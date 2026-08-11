Pakistan Occupied Kashmir Update: PoK-এর বিক্ষোভের আঁচে ছ্যাঁকা লাগছে ইসলামাবাদের? নরমে-গরমে বার্তা শেহবাজের
একই সঙ্গে অশান্তি, হিংসা এবং বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। ফলে একদিকে যেমন বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংলাপের দরজা খোলা রাখছে ইসলামাবাদ, অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে কঠোর পদক্ষেপের বার্তাও দেওয়া হয়েছে।
Pakistan Occupied Kashmir Update: পাকিস্তানের অবৈধ দখলে থাকা কাশ্মীর বা PoK-তে আরও তীব্র হচ্ছে বিক্ষোভ। এর জেরে ইসলামাবাদের ওপর বাড়ছে চাপ। পরিস্থিতি সামাল দিতে এবার আলোচনার পথে হাঁটার বার্তা দিলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শেহবাজ শরিফ। একই সঙ্গে অশান্তি, হিংসা এবং বিশৃঙ্খলা তৈরির চেষ্টা করা ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তিনি। ফলে একদিকে যেমন বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংলাপের দরজা খোলা রাখছে ইসলামাবাদ, অন্যদিকে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হলে কঠোর পদক্ষেপের বার্তাও দেওয়া হয়েছে।
PoK-এ দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন দাবি-দাওয়া এবং স্থানীয় সমস্যাকে কেন্দ্র করে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে। সেই অসন্তোষের প্রভাব এবার প্রকাশ্য বিক্ষোভে দেখা যাচ্ছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে সরকারকে একদিকে আন্দোলনকারীদের অভিযোগ শুনতে হচ্ছে, অন্যদিকে অশান্তি যাতে আরও ছড়িয়ে না পড়ে, সেদিকেও নজর দিতে হচ্ছে।
এই পরিস্থিতিতেই শেহবাজ শরিফ স্পষ্ট করেছেন, কোনও সমস্যার স্থায়ী সমাধান সংঘাতের মাধ্যমে নয়, বরং আলোচনার টেবিলেই খুঁজে বের করতে হবে। তাঁর বক্তব্য, বিক্ষোভকারীদের যদি কোনও বৈধ দাবি বা অভিযোগ থাকে, তাহলে সরকার তা শুনতে এবং আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের পথ খুঁজতে প্রস্তুত।
প্রধানমন্ত্রী **জয়েন্ট অবামী অ্যাকশন কমিটি বা JAAC-এর সঙ্গেও আলোচনার সম্ভাবনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তাঁর মতে, নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর এই সংলাপ প্রক্রিয়া আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব। অর্থাৎ ইসলামাবাদ আপাতত আলোচনার পথ পুরোপুরি বন্ধ করতে চাইছে না।
শেহবাজ শরিফের বক্তব্যে একই সঙ্গে ছিল কড়া সতর্কবার্তাও। তিনি জানিয়েছেন, শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের দাবি জানানো মানুষের সঙ্গে সরকার কথা বলবে। কিন্তু কেউ যদি অশান্তি তৈরি, হিংসা ছড়ানো কিংবা এলাকায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার চেষ্টা করে, তাহলে তাদের কোনওভাবেই ছাড় দেওয়া হবে না।
সরকারের এই অবস্থানকে কার্যত দ্বিমুখী কৌশল হিসেবে দেখা হচ্ছে। একদিকে বৈধ দাবি নিয়ে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা, অন্যদিকে আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খারাপ করতে পারে এমন শক্তির বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি।
শেহবাজ শরিফ আরও জানিয়েছেন, ধৈর্য, সহনশীলতা এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশে যারা নিজেদের সমস্যার কথা তুলে ধরতে চান, তাঁদের কথা শোনা হবে। সরকারের লক্ষ্য জোর করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা নয়, বরং আলোচনার মাধ্যমে দীর্ঘস্থায়ী সমাধানে পৌঁছনো।
তবে PoK-এর বর্তমান পরিস