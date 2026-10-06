Saudi-Pak-Turkey Defence Pact: হুথি হামলার জেরে সৌদিতে সেনা পাঠাবে পাকিস্তান-তুরস্ক, কার্যকর হল মক্কা প্রতিরক্ষা চুক্তি
এবার সৌদিতে হুথিদের হামলা ঠেকাতে সরাসরি সৌদির পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান ও তুরস্ক। মক্কা প্রতিরক্ষা জোটের আওতায় দুই দেশই দ্রুত নিজেদের সেনা ও সামরিক ক্ষমতা সৌদি আরবে পাঠাবে। সোমবার রিয়াধে জোটের জরুরি বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।
ইয়েমেনের হুথি গোষ্ঠীর লাগাতার হামলায় চাপে সৌদি আরব। এবার সেই হামলা ঠেকাতে সরাসরি সৌদির পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিল পাকিস্তান ও তুরস্ক। মক্কা প্রতিরক্ষা জোটের আওতায় দুই দেশই দ্রুত নিজেদের সেনা ও সামরিক ক্ষমতা সৌদি আরবে পাঠাবে। সোমবার রিয়াধে জোটের জরুরি বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে।
কী এই সিদ্ধান্ত?
সৌদি আরব, পাকিস্তান এবং তুরস্কের মধ্যে তৈরি হওয়া মক্কা প্রতিরক্ষা জোটের আওতায় তিন দেশের নিরাপত্তাকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ, একটি দেশের নিরাপত্তার উপর হামলাকে শুধু সেই দেশের সমস্যা হিসাবে দেখা হবে না। তিন দেশের যৌথ নিরাপত্তার উপর আঘাত হিসাবেই তা বিবেচনা করা হবে। এবার হুথি হামলার জেরে সেই চুক্তির সামরিক দিক বাস্তবে কার্যকর করার পথে এগোল তিন দেশ।
সৌদি আরবের প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রিন্স খালিদ বিন সালমান আল সৌদ জানিয়েছেন, জোটের জরুরি বৈঠকে তিন দেশের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি আরও জোরদার করার বিষয়ে সিদ্ধান্ত হয়েছে। সৌদির শহর, সাধারণ মানুষের পরিকাঠামো এবং অর্থনৈতিক স্থাপনায় হামলার তীব্র নিন্দা করেছে জোট। মক্কা এবং মদিনার মতো পবিত্র শহরকে লক্ষ্য করে হামলার চেষ্টার অভিযোগও তোলা হয়েছে।
দ্রুত সৌদিতে যাবে সেনা
জোটের যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, পাকিস্তান ও তুরস্ক প্রয়োজনীয় সেনা এবং সামরিক সরঞ্জাম সৌদি আরবে দ্রুত মোতায়েন করবে। এর জন্য ইতিমধ্যেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া শুরু হবে। একই সঙ্গে তিন দেশের মধ্যে সামরিক প্রস্তুতি এবং সমন্বয় বাড়ানো হবে। লক্ষ্য একটাই, সৌদি আরবের উপর আসা হুমকির মোকাবিলা করা এবং জোটের যৌথ সামরিক সক্ষমতা বাড়ানো।
তবে কত জন সেনা পাঠানো হবে বা ঠিক কোন ধরনের অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম সৌদিতে মোতায়েন করা হবে, তা এখনও প্রকাশ করা হয়নি। যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, মোতায়েনের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট দেশগুলির অনুমোদিত ব্যবস্থা এবং নিজস্ব আইন মেনেই কার্যকর হবে।
হুথি হামলা বাড়তেই পাল্টা প্রস্তুতি
গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই সৌদি আরবকে লক্ষ্য করে হুথিদের হামলা বাড়ছে। ইয়েমেনে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হওয়ার মধ্যে সৌদি সমর্থিত সরকারি বাহিনীও হুথিদের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযান শুরু করেছে। সেই আবহেই সৌদি আরবকে সামরিক ভাবে শক্তিশালী করতে পাকিস্তান ও তুরস্কের এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে।
এর মধ্যেই মক্কা প্রতিরক্ষা জোটের প্রথম মহাসচিব হিসাবে অবসরপ্রাপ্ত পাকিস্তান সেনাবাহিনীর লেফটেন্যান্ট জেনারেল নুমান মাহমুদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তিন বছরের জন্য তিনি এই দায়িত্ব সামলাবেন। ফলে শুধু একটি প্রতিরক্ষা চুক্তি নয়, ধীরে ধীরে কার্যকর সামরিক জোটের চেহারা নিচ্ছে সৌদি, পাকিস্তান ও তুরস্কের এই সমীকরণ।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More