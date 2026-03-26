Saff Cup under 20 2026: ৩-০ এ পাকিস্তানকে দুরমুশ করে সেমিফাইনালে ভারত! সঙ্গে বাংলাদেশও…
ভারতের ৩ গোল পাকিস্তানের ০! সাফ কাপের অনুর্ধ্ব ২০ ম্যাচে এই স্কোর সঙ্গে নিয়েই সেমিফাইনালে ভারত।
মালদ্বীপের রাজধানী মালের ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে পাকিস্তানকে ধরাশায়ী করে ৩-০ এ অনুর্ধ্ব ২০ বসাফ কাপ জিতে নিয়েছে ভারত। শুধু পাকিস্তানকে শূন্যহাতে ফেরানোই নয়, সঙ্গে বাংলাদেশকেও সঙ্গে নিয়ে সেমিফাইনালে গিয়েছে বিশাল যাদব, ওমাং ডোডামদের দল।
এদিনের ম্যাচে প্রথম থেকেই দাপট ধরে রেখেছিল ভারত। ম্যাচ শুরুর তিন মিনিটেই পাকিস্তানের রক্ষণের দুর্বলতা খুঁজে নিয়ে লফটেড থ্রু বল বাড়ান গুরনাজ সিং। পায়ে বল পেতেই গোলে তা ঢুকিয়ে দেওয়ানোর ক্ষেত্রে ভুল করেননি বিশাল যাদব। ভারতের হয়ে প্রথম গোলর করেন বিশাল যাদব। এরপর জোড়া গোল ওমাং ডোডামের। তবে ম্যাচের প্রথমার্ধে বিশালের গোলের হাত ধরে ১-০এই এগিয়ে ছিল ভারত। পাকিস্তানকে আরও খানিকটা ধরাশায়ী করে দিতে দ্বিতীয়ার্ধে কার্যত আগুন ঝরান ভারতীরা! ম্যাচের দ্বিতীয়ার্ধেই আসে জোড়া গোল। ৬৪ মিনিটে নিজের প্রথম এবং দলের দ্বিতীয় গোল করেন ওমাং। ঋষি সিংয়ের কাছ থেকে বল পেয়ে দুরন্ত হেডে পাকিস্তানের গোলকিপারকে হার মানান ওমাং। এরপর ৮৪ মিনিটে পেনাল্টি পায় ভারত। এক চুলও ভুল করেননি ওমাং। পায়ের জাদুতে বল গোলপোস্ট ভেদ করে ভিতরে ঢুকিয়ে দেন। ফলে এই জায়গা থেকেই ভারতের জয় নিশ্চিত হয়ে যায়। এর আগে, পাকিস্তানের এক ফুটবলারের ফাউলের জন্য ভারতের হাতে আসে এই পেনাল্টি। আর তার হাত ধরে ম্যাচের ৮৮ মিনিটে আসে ভারতের তৃতীয় গোল।
এই ম্যাচের হাত ধরে অনুর্ধ্ব ২০ সাফ কাপ থেকে বিদায় নিয়েছে পাকিস্তান। অন্যদিকে সেমিফাইনালে উঠে যায় ভারত। এই ম্যাচে পাকিস্তান হেরে যাওয়ার ফলে, সেমিফাইনালের টিকিট পাকা করে ফেলেছে বাংলাদেশও। ‘বি’ গ্রুপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে বাংলাদেশের কাছে ২-০ গোলে হেরেছিল পাকিস্তান। এরপর তারা ভারতের কাছে হারল ৩-০এ। বাংলাদেশ ও ভারত, এক ম্যাচ খেলে দুই দলেরই পয়েন্ট ৩। তবে গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন হয়ে সেমিফাইনালে উঠবে তা নির্ভর করবে শনিবারের ম্যাচের ওপর। সেদিন ভারত বনাম বাংলাদেশ ম্যাচ রয়েছে।
