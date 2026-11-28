২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
Sharad Pawar: ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে কংগ্রেসকে ফোন শরদ পওয়ারের! মোদী সরকারের পাশে দাঁড়ানোর কারণ ব্যাখ্যা করলেন
গত এপ্রিল মাসে প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় ডিলিমিটেশন সংক্রান্ত সাংবিধানিক সংশোধনী বিল পাশ করাতে পারেনি কেন্দ্র। এবার ৩০ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে লোকসভার বিশেষ অধিবেশন। ২ ডিসেম্বর থেকে বসবে রাজ্যসভাও। নতুন করে বিল পাশ করানোর চেষ্টা করবে মোদী সরকার।
ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে বিরোধী শিবিরে এবার বড়সড় ফাটল! নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রস্তাবিত নির্বাচনী কেন্দ্র পুনর্বিন্যাস বিলকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রবীণ রাজনীতিক শরদ পওয়ার। আর সেই সিদ্ধান্তের কথা জানাতেই সরাসরি কংগ্রেস নেতৃত্বকে ফোন করেছেন তিনি। শুধু সিদ্ধান্ত জানানোই নয়, কেন কেন্দ্রের এই বিতর্কিত বিলকে সমর্থন করতে বাধ্য হচ্ছেন, তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। এনডিটিভির এক বিশেষ প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিজের দল ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (শরদচন্দ্র পওয়ার) বা এনসিপি (এসপি)-র ঐক্য বজায় রাখতেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে তাঁকে। ফলে মোদী সরকারের ডিলিমিটেশন উদ্যোগের বিরুদ্ধে বিরোধীদের সম্মিলিত লড়াই বড় ধাক্কার মুখে পড়তে চলেছে। সংসদের বিশেষ অধিবেশনের আগে পওয়ারের এই অবস্থান জাতীয় রাজনীতিতে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।
এনডিটিভির সূত্রের দাবি, ৮৫ বছর বয়সি শরদ পওয়ার কংগ্রেস নেতৃত্বকে ফোন করে জানিয়েছেন, ডিলিমিটেশন বিলের পক্ষে থাকা তাঁর কাছে অনেকটা বাধ্যবাধকতার মতো। কারণ, এই বিলের বিরোধিতা করলে তাঁর নিজের দলের মধ্যেই মতবিরোধ আরও বাড়তে পারে। ১৯৯৯ সালে যে দল তৈরি করেছিলেন পওয়ার, বর্তমানে তার একটি ছোট অংশের নেতৃত্বে রয়েছেন তিনি। দলের সাংগঠনিক ঐক্য ধরে রাখা এবং সাংসদদের একজোট রাখাই এখন তাঁর কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। সেই কারণেই কংগ্রেসের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিলটিকে সমর্থনের পথে হাঁটছেন তিনি বলে দাবি সূত্রের।
পওয়ারের এই অবস্থানের ইঙ্গিত আগেই মিলেছিল তাঁর মেয়ে তথা এনসিপি (এসপি)-র কার্যকরী সভাপতি সুপ্রিয়া সুলের বক্তব্যে। শুক্রবার তিনি জানিয়েছিলেন, প্রথমে বিলের সম্পূর্ণ খসড়া হাতে পেতে চান তাঁরা। তারপর জাতীয় স্বার্থে বিলটি গ্রহণযোগ্য মনে হলে সমর্থন জানাতেও আপত্তি নেই। তাঁর বক্তব্য, অতীতে জিএসটি এবং মহিলা সংরক্ষণ বিলের ক্ষেত্রেও বিরোধী দলগুলি সমর্থন জানিয়েছিল। ডিলিমিটেশন বিলের ক্ষেত্রেও তেমন সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব নয়। ফলে জুলাই মাসে দলের অবস্থানের তুলনায় এবার অনেকটাই নরম সুর শোনা গিয়েছে সুপ্রিয়ার গলায়।
এদিকে, পওয়ারের সঙ্গে বৈঠকের পর এনসিপি (এসপি) নেতা জিতেন্দ্র আওহাদও স্পষ্ট করে দিয়েছেন, দল ডিলিমিটেশন প্রক্রিয়াকে সমর্থন করবে। তাঁর বক্তব্য, এটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া এবং কোনও না কোনও সময়ে তা সম্পন্ন করতেই হবে। তবে দলের সমর্থনের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্তও রয়েছে। সমস্ত রাজ্যের লোকসভা আসন ৫০ শতাংশ করে বাড়াতে হবে। অর্থাৎ, কোনও রাজ্যের আপেক্ষিক প্রতিনিধিত্ব কমিয়ে অন্য রাজ্যের আসনসংখ্যা বাড়ানো চলবে না। কেন্দ্রের সংশোধিত প্রস্তাবেও আগামী ২৫ বছর রাজ্যগুলির আসনের অনুপাত অপরিবর্তিত রাখার কথা রয়েছে।
শরদ পওয়ারের এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে বেশি অস্বস্তিতে কংগ্রেস। কারণ, ডিলিমিটেশন বিলের বিরোধিতায় প্রথম থেকেই সরব রাহুল গান্ধীর দল। কংগ্রেসের আশঙ্কা, জনসংখ্যার ভিত্তিতে নির্বাচনী কেন্দ্র পুনর্বিন্যাস হলে দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলি রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। অন্যদিকে, বিরোধী জোটের অন্যতম শরিক এনসিপি (এসপি) যদি কেন্দ্রের পাশে দাঁড়ায়, তাহলে যৌথ বিরোধিতার কৌশল দুর্বল হয়ে পড়বে। তামিলনাড়ুর ডিএমকে-র অবস্থান নিয়েও কংগ্রেসের মধ্যে উদ্বেগ রয়েছে।
উল্লেখ্য, গত এপ্রিল মাসে প্রয়োজনীয় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় ডিলিমিটেশন সংক্রান্ত সাংবিধানিক সংশোধনী বিল পাশ করাতে পারেনি কেন্দ্র। এবার ৩০ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে লোকসভার বিশেষ অধিবেশন। ২ ডিসেম্বর থেকে বসবে রাজ্যসভাও। নতুন করে বিল পাশ করানোর চেষ্টা করবে মোদী সরকার।
সব মিলিয়ে, মোদী সরকারের ডিলিমিটেশন উদ্যোগ শুধু নির্বাচনী মানচিত্র বদলের প্রশ্নেই সীমাবদ্ধ থাকছে না, তা বিরোধী শিবিরের রাজনৈতিক ঐক্যেরও বড় পরীক্ষা হয়ে উঠেছে। শরদ পওয়ারের সমর্থন কেন্দ্রের জন্য বাড়তি শক্তি হলেও কংগ্রেসের কাছে তা বড় ধাক্কা। এবার দেখার, ২৮ নভেম্বরের বিরোধী জোটের বৈঠকে এই মতবিরোধ মিটিয়ে কোনও অভিন্ন অবস্থান তৈরি করা সম্ভব হয় কি না।