২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
GTA 6 খেলতে বসে মোদী সরকারকে খোঁচা শশী থারুরের! নোটবন্দিকে বললেন ‘অটো ছাড়া গ্র্যান্ড থেফ্ট’
শশী থারুরের নিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে তাঁকে প্রথমবারের মতো GTA 6 খেলতে দেখা গিয়েছে। তাঁর দলের সদস্যরাই তাঁকে জনপ্রিয় এই ভিডিও গেমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তবে ভিডিও গেমের দুনিয়ায় একেবারেই অনভ্যস্ত থারুরকে প্লে-স্টেশনের কন্ট্রোলার সামলাতে বেশ বেগ পেতে হয়।
ভিডিও গেম খেলতে বসেই রাজনীতির ময়দানে ছক্কা হাঁকালেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর! বিশ্বের অন্যতম জনপ্রিয় ভিডিও গেম ‘গ্র্যান্ড থেফট অটো ৬’ (GTA 6) খেলতে গিয়ে ২০১৬ সালের নোটবন্দি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করলেন তিনি। নোটবন্দিকে ‘গাড়ি ছাড়া মহা ডাকাতি’ বলে ব্যঙ্গ করলেন তিরুবনন্তপুরমের সাংসদ। শুধু তাই নয়, গত ১৩ বছরে ভারতে বাক্স্বাধীনতার পরিসর কমেছে এবং সরকারের সমালোচনা করতে মানুষ আগের চেয়ে বেশি ভয় পাচ্ছেন বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি। থারুরের এই ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, শশী থারুরের নিজের ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশিত একটি ভিডিওতে তাঁকে প্রথমবারের মতো GTA 6 খেলতে দেখা গিয়েছে। তাঁর দলের সদস্যরাই তাঁকে জনপ্রিয় এই ভিডিও গেমের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তবে ভিডিও গেমের দুনিয়ায় একেবারেই অনভ্যস্ত থারুরকে প্লে-স্টেশনের কন্ট্রোলার সামলাতে বেশ বেগ পেতে হয়।
গেমের নাম নিয়ে মজার ছলেই প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘গ্র্যান্ড থেফট অটো’ ইংরেজি ভাষায় খুব একটা অর্থপূর্ণ শোনায় না। গ্র্যান্ড থেফট বা বড়সড় চুরি বোঝা যায়, কিন্তু তার সঙ্গে অটোর সম্পর্ক কী? এরপরই মজা করে বলেন, তিনি কখনও ভিডিও গেম খেলেননি।
গেম খেলতে গিয়ে পরিস্থিতি সামলাতে না পেরে একসময় তাঁকে বলতে শোনা যায়, তিনি শুধু বেঁচে থাকার চেষ্টা করছেন। পরে স্বীকার করেন, ভিডিও গেম খেলার মানুষ তিনি নন। গেমের পরিবেশ, চরিত্র কিংবা গল্পের কোনও কিছুই তাঁকে বিশেষ আকর্ষণ করেনি বলেও জানান কংগ্রেস সাংসদ।
কিন্তু ভিডিওর সবচেয়ে চর্চিত মুহূর্ত আসে যখন GTA-র নাম থেকে ভারতের রাজনীতিতে চলে যান থারুর। ২০১৩ সালে GTA 5 প্রকাশের পর নতুন সংস্করণ আসতে ১৩ বছর সময় লেগেছে। এই সময়ের মধ্যে ভারতে কী কী পরিবর্তন হয়েছে, সেই প্রসঙ্গ তোলেন তিনি।
থারুরের বক্তব্য, গত ১৩ বছরে দেশে অনেক নাটকীয় পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে বাক্স্বাধীনতার পরিসর কমেছে এবং সরকারের অপছন্দের কথা বললে অনেকেই এখন মুখ খুলতে ভয় পান। পাশাপাশি ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোটের মূল্যহীন হয়ে যাওয়ার ঘটনাটিও উল্লেখ করেন তিনি।
এরপরই আসে সেই বহুচর্চিত কটাক্ষ। ২০১৬ সালের নোটবন্দিকে GTA-র নামের সঙ্গে মিলিয়ে থারুর বলেন, ‘ওই নোটবন্দি ছিল গাড়ি ছাড়া এক ধরনের গ্র্যান্ড থেফট।’ অর্থাৎ গাড়ি ছাড়া মহা ডাকাতি! উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে এই মন্তব্যে হাসির রোল ওঠে।
শুধু নোটবন্দি নয়, ভারতের নিজস্ব ভিডিও গেম শিল্প নিয়েও মত প্রকাশ করেছেন থারুর। তাঁর বক্তব্য, বিদেশি গেমের পরিবেশ ও গল্প ভারতীয়রা আগ্রহ নিয়ে গ্রহণ করছেন। অথচ দেশে প্রতিভার অভাব নেই। তাঁর দাবি, প্রায় ৫০ কোটি মানুষ ভারতে ভিডিও গেম খেলেন। তাই ভারতীয় সংস্কৃতি, ইতিহাস ও অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক মানের গেম তৈরির উদ্যোগ নেওয়া উচিত।
উল্লেখ্য, GTA 6 তৈরি করেছে রকস্টার গেমস। সংস্থার মূল কোম্পানি টেক-টু ইন্টারঅ্যাকটিভের ঘোষণা অনুযায়ী, প্রি-অর্ডার এবং প্রথম দিনের বিক্রি মিলিয়ে গেমটি ৩.৭৯ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা করেছে বলে দাবি করা হয়েছে। বিনোদন জগতে এটিকে ঐতিহাসিক সাফল্য হিসেবে তুলে ধরেছে সংস্থা।
সব মিলিয়ে, ভিডিও গেম খেলতে গিয়ে শশী থারুরের রাজনৈতিক কটাক্ষ এখন নতুন করে জাতীয় রাজনীতিতে আলোচনার বিষয়। বিনোদনের মঞ্চকেও যে রাজনৈতিক আক্রমণের হাতিয়ার করা যায়, নিজের রসবোধের মাধ্যমেই তা বুঝিয়ে দিলেন কংগ্রেসের এই সাংসদ।