২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
Satya Nadella on Huang: ‘প্রযুক্তি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতারা ভগবান নন’, জেনসেন হুয়াংয়ের প্রশংসা করেও বড় বার্তা সত্য নাদেলার
সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক টাইমসের ডিলবুক সামিটে সাংবাদিক অ্যান্ড্রু রস সর্কিনের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন নাদেলা। সেখানেই প্রযুক্তি দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠাতাদের প্রভাব এবং সংস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজের মতামত জানান তিনি।
প্রযুক্তি দুনিয়ায় সংস্থার প্রতিষ্ঠাতাদের ঘিরে ব্যক্তিপূজার প্রবণতা নতুন নয়। বিল গেটস থেকে ইলন মাস্ক, জেফ বেজোস কিংবা জেনসেন হুয়াং—প্রযুক্তি সাম্রাজ্য গড়ে তোলা ব্যক্তিদের অনেক সময় সংস্থার থেকেও বড় করে দেখা হয়। কিন্তু এই প্রবণতার বিরুদ্ধেই এবার সরব হলেন মাইক্রোসফটের সিইও সত্য নাদেলা। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য, প্রযুক্তি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতারা অসাধারণ হতে পারেন, কিন্তু তাঁরা ভগবান নন। কোনও সংস্থার সাফল্য কখনও এক ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল থাকা উচিত নয়। এই প্রসঙ্গেই মাইক্রোসফটের সহ-প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটসের সঙ্গে তাঁর পুরনো কথোপকথনের উদাহরণ টেনেছেন নাদেলা। পাশাপাশি এনভিডিয়ার সহ-প্রতিষ্ঠাতা জেনসেন হুয়াংয়ের নেতৃত্বেরও প্রশংসা করেছেন তিনি।
সম্প্রতি নিউ ইয়র্ক টাইমসের ডিলবুক সামিটে সাংবাদিক অ্যান্ড্রু রস সর্কিনের সঙ্গে আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন নাদেলা। সেখানেই প্রযুক্তি দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠাতাদের প্রভাব এবং সংস্থার ভবিষ্যৎ নিয়ে নিজের মতামত জানান তিনি। নাদেলার মতে, কোনও সংস্থাকে শূন্য থেকে তৈরি করা নিঃসন্দেহে অসাধারণ কৃতিত্ব। প্রতিষ্ঠাতারা নিজেদের স্বপ্ন, পরিশ্রম এবং দূরদৃষ্টির মাধ্যমে একটি নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। তাই তাঁদের বিশেষ সম্মান প্রাপ্য। কিন্তু সেই সম্মান কখনও ব্যক্তিপূজায় পরিণত হওয়া উচিত নয়।
নাদেলার কথায়, ‘‘প্রতিষ্ঠাতারা অসাধারণ। শূন্য থেকে তাঁরা কিছু তৈরি করেন। সেটা প্রায় জাদুর মতো। তাঁরা অবশ্যই অনন্য। কিন্তু তাঁরা ভগবান নন।’’ এর পরেই বিল গেটসের সঙ্গে তাঁর পুরনো কথোপকথনের প্রসঙ্গ তোলেন মাইক্রোসফটের সিইও। নাদেলা জানান, তিনি একসময় গেটসকে বলতেন, প্রতিষ্ঠাতারাও একদিন মারা যান। তাই কোনও সংস্থাকে দীর্ঘদিন সফল থাকতে হলে এমন নেতৃত্ব তৈরি করতে হবে, যারা প্রতিষ্ঠাতার অনুপস্থিতিতেও সংস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন।
এখানেই নেতৃত্বের প্রকৃত সাফল্য দেখেন নাদেলা। তাঁর মতে, কোনও প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা কত বড় ব্যবসা তৈরি করলেন, শুধু তা দিয়ে তাঁর সাফল্য বিচার করা যায় না। বরং তিনি চলে যাওয়ার পরেও প্রতিষ্ঠানটি কতটা শক্তিশালী থাকে, সেটাই আসল পরীক্ষা।
এই প্রসঙ্গে এনভিডিয়ার উদাহরণ দিয়েছেন তিনি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির দুনিয়ায় এনভিডিয়া বর্তমানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। জেনসেন হুয়াংয়ের নেতৃত্বে সংস্থাটি বিশ্ব প্রযুক্তি শিল্পে নিজেদের শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করেছে। নাদেলার মতে, হুয়াং এমন একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন, যা তাঁর অনুপস্থিতিতেও সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সক্ষম হতে পারে।
তবে হুয়াংয়ের ভবিষ্যৎ ভূমিকা নিয়ে সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে চাননি মাইক্রোসফটের প্রধান। তাঁর বক্তব্য, এনভিডিয়ার বোর্ডই ঠিক করবে আগামী দিনে কী হবে। হুয়াংয়ের প্রতি তাঁর যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে। প্রযুক্তি শিল্পে হুয়াংয়ের অবদান এবং এনভিডিয়াকে এই জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার কৃতিত্বও স্বীকার করেছেন তিনি।
উল্লেখ্য, দীর্ঘ ৩৩ বছর এনভিডিয়ার সিইও পদে থাকার পর সম্প্রতি দায়িত্ব ছেড়েছেন হুয়াং। তাঁর বিদায়ের পর সংস্থার নেতৃত্ব নিয়ে প্রযুক্তি মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। অন্তর্বর্তী সিইও হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন কোলেট ক্রেস। অন্যদিকে, হুয়াংকে ফেরানোর দাবিও উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। তবে নাদেলা জানিয়েছেন, এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব এনভিডিয়ার পরিচালন পর্ষদের।
নাদেলার এই বক্তব্য আসলে প্রযুক্তি দুনিয়ার জন্য একটি বড় বার্তা। তাঁর মতে, একজন প্রতিষ্ঠাতা হয়তো সংস্থার জন্ম দেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠানকে দীর্ঘজীবী করে তার কর্মী, নেতৃত্ব এবং শক্তিশালী সাংগঠনিক কাঠামো। প্রতিষ্ঠাতার ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তার চেয়ে প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্বই হওয়া উচিত শেষ কথা।