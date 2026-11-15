SAAF Cup Football 2026: ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ উস্কে পোস্টার, গ্যালারিতে আগুন! সাফ কাপে পাকিস্তানের কাছে হার বাংলাদেশের

SAAF Cup Football 2026: ঢাকায় মুক্তিযুদ্ধ উস্কে পোস্টার, গ্যালারিতে আগুন! সাফ কাপে পাকিস্তানের কাছে হার বাংলাদেশের
একটি পোস্টারে পাকিস্তানের পতাকার ওপর বাঘের ছবি দিয়ে লেখা ছিল, ‘যুগ বদলেছে জবাব বদলায়নি।’
শনিবার বাংলাদেশের ঢাকায় ছিল সাফ কাপ ২০২৬র সেমিফাইনাল। রুদ্ধশ্বাস সেই ম্যাচে ১-০ তে পাকিস্তানের কাছে হেরে যায় বাংলাদেশ। রেফারি ম্যাচের শেষ বাঁশি বাজাতেই কান্নায় ভেঙে পড়তে দেখা যায় বাংলাদেশের ফুটবলারদের। এদিকে, গ্যালারিতে দর্শক আসনে তখন ক্ষোভ! এর আগে, শনিবারের এই ম্যাচে ঢাকার বুকে দেখা গেল ১৯৭১র মুক্তি যুদ্ধের স্মৃতিকে উস্কে পোস্টার। ম্যাচের শেষে গ্য়ালারিতে ক্ষুব্ধ ফ্যানেরা অগুনও ধরিয়ে দেন।
সাফ কাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলাদেশের ম্যাচ ঘিরে ছিল টানটান উত্তেজনা। বাংলাদেশের জালে এদিন পাকিস্তানের গোল জড়িয়ে যেতেই ক্ষোবে ফেটে পড়ে জনতা।দুই দলের আক্রমণ-পাল্টা আক্রমণে জমে ওঠা ম্যাচে কখনো গোলপোস্ট, কখনও গোলরক্ষকদের দৃঢ়তায় গোলবঞ্চিত হতে হয়েছে দুই দলকে। এদিকে, গ্যালারিতে ঘরের দলকে সমর্থনে একাধিক পোস্টার ব্যানার আনেন সমর্থকরা। একটি পোস্টারে পাকিস্তানের পতাকার ওপর বাঘের ছবি দিয়ে লেখা ছিল, ‘যুগ বদলেছে জবাব বদলায়নি।’ আরেকটি ব্যানারে দেখা যায়, বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের বেশে কয়েকজন এগিয়ে যাচ্ছেন, হাতে বাংলাদেশের পতাকা, আর তাঁদের পায়ের তলায় পাকিস্তানি সেনা জওয়ান। এই দুই পোস্টার গ্যালারিতে নজর কেড়েছে। এই পোস্টারগুলি নিয়ে বাংলাদেশের সমাজমাধ্যমে চর্চার অন্ত নেই। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের হাত ধরে পাকিস্তানের থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেয় বাংলাদেশ। সেই স্মৃতি উস্কেই আসে এই পোস্টার। ১৯৭১র সেই সংঘাত ঘিরে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কও বিভিন্ন খাতে আবর্তিত হয়েছে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর দেখা যায় বাংলাদেশের অন্তবর্তী সরকার পাকিস্তানের প্রতি ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়েছে। এদিকে, সদ্য তারেক রহমানও রাষ্ট্রসংঘের সম্মেলনে যোগ দিতে গিয়ে আমেরিকায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সেখানে একটি বৈঠকে যোগ দেন। এমন এক কূটনৈতিক প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মাটিতে মুক্তিযুদ্ধ উস্কে উঠে আসা এই পোস্টার ও স্লোগান বেশ তাৎপর্যবাহী।
এদিকে, ম্যাচের শেষে গ্যালারির একটি অংশে ক্ষুব্ধ সমর্থকরা আগুন লাগিয়ে দিয়েছিলেন বলেও খবর। ফলত হুলুস্থুলু পড়ে যায় গ্যালারিতে। তবে পরে সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা যায়।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More