Sensex: যুদ্ধের আশঙ্কা কমতেই চাঙ্গা শেয়ার বাজার! ৮ মাসের সর্বোচ্চ স্তরে সেনসেক্স-নিফটি, এক ধাক্কায় বাড়ল ১১০০ পয়েন্ট

Sensex: যুদ্ধের আশঙ্কা কমতেই চাঙ্গা শেয়ার বাজার! ৮ মাসের সর্বোচ্চ স্তরে সেনসেক্স-নিফটি, এক ধাক্কায় বাড়ল ১১০০ পয়েন্ট
বুধবার সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সেনসেক্স ১.৪১ শতাংশ বেড়ে পৌঁছয় ৮২,২৪৮.৬৮ পয়েন্টে। অর্থাৎ আগের লেনদেনের দিনের তুলনায় ১১৪২ পয়েন্টেরও বেশি উত্থান হয় এই সূচকে। অন্য দিকে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের নিফটি ৫০ বেড়ে দাঁড়ায় ২৫,৩৩৭.৮ পয়েন্টে।
আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা কিছুটা কমতেই স্বস্তি ফিরল বিশ্ববাজারে। তার প্রভাব পড়ল ভারতীয় শেয়ার বাজারেও। দীপাবলির ছুটির পর বুধবার লেনদেন শুরু হতেই দুরন্ত গতি দেখা গেল সেনসেক্স ও নিফটিতে। বাজার খোলার সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় ১১৪২ পয়েন্ট বেড়ে গেল সেনসেক্স। অন্য দিকে, নিফটিও পৌঁছে গেল ২৫ হাজার ৩০০ পয়েন্টের উপরে। গত আট মাসের মধ্যে সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছল দুই সূচক। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমা এবং বিদেশি লগ্নিকারীদের নতুন করে ভারতীয় বাজারে বিনিয়োগ বাড়ানোই এই উত্থানের অন্যতম কারণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।
বুধবার সকাল ৯টা ১৫ মিনিটে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সেনসেক্স ১.৪১ শতাংশ বেড়ে পৌঁছয় ৮২,২৪৮.৬৮ পয়েন্টে। অর্থাৎ আগের লেনদেনের দিনের তুলনায় ১১৪২ পয়েন্টেরও বেশি উত্থান হয় এই সূচকে। অন্য দিকে, ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের নিফটি ৫০ বেড়ে দাঁড়ায় ২৫,৩৩৭.৮ পয়েন্টে। এক ধাক্কায় ১.১৭ শতাংশ বৃদ্ধি হয়েছে নিফটিতে। উল্লেখযোগ্য বিষয়, ২৭ ফেব্রুয়ারির পর এই প্রথম এত উঁচু স্তরে পৌঁছল দুই সূচক। শুধু বড় সংস্থার শেয়ার নয়, মাঝারি ও ছোট সংস্থার শেয়ারেও কেনাকাটার প্রবণতা দেখা গিয়েছে। বুধবার বাজার খোলার সময় মিডক্যাপ ও স্মলক্যাপ সূচক দুটিই প্রায় ০.৭ শতাংশ বেড়েছিল। ১৬টি প্রধান ক্ষেত্রের সব কটিতেই ছিল ঊর্ধ্বগতি।
তেলের দাম কমতেই স্বস্তি ভারতের
শেয়ার বাজারের এই উত্থানের পিছনে বড় ভূমিকা রয়েছে অপরিশোধিত তেলের দামের পতনের। আমেরিকা ও ইরানের মধ্যে সামরিক সংঘাত আরও বাড়ার আশঙ্কা আপাতত কিছুটা কমেছে। সোমবার হোয়াইট হাউসে কাতারের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছিলেন, ইরানের সঙ্গে যুদ্ধ খুব শীঘ্রই শেষ হতে পারে। ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে আলোচনার সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছিলেন তিনি।
এর পরেই আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম কমতে শুরু করে। মঙ্গলবার ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৯০ ডলারের নিচে নেমে যায়। গত অগস্টের পর এই প্রথম এতটা কমেছিল তেলের দাম। দিনের শেষে ব্রেন্ট ক্রুডের দাম দাঁড়ায় ৯১.৪৯ ডলার। তবে বুধবার সকালে ফের কিছুটা বেড়ে প্রায় ৯২ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছয়। আমেরিকার ওয়েস্ট টেক্সাস ইন্টারমিডিয়েট বা ডব্লিউটিআই ক্রুডের দামও ব্যারেল প্রতি ৮৬ ডলারের আশপাশে ছিল।
ভারত বিশ্বের অন্যতম বড় তেল আমদানিকারী দেশ। ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম কমলে দেশের আমদানি খরচ কমার সম্ভাবনা থাকে। এতে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং বিভিন্ন শিল্পের উৎপাদন খরচ কমানোর ক্ষেত্রে সুবিধা হতে পারে। সেই আশাতেই লগ্নিকারীদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব তৈরি হয়েছে।
বিদেশি লগ্নিকারীদের ভরসা ফিরছে
বাজারের উত্থানের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ বিদেশি প্রাতিষ্ঠানিক লগ্নিকারীদের বিনিয়োগ। টানা সাতটি লেনদেনের দিনে বিদেশি লগ্নিকারীরা ভারতীয় বাজারে নিট ক্রেতা ছিলেন। চলতি নভেম্বর মাসে এখনও পর্যন্ত সেনসেক্স ও নিফটি প্রায় ১০ শতাংশ বেড়েছে। দেশের সংস্থাগুলির ভাল আর্থিক ফলাফল এবং আন্তর্জাতিক প্রযুক্তি সংস্থাগুলির শেয়ারে বিক্রির চাপও ভারতীয় বাজারে বিদেশি লগ্নি বাড়াতে সাহায্য করেছে বলে জানিয়েছে রয়টার্স।
তবে বাজারের সামনে কিছু উদ্বেগও রয়েছে। আমেরিকায় প্রত্যাশার তুলনায় মুদ্রাস্ফীতি বেশি হওয়ায় সে দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক ফেডারেল রিজার্ভ সুদের হার বাড়াতে পারে বলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। মার্কিন বন্ডের সুদও বেড়েছে। পাশাপাশি আগামী বৃহস্পতিবার ভারতের অক্টোবর মাসের মুদ্রাস্ফীতির পরিসংখ্যান প্রকাশিত হওয়ার কথা। সেই পরিসংখ্যানের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন লগ্নিকারীরা।
সব মিলিয়ে যুদ্ধের আশঙ্কা হ্রাস, অপরিশোধিত তেলের দাম কমা এবং বিদেশি লগ্নি বাড়ার জেরে দীপাবলির পর ভারতীয় বাজারে শক্তিশালী প্রত্যাবর্তন দেখা গেল। তবে এই ঊর্ধ্বগতি কত দিন বজায় থাকে, এখন সেটাই দেখার।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More