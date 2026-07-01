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    Ram Mandir: ধৃত ছয়জনই বারাণসীর নিরাপত্তা সংস্থার কর্মী! রাম মন্দির অনুদান কেলেঙ্কারিতে প্রকাশ্যে চাঞ্চল্যকর তথ্য

    Ram Mandir: লখনউয়ের একজন ঊর্ধ্বতন এসবিআই কর্মকর্তা, যিনি নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, 'সাধারণত, এই ধরণের কর্মী নিয়োগ কর্পোরেট বা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে করা হয়ে থাকে।' সংস্থার ওয়েবসাইট অনুযায়ী, তারা ১৫টি রাজ্য জুড়ে কাজ করে এবং তাদের গ্রাহকদের তালিকায় বেশ কয়েকটি সরকারি সংস্থার নাম রয়েছে।

    Published on: Jul 01, 2026 7:13 PM IST
    By Sahara Islam
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    Ram Mandir: অযোধ্যার রাম মন্দিরে কোটি কোটি টাকার অনুদান চুরির কেলেঙ্কারির তদন্তে এবার আরও এক বিস্ফোরক মোড় এসেছে। রাম মন্দির ট্রাস্টের অনুদান নয়ছয়ে জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া আটজন ব্যক্তির মধ্যে ছয়জন বারাণসী-ভিত্তিক একটি নিরাপত্তা সংস্থার বেতনভুক্ত কর্মী ছিলেন, যে সংস্থাটি অযোধ্যার মন্দিরে টাকা গণনার কাজের জন্য কর্মী সরবরাহ করেছিল; হিন্দুস্তান টাইমস এই তথ্য জানতে পেরেছে।

    রাম মন্দির অনুদান কেলেঙ্কারিতে প্রকাশ্যে চাঞ্চল্যকর তথ্য (Anshuman Poyrekar/HT Photo)
    রাম মন্দির অনুদান কেলেঙ্কারিতে প্রকাশ্যে চাঞ্চল্যকর তথ্য (Anshuman Poyrekar/HT Photo)

    কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রকের ডেটাবেস অনুযায়ী, 'সৈনিক সিকিউরিটি সার্ভিসেস' নামের এই সংস্থাটি বারাণসীতে নিবন্ধিত ঠিকানা এবং ১ লক্ষ টাকার পরিশোধিত মূলধন নিয়ে ২০১৭ সালের ডিসেম্বরে বর্তমান রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বারাণসীর সৈনিক সিকিউরিটি সার্ভিসেস-এর মালিক এবং ডিরেক্টর গৌরব সিং জানিয়েছেন, টাকা গণনার কাজের জন্য স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই)-এর অযোধ্যার নয়া ঘাট শাখা এই সংস্থাটিকে ভাড়া করেছিল। শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টের যে তিনটি ব্যাঙ্ক শাখায় অ্যাকাউন্ট ছিল, এই শাখাটি তার মধ্যে একটি। তিনি আরও জানান যে, এই ব্যাঙ্ক শাখাটিই টাকা গণনার দলে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ১৯ জনের নামের সুপারিশ করেছিল।

    গৌরব সিং বলেন, 'সাধারণত কর্পোরেট অফিসই দাবি জানায়, কিন্তু এক্ষেত্রে স্থানীয় শাখা ১৯ জন কর্মীর জন্য দাবি তুলেছিল।' তিনি আরও যোগ করেন, 'এই ঘটনাটিতে শাখাটি আমাদের অনুরোধ করেছিল যাতে আমরা তাদের পূর্বে নিয়োজিত ১৯ জন ব্যক্তিকে আমাদের সংস্থায় অন্তর্ভুক্ত করি এবং তাদের ওই শাখায় সরবরাহ করি। আমরা সেটাই করেছিলাম। এই দাবি স্থানীয় শাখা থেকেই তোলা হয়েছিল।' স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছে যে তারা সিট-এর সঙ্গে সহযোগিতা করছে। একটি বিবৃতিতে এসবিআই জানিয়েছে, ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের পর থেকেই তারা ট্রাস্টকে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা প্রদান করে আসছে। লখনউয়ের একজন ঊর্ধ্বতন এসবিআই কর্মকর্তা, যিনি নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, 'সাধারণত, এই ধরণের কর্মী নিয়োগ কর্পোরেট বা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে করা হয়ে থাকে।' সংস্থার ওয়েবসাইট অনুযায়ী, তারা ১৫টি রাজ্য জুড়ে কাজ করে এবং তাদের গ্রাহকদের তালিকায় বেশ কয়েকটি সরকারি সংস্থার নাম রয়েছে। এই বিষয়ে অবগত ব্যক্তিরা জানিয়েছেন যে, দুর্নীতি দমন আদালতের অতিরিক্ত জেলা জজ রজত বর্মার আদালতে অযোধ্যা পুলিশ যে নথি জমা দিয়েছে, তা থেকে জানা গেছে যে আটজন অভিযুক্তের মধ্যে ছয়জন বারাণসী-ভিত্তিক ওই সংস্থা থেকে বেতন পাচ্ছিল।

