
এক সাক্ষাৎকারে শ্রীসন্থ দাবি করেছেন, মাঠের মধ্যে উত্তপ্ত বাগ্বিতণ্ডার সময় গম্ভীর তাঁকে ‘দেশদ্রোহী’ বলে সম্বোধন করেছিলেন এবং অশ্রাব্য ভাষাও ব্যবহার করেছিলেন। শ্রীসন্থের এই বিস্ফোরক মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই ফের আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে দুই প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারের বহুল চর্চিত দ্বন্দ্ব।
ভারতীয় ক্রিকেটে গৌতম গম্ভীর ও এস শ্রীসন্থের তিক্ত সম্পর্ক নতুন নয়। তবে এবার সেই পুরনো বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করলেন প্রাক্তন পেসার শ্রীসন্থ। এক সাক্ষাৎকারে তিনি দাবি করেছেন, মাঠের মধ্যে উত্তপ্ত বাগ্বিতণ্ডার সময় গম্ভীর তাঁকে ‘দেশদ্রোহী’ বলে সম্বোধন করেছিলেন এবং অশ্রাব্য ভাষাও ব্যবহার করেছিলেন। শ্রীসন্থের এই বিস্ফোরক মন্তব্য প্রকাশ্যে আসতেই ফের আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে দুই প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটারের বহুল চর্চিত দ্বন্দ্ব।
শ্রীসন্থ জানিয়েছেন, ক্রিকেট মাঠে প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বাভাবিক হলেও কিছু মন্তব্য ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে আঘাত করেছিল। তাঁর দাবি, এক ম্যাচ চলাকালীন উত্তপ্ত মুহূর্তে গম্ভীর তাঁকে ‘দেশদ্রোহী’ বলে ডাকেন এবং একাধিকবার অশালীন শব্দ ব্যবহার করেন। শ্রীসন্থের মতে, তিনি দেশের হয়ে খেলেছেন, বিশ্বকাপ জিতেছেন, তাই এমন মন্তব্য তাঁর কাছে অত্যন্ত কষ্টদায়ক ছিল।
এই বিতর্কের সূত্র অবশ্য বহু বছর আগের। ২০১৩ সালে আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের হয়ে খেলার সময় শ্রীসন্থ এবং কলকাতা নাইট রাইডার্সের অধিনায়ক গৌতম গম্ভীরের মধ্যে মাঠেই তর্কাতর্কি হয়েছিল। সেই ঘটনার ভিডিও সে সময় ব্যাপক আলোচনার জন্ম দেয়। যদিও পরে দু'পক্ষই বিষয়টিকে অতীত বলে উল্লেখ করেছিলেন।
মজার বিষয় হলো, ক্রিকেট মাঠের বাইরেও দুজনের জীবনে একটি মিল রয়েছে। গৌতম গম্ভীর এবং শ্রীসন্থ—দুজনেই পরবর্তীতে রাজনীতিতে যোগ দেন এবং ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) সঙ্গে যুক্ত হন। গম্ভীর ২০১৯ সালে বিজেপির টিকিটে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়ে সাংসদ হন। অন্যদিকে শ্রীসন্থও বিজেপির হয়ে কেরালায় নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশ নিয়েছিলেন। ফলে একই রাজনৈতিক শিবিরে থাকার পরও তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের টানাপোড়েন যে পুরোপুরি মেটেনি, শ্রীসন্থের সাম্প্রতিক মন্তব্যে তা স্পষ্ট।
বর্তমানে গৌতম গম্ভীর ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর নেতৃত্বে ভারত ভবিষ্যতের বড় টুর্নামেন্টগুলোর প্রস্তুতি নিচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে শ্রীসন্থের মন্তব্য নতুন বিতর্কের জন্ম দিলেও গম্ভীর এখনও এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি। বিশ্লেষকদের মতে, দুই প্রাক্তন ক্রিকেটারের এই বিরোধ ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম আলোচিত ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব। মাঠের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ব্যক্তিত্বের সংঘাত এবং পরবর্তী রাজনৈতিক যাত্রা—সব মিলিয়ে গম্ভীর-শ্রীসন্থ সম্পর্ক বরাবরই আলোচনার বিষয় হয়ে থেকেছে। শ্রীসন্থের সাম্প্রতিক অভিযোগ সেই পুরনো অধ্যায়কে আবারও সামনে নিয়ে এল।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More