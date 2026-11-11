কাশ্মীরে চার জঙ্গির খোঁজে তল্লাশি জোরদার! লাল চকে পোস্টার, লতিফ ভাটের মাথার দাম ১৫ লক্ষ টাকা
এবার শ্রীনগরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা লাল চক এবং প্রতাপ পার্কে চারজন জঙ্গির ছবি-সহ পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন লস্কর-ই-তইবার সক্রিয় সদস্য মহম্মদ লতিফ ভাট ওরফে আবদুল লতিফ ভাট। তাঁর মাথার দাম আগেই ১৫ লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছিল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ।
কাশ্মীর উপত্যকায় জঙ্গি নেটওয়ার্কের অবশিষ্ট অংশ নির্মূল করতে নতুন করে তল্লাশি অভিযান জোরদার করল নিরাপত্তা বাহিনী। এবার শ্রীনগরের গুরুত্বপূর্ণ এলাকা লাল চক এবং প্রতাপ পার্কে চারজন জঙ্গির ছবি-সহ পোস্টার প্রকাশ করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন লস্কর-ই-তইবার সক্রিয় সদস্য মহম্মদ লতিফ ভাট ওরফে আবদুল লতিফ ভাট। তাঁর মাথার দাম আগেই ১৫ লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছিল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। বাকি তিনজন হলেন বিলাল আহমেদ মীর, মহম্মদ উমর মীর এবং আবিদ কাইয়ুম লোন। তাঁদের সন্ধান পেতে সাধারণ মানুষের সাহায্য চেয়েছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি। নির্ভরযোগ্য তথ্য দিলে পুরস্কার দেওয়ার পাশাপাশি তথ্যদাতার পরিচয় গোপন রাখার আশ্বাসও দেওয়া হয়েছে।
বুধবার প্রকাশিত লাইভ হিন্দুস্তানের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শ্রীনগরের লাল চক ও প্রতাপ পার্কের মতো গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এই পোস্টার লাগানো হয়েছে। পোস্টারগুলিতে চারজনের ছবি এবং পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে। মূলত দক্ষিণ কাশ্মীরের কুলগাম জেলার বাসিন্দা লতিফ ভাটকে ধরতেই এই অভিযানকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। নিরাপত্তা বাহিনীর দাবি, উপত্যকায় লস্কর-ই-তইবার হয়ে সক্রিয় রয়েছেন তিনি।
পুলিশকর্মী খুনে অভিযুক্ত লতিফ
নিরাপত্তা সংস্থাগুলির অভিযোগ, ২০২৬ সালের জুলাই মাসে অনন্তনাগে এক পুলিশ আধিকারিককে হত্যার ঘটনায় জড়িত লতিফ ভাট। উপত্যকায় কর্মরত পরিযায়ী শ্রমিকদের উপর হামলার অভিযোগও রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। এর আগে তাঁর সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য দিলে ১৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছিল পুলিশ। প্রায় চার মাস পরেও সেই পুরস্কারের ঘোষণা বহাল রয়েছে। এবার নতুন করে পোস্টার প্রকাশ করে তাঁর সন্ধানে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা চাওয়া হচ্ছে।
বাকি তিন জঙ্গি কোথায়?
পোস্টারে থাকা বাকি তিনজন হলেন বিলাল আহমেদ মীর, মহম্মদ উমর মীর এবং আবিদ কাইয়ুম লোন। তিনজনই উত্তর কাশ্মীরের বারামুলা জেলার বাসিন্দা। নিরাপত্তা সংস্থাগুলির অনুমান, তাঁরা বর্তমানে পাকিস্তান অধিকৃত জম্মু ও কাশ্মীর (পিওজেকে) থেকে কার্যকলাপ চালাচ্ছেন। সীমান্তের ওপার থেকে তাঁদের নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে বলেও সন্দেহ করা হচ্ছে। ফলে শুধু উপত্যকার ভিতরে নয়, সীমান্তের ওপারের জঙ্গি নেটওয়ার্কের উপরেও নজর রাখছে ভারতীয় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি।
এক স্থানীয় জঙ্গি সক্রিয়, আগেই জানিয়েছিল পুলিশ
এই পোস্টার প্রকাশের ঘটনাকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা মহলে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। কারণ, কয়েক দিন আগেই কাশ্মীর রেঞ্জের আইজিপি সুজিত কুমার জানিয়েছিলেন, উপত্যকায় বর্তমানে মাত্র একজন স্থানীয় জঙ্গি সক্রিয় রয়েছেন। তাঁর নাম মহম্মদ লতিফ ভাট। তবে তাঁকে কয়েকজন বিদেশি জঙ্গি সাহায্য করছে বলেও জানিয়েছিলেন তিনি। অন্য তিনজনের পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে থাকার কথা আগে জানিয়েছিলেন নিরাপত্তা সংস্থার আধিকারিকরা। ফলে চারজনের নামে পোস্টার প্রকাশ হলেও উপত্যকায় চারজন স্থানীয় জঙ্গি সক্রিয় রয়েছেন, এমনটা বলা হচ্ছে না।
সাধারণ মানুষের সাহায্য চাইছে নিরাপত্তা বাহিনী
চারজনের গতিবিধি, সম্ভাব্য অবস্থান কিংবা অন্য কোনও কার্যকলাপ সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য থাকলে নিরাপত্তা সংস্থার কাছে তা জানানোর আবেদন করা হয়েছে। তথ্যদাতার পরিচয় সম্পূর্ণ গোপন রাখা হবে বলেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। নির্ভরযোগ্য তথ্যের জন্য উপযুক্ত পুরস্কারের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।
নিরাপত্তা সংস্থাগুলির লক্ষ্য, উপত্যকায় অবশিষ্ট জঙ্গি নেটওয়ার্কের শিকড় উপড়ে ফেলা। বিশেষ করে স্থানীয় জঙ্গি নিয়োগ বন্ধ রাখা এবং সীমান্তের ওপার থেকে পরিচালিত নাশকতার ছক ভেস্তে দেওয়াই এখন বড় চ্যালেঞ্জ। সেই লক্ষ্যেই নতুন করে জনসাধারণের সহযোগিতা চেয়ে এই অভিযান চালানো হচ্ছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More