    এই বিষয়ে অবগত পুলিশ কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার হওয়া আটজন ব্যক্তির মধ্যে রয়েছে অবিনাশ শুক্লা, অনুকল্প মিশ্র, লবকুশ মিশ্র, মণীশ কুমার যাদব, করুণেশ পাণ্ডে, রামশঙ্কর মিশ্র, সুভাষ শ্রীবাস্তব এবং রামশঙ্কর যাদব ওরফে তিনু। ট্রাস্টের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তিকে উদ্ধৃত করে অপর একজন জানিয়েছেন, 'রামশঙ্কর যাদবকে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে টাকা দেওয়া হতো এবং প্রাক্তন ব্যাঙ্ক কর্মী শ্রীবাস্তব কোনও বেতন নিতেন না।' অনুকল্প মিশ্র এবং লবকুশ মিশ্র আত্মীয় হন, এবং তাঁরা ট্রাস্টের সদস্য অনিল মিশ্রেরও আত্মীয়, যিনি গত সপ্তাহে ট্রাস্টের সাধারণ সম্পাদক চম্পত রাইয়ের সঙ্গে পদত্যাগ করেছেন। চম্পত রাইয়ের সহযোগী রামশঙ্কর যাদব এবং মনীশ যাদবও পরস্পরের আত্মীয় হন। গৌরব সিং জানিয়েছেন, ওই ১৯ জনের প্রত্যেককে মাসে প্রায় ২০,০০০ টাকা করে দেওয়া হতো। তিনি আরও বলেন, 'আমার বাবা ২০০০ সালে একটি স্বত্বাধিকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, তারপর এটি বৃদ্ধি পেয়ে অংশীদারি সংস্থায় পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে ২০১৭ সালে একটি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে রূপান্তরিত হয়। আমি তখনই এর ডিরেক্টর হই।'

    হিন্দুস্তান টাইমস গত মঙ্গলবার জানিয়েছিল যে, এসবিআই শাখার কর্মকর্তারা অভিযোগ করেছেন যে কিছু ট্রাস্ট সদস্য টাকা গণনার দলে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ব্যাঙ্কের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছিলেন। নাম প্রকাশ না করার শর্তে ব্যাঙ্কের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেন, 'তাঁরা প্রভাবশালী ছিলেন, আমরা প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি… টাকা গণনার কাজের জন্য নির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করতে এসবিআই-এর ওপর চাপ দেওয়ার কারণে তাঁরা এখন তদন্তের আওতায় রয়েছেন।' এর আগে, গত রবিবার এক বিবৃতিতে এসবিআই জানিয়েছিল যে, অযোধ্যার রাম মন্দিরে দানবাক্সের মাধ্যমে সংগৃহীত অনুদান পরিচালনায় অনিয়মের তদন্তে বিশেষ তদন্তকারী দলকে তারা সম্পূর্ণ সহযোগিতা করছে। বিবৃতিতে এসবিআই জানায়, ২০২৪ সালের প্রাণ প্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানের পর থেকেই তারা শ্রী রাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্টকে ব্যাঙ্কিং পরিষেবা দিয়ে আসছে। ব্যাঙ্কটি আরও জানায় যে, তারা সিট-কে পূর্ণ সহযোগিতা করেছে এবং চলমান তদন্তে সহায়তা করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

    এদিকে গৌরব সিং স্পষ্ট করে জানিয়েছেন, তাঁর যোগাযোগ ছিল ব্যাঙ্ক শাখার সঙ্গে, ট্রাস্টের সঙ্গে নয়। 'মন্দির আমাদের গ্রাহক নয়। এসবিআই আমাদের গ্রাহক। আমরা হলাম দ্বিতীয় ভেন্ডর। আমি এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাই না কারণ মন্দিরের সঙ্গে আমার কোনও সম্পর্ক নেই। সৈনিক সিকিউরিটি সার্ভিসেস ব্যাঙ্ককে তাদের চাহিদামতো কর্মী সরবরাহ করেছিল। ব্যাঙ্কের সুপারিশে সৈনিক সিকিউরিটি সার্ভিসেস ১৯ জন ব্যক্তিকে কেয়ারটেকার (পিয়ন) হিসেবে নিয়োগ করে এবং তাদের ব্যাঙ্কের হাতে তুলে দেয়,' বলেন গৌরব সিং। তল্লাশি চালিয়ে পুলিশ ইতিমধ্যেই আটজন অভিযুক্তের মধ্যে সাতজনের কাছ থেকে নগদ ৭৯.৮৫ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে।

    Home/News/Ram Mandir: ধৃত ছয়জনই বারাণসীর নিরাপত্তা সংস্থার কর্মী! রাম মন্দির অনুদান কেলেঙ্কারিতে প্রকাশ্যে চাঞ্চল্যকর তথ্য
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