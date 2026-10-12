World Bank: উন্নত দেশের দরিদ্রের আয়ও ভারতের ধনীর চেয়ে বেশি! চাঞ্চল্যকর তথ্য বিশ্বব্যাঙ্কের

World Bank: উন্নত দেশের দরিদ্রের আয়ও ভারতের ধনীর চেয়ে বেশি! চাঞ্চল্যকর তথ্য বিশ্বব্যাঙ্কের
World Bank: উচ্চ উৎপাদনশীলতার ফলে ব্যক্তি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো একই পরিমাণ জমি, শ্রম ও পুঁজি ব্যবহার করে অধিক উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি উচ্চতর মজুরি, অধিক বেতনের চাকরি এবং পরিবারগুলোর আয় বৃদ্ধির পথ সুগম করতে পারে।
World Bank: বিশ্বব্যাঙ্কের ২০২৬ সালের 'দারিদ্র্য ও অসাম্যের প্ল্যাটফর্ম'-এর তথ্য অনুযায়ী, বিশ্বের কয়েকটি ধনী দেশের সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশ মানুষ ভারতের সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ মানুষের চেয়েও বেশি আয় বা ভোগব্যয় করে থাকেন। এই তুলনামূলক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ভারতে সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশ মানুষের মাথাপিছু দৈনিক আয় বা ভোগব্যয়ের পরিমাণ প্রায় ৩ ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই সংখ্যাটি ২৫ ডলার। কানাডায় এটি ৩১ ডলার এবং জার্মানি ও অস্ট্রেলিয়ায় তা ২৮ ডলার।
অন্যদিকে, আয়ের বিন্যাসের উপরের দিকে থাকা ভারতের সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশ মানুষের মাথাপিছু দৈনিক আয় বা ভোগব্যয় প্রায় ১০ ডলার। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই অঙ্ক বেড়ে দাঁড়ায় ১৭৩ ডলারে, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় ১২৯ ডলারে এবং জার্মানিতে ১২৮ ডলারে। উল্লেখ্য, ভারতের অর্থনৈতিক সমীক্ষা অনুযায়ী, মাসে ৮০ হাজার টাকা আয় করা কোনও ব্যক্তি দেশের শীর্ষ ১০ শতাংশ আয়ের মানুষের অন্তর্ভুক্ত। এই তুলনামূলক চিত্র থেকে বোঝা যায় যে, ভারতের সবচেয়ে ধনী পরিবারগুলোর জীবনযাত্রার মানও উন্নত অর্থনীতির দেশগুলোর সবচেয়ে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মানের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে নীচে।
ভারতে সর্বস্তরে আয় বৃদ্ধিতে মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন
'ফাউন্ডেশন ফর ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট'-এর প্রোগ্রাম অ্যাসোসিয়েট অহনা দত্তগুপ্ত সংবাদমাধ্যম এনডিটিভিকে জানান, এই তুলনাটি ভারতের জন্য একটি গভীরতর সমস্যার ইঙ্গিত দেয়। তা হল কেবল দারিদ্র্য নয়, বরং সামগ্রিক অর্থনীতিতেই মানুষের আয় কম হওয়া। ভারতে দৈনিক ১০ ডলার খরচ বা ভোগ করার সক্ষমতা থাকলে একজন ব্যক্তি সবচেয়ে ধনী ১০ শতাংশের তালিকায় স্থান পেতে পারেন। অথচ কানাডা, জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশগুলোতে সমপরিমাণ অর্থ ব্যয়ের সক্ষমতা থাকলে একজন ব্যক্তি সবচেয়ে দরিদ্র ১০ শতাংশের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। তিনি আরও বলেন, দরিদ্র ভারতীয়দের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন জরুরি হলেও, কেবল তাতেই দেশটিকে সমৃদ্ধ করে তোলা সম্ভব হবে না। এমনকী দরিদ্র ভারতীয়রা যদি বর্তমানের অপেক্ষাকৃত সচ্ছল পরিবারগুলোর সমপর্যায়েও পৌঁছতে পারে, তবুও তাদের জীবনযাত্রার মান ধনী অর্থনীতির দেশগুলোর তুলনায় অনেক নীচে থেকে যেতে পারে।
সুতরাং, কেবল দরিদ্র ও ধনী ভারতীয়দের মধ্যকার ব্যবধান কমানোর উপর মনোযোগ না দিয়ে ভারতের উচিত সমগ্র জনগোষ্ঠীর আয় ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির দিকে নজর দেওয়া।
উৎপাদনশীলতার উপর মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন
উচ্চ উৎপাদনশীলতার ফলে ব্যক্তি ও ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলো একই পরিমাণ জমি, শ্রম ও পুঁজি ব্যবহার করে অধিক উৎপাদন করতে সক্ষম হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি উচ্চতর মজুরি, অধিক বেতনের চাকরি এবং পরিবারগুলোর আয় বৃদ্ধির পথ সুগম করতে পারে। অহনা দত্তগুপ্ত যুক্তি দিয়েছেন যে, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি মূলত উদ্ভাবন এবং নতুন ধারণা নিয়ে ব্যবসায়িক পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানোর সক্ষমতার উপর নির্ভর করে। যেহেতু কোন ধারণাটি শেষ পর্যন্ত সফল হবে তা আগে থেকে জানা অসম্ভব, তাই উদ্যোক্তাদের এমন একটি পরিবেশ প্রয়োজন যেখানে তারা বিভিন্ন ধারণা যাচাই করতে পারেন, প্রকৃত ব্যর্থতা কাটিয়ে উঠতে পারেন এবং সফল ব্যবসাগুলোকে সম্প্রসারিত করতে পারেন। এর জন্য প্রয়োজন ব্যবসা শুরু ও সম্প্রসারণ সহজ করা, করের হার যৌক্তিক ও পূর্বাভাসযোগ্য রাখা এবং অপ্রয়োজনীয় আইনি বা প্রশাসনিক বাধ্যবাধকতার বোঝা কমানো।
ভারত ইতিমধ্যেই নিয়মকানুন বা কমপ্লায়েন্সের প্রক্রিয়া সহজ করা এবং কিছু ছোটখাটো অপরাধকে অপরাধের তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার (ডিক্রিমিনালাইজেশন) মতো পদক্ষেপ নিয়েছে। তবে ব্যবসাগুলোর বৃদ্ধি এবং অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলতে আরও সংস্কারের প্রয়োজন। এর মধ্যে রয়েছে বিদ্যমান বিধি ও বিধানের নিয়মিত পর্যালোচনা করা, চুক্তির দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং এমন নিয়ন্ত্রক পরিবেশ-সহ শিল্প-ক্লাস্টার গড়ে তোলা যা ভারতীয় ব্যবসাগুলোকে অন্যান্য দেশের সমমানের প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে প্রতিযোগিতায় সক্ষম করে তোলে।
অহনা দত্তগুপ্তের বক্তব্য, দীর্ঘস্থায়ী সমৃদ্ধি অর্জনের জন্য কেবল বিদ্যমান আয় কাঠামোর মধ্যে মানুষের অবস্থান পরিবর্তনের সহায়তা করাই যথেষ্ট নয়। বরং ভারতের প্রয়োজন এই পুরো কাঠামো জুড়ে আয়ের সামগ্রিক স্তর বৃদ্ধি করা।