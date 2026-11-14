কিশোরীদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে যৌন নির্যাতন! ব্রিটেনে ভারতীয় পড়ুয়ার ৩০ বছরের জেল, ৭০ নাবালিকার সর্বনাশ

কিশোরীদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে যৌন নির্যাতন! ব্রিটেনে ভারতীয় পড়ুয়ার ৩০ বছরের জেল, ৭০ নাবালিকার সর্বনাশ
শুক্রবার, ১৩ নভেম্বর চেস্টার ক্রাউন কোর্টে বিলাল কাজির সাজা ঘোষণা করা হয়। একাধিক শিশু যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধে দোষ স্বীকার করার পর তাঁকে ৩০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জেল থেকে মুক্তির পর আরও আট বছর বর্ধিত লাইসেন্সের অধীনে থাকতে হবে তাঁকে।
অনলাইনে ভুয়ো পরিচয়ে কিশোরীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব, তারপর প্রেমের সম্পর্কের অভিনয়। বিশ্বাস অর্জনের পর ব্যক্তিগত ছবি ও ভিডিও আদায়ের জন্য ব্ল্যাকমেল। এভাবেই একের পর এক নাবালিকাকে যৌন শোষণের অভিযোগে ব্রিটেনে ৩০ বছরের কারাদণ্ড হল এক ভারতীয় পড়ুয়ার। অভিযুক্তের নাম বিলাল কাজি। বয়স মাত্র ২৭ বছর। ভারতের মুম্বইয়ের বাসিন্দা এই যুবক ব্রিটেনে পড়াশোনা করতে গিয়ে ভয়াবহ অপরাধচক্র চালাচ্ছিলেন বলে তদন্তে উঠে এসেছে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সোশ্যাল মিডিয়া এবং অনলাইন গেমিং প্ল্যাটফর্মকে হাতিয়ার করে অন্তত ৭০ জন নাবালিকার সঙ্গে প্রতারণা ও যৌন শোষণ করেছেন তিনি। পুলিশের অনুমান, প্রকৃত শিকারের সংখ্যা ১৮০ পর্যন্ত হতে পারে।
শুক্রবার, ১৩ নভেম্বর চেস্টার ক্রাউন কোর্টে বিলাল কাজির সাজা ঘোষণা করা হয়। একাধিক শিশু যৌন নির্যাতন সংক্রান্ত অপরাধে দোষ স্বীকার করার পর তাঁকে ৩০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি জেল থেকে মুক্তির পর আরও আট বছর বর্ধিত লাইসেন্সের অধীনে থাকতে হবে তাঁকে। অর্থাৎ, মুক্তির পরেও নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রশাসনের নজরদারি ও বিধিনিষেধের মধ্যে থাকতে হবে। ব্রিটেনের ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস (CPS) জানিয়েছে, শিশুদের অনলাইনে প্রলুব্ধ করে যৌন শোষণ এবং ব্ল্যাকমেল করার অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর।
কীভাবে চলত এই প্রতারণা? তদন্তকারীদের দাবি, বিলাল কাজি সোশ্যাল মিডিয়া ও গেমিং প্ল্যাটফর্মে নিজেকে ১৪ বছর বয়সি ব্রিটিশ কিশোর হিসেবে পরিচয় দিতেন। তাঁর অনলাইন নাম ছিল ‘রিস’ (Reece)। এমনকী, নিজের পরিচয় বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে এক অজ্ঞাতপরিচয় কিশোরের ছবিও ব্যবহার করতেন। এরপর Snapchat, Roblox এবং Wink-এর মতো প্ল্যাটফর্মে কিশোরীদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতেন। ধীরে ধীরে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে তাঁদের বিশ্বাস অর্জন করতেন।
বিশ্বাস অর্জনের পর শুরু হত আসল খেলা। কিশোরীদের ব্যক্তিগত ও নগ্ন ছবি এবং ভিডিও পাঠানোর জন্য চাপ দিতেন অভিযুক্ত। প্রথমে সম্পর্কের অজুহাতে রাজি করানো হত। পরে কেউ ছবি পাঠাতে অস্বীকার করলে আগের পাঠানো ছবি ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হত। এই ব্ল্যাকমেলের ভয়েই অনেক নাবালিকা বাধ্য হয়ে আরও ছবি ও ভিডিও পাঠাত। এমনকী, তাঁদের দিয়ে যৌন কার্যকলাপের ভিডিও তৈরি করানোর অভিযোগও উঠেছে।
ঘটনাটি প্রথম প্রকাশ্যে আসে এক কিশোরীর পরিবারের নজরে। ওই নাবালিকার মা মেয়ের মোবাইলে সন্দেহজনক মেসেজ দেখতে পান। এরপর পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে বিলালের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করে ডিজিটাল ফরেনসিক পরীক্ষা চালানো হয়। সেখান থেকেই সামনে আসে আরও বহু কিশোরীর সঙ্গে তাঁর কথোপকথন এবং যৌন শোষণের প্রমাণ।
চেশায়ার পুলিশের তদন্তে ১৮০ জন সম্ভাব্য ভুক্তভোগীর সন্ধান মেলে। তাঁদের মধ্যে ৭০ জনকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। ব্রিটেনের ৪৫টি পুলিশ এলাকার মধ্যে ২৮টি এলাকায় ছড়িয়ে ছিল এই অপরাধের জাল। শনাক্ত হওয়া কিশোরীদের বয়স ১১ থেকে ১৭ বছরের মধ্যে। কারও সঙ্গে এক বছরেরও বেশি সময় ধরে যোগাযোগ রেখেছিলেন অভিযুক্ত।
চেশায়ার পুলিশের ডিজিটাল ফরেনসিক বিভাগ অভিযুক্তের ফোন থেকে শত শত আপত্তিকর ছবি ও ভিডিও উদ্ধার করেছে। CPS-এর তথ্য অনুযায়ী, শাস্তির মধ্যে রয়েছে শিশুদের যৌন কার্যকলাপে বাধ্য করার ২৪টি অভিযোগ, ব্ল্যাকমেলের ছয়টি অভিযোগ এবং নাবালিকাদের অশালীন ছবি তৈরির তিনটি অভিযোগ।
বিচারক স্টিভেন এভারেট অভিযুক্তকে অত্যন্ত বিপজ্জনক বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর পর্যবেক্ষণ, বিলালের অপরাধের কারণে একাধিক কিশোরীর শৈশব ও স্বাভাবিক বেড়ে ওঠা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
সব মিলিয়ে, অনলাইন দুনিয়ায় ভুয়ো পরিচয় এবং ডিজিটাল ব্ল্যাকমেলের ভয়াবহতা আবারও সামনে এল এই ঘটনায়। শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তা নিয়ে অভিভাবক ও প্রযুক্তি সংস্থাগুলির দায়িত্ব কতটা গুরুত্বপূর্ণ, ব্রিটেনের এই ঘটনা নতুন করে সেই প্রশ্ন তুলেছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More