২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
SC on Blood Relation Marriage: রক্তের সম্পর্কে বিয়ে বন্ধে আইন আনার ভাবনা! কেন্দ্রকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ সুপ্রিম কোর্টের
এই মামলার সূত্রপাত বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা চার্ভি এস নামে এক আইনপড়ুয়ার দায়ের করা জনস্বার্থ মামলাকে কেন্দ্র করে। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত সামাজিক রীতির কারণে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে হয়ে থাকে। কিন্তু এই ধরনের বিবাহের সম্ভাব্য জিনগত পরিণতি সম্পর্কে অনেকেই যথেষ্ট সচেতন নন।
রক্তের সম্পর্কের মধ্যে বিয়ে বা নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে বিবাহের প্রথা নিয়ে কেন্দ্রকে এবার বড় পরামর্শ দিল সুপ্রিম কোর্ট। এই ধরনের বিয়ের ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মধ্যে জিনগত রোগের ঝুঁকি বাড়তে পারে। সেই আশঙ্কা থেকে দেশে এ বিষয়ে নতুন আইন আনা যায় কি না, তা বিবেচনা করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে বলল শীর্ষ আদালত। পাশাপাশি স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রম এবং বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমের সাহায্যে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানোর কথাও জানিয়েছে আদালত। শুক্রবার, ২০ নভেম্বর প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ এই পর্যবেক্ষণ দেয়। তবে এখনই এই ধরনের বিয়ে নিষিদ্ধ করার কোনও নির্দেশ দেয়নি আদালত। বরং স্পষ্ট করেছে, আইন তৈরি বা সামাজিক সংস্কারের বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে সংসদ ও আইনসভার আওতাধীন।
এই মামলার সূত্রপাত বেঙ্গালুরুর বাসিন্দা চার্ভি এস নামে এক আইনপড়ুয়ার দায়ের করা জনস্বার্থ মামলাকে কেন্দ্র করে। তাঁর বক্তব্য, দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত সামাজিক রীতির কারণে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে হয়ে থাকে। কিন্তু এই ধরনের বিবাহের সম্ভাব্য জিনগত পরিণতি সম্পর্কে অনেকেই যথেষ্ট সচেতন নন। আবেদনকারীর দাবি, তিনি নিজেও দুই প্রথম-সম্পর্কের খুড়তুতো বা মামাতো ভাই-বোনের মধ্যে হওয়া বিয়ের সন্তান। তাঁর ৪০ শতাংশ দৃষ্টিশক্তির প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। এই অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য আইনি পদক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন তিনি।
আবেদনে চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিভিন্ন গবেষণার উল্লেখ করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, নিকট রক্তসম্পর্কের মধ্যে বিবাহ হলে সন্তানের শরীরে একই ধরনের জিনের উপস্থিতি বা হোমোজাইগোসিটি (Homozygosity) বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। এর ফলে কিছু প্রচ্ছন্ন জিনগত রোগ প্রকাশ পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেতে পারে। জন্মগত শারীরিক ত্রুটি, শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তির সমস্যা, বিকাশজনিত প্রতিবন্ধকতা এবং শিশুমৃত্যুর ঝুঁকির কথাও আবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। তবে এই ধরনের বিয়ের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যে সন্তানের জিনগত সমস্যা হবে, এমন কোনও দাবি করা হয়নি।
আবেদনকারীর তরফে আইনজীবী অঞ্জুমান ত্রিপাঠি আদালতে জানান, বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকায় আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ের প্রচলন রয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট পরিবারগুলি জিনগত ঝুঁকি সম্পর্কে অবগত নয়। তাই বিয়ের আগে জেনেটিক কাউন্সেলিং, সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো এবং চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় পরীক্ষা চালু করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।
এখানেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ১৯৫৫ সালের হিন্দু বিবাহ আইন। ওই আইনের ৫ নম্বর ধারার ৪ ও ৫ উপধারায় নিষিদ্ধ সম্পর্ক এবং সপিণ্ড সম্পর্কের মধ্যে বিয়ের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ রয়েছে। তবে সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়ের প্রচলিত রীতি বা প্রথায় অনুমতি থাকলে নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এই ধরনের বিয়ের সুযোগ রয়েছে। মামলাকারীর দাবি, এই আইনি ব্যতিক্রমগুলির ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় সুরক্ষাবিধি বাধ্যতামূলক করা হোক।
শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, বিয়ে ব্যক্তিগত পছন্দের বিষয়। তাই কাউকে জোর করে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য করা যায় না। তবে বিয়ের আগে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সম্ভাব্য ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন থাকা প্রয়োজন। প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানায়, আদালত সরাসরি আইন প্রণয়নের নির্দেশ দিচ্ছে না, বরং কেন্দ্রকে বিষয়টি নিয়ে ভাবতে এবং প্রয়োজনীয় সচেতনতা তৈরিতে উৎসাহিত করছে।
সব মিলিয়ে, এই মামলার পর দেশের বিবাহপ্রথা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তবে এখনই আত্মীয়ের মধ্যে বিয়ে নিষিদ্ধ হচ্ছে না। কেন্দ্রের জবাব এবং পরবর্তী আইনি পদক্ষেপের দিকেই এখন নজর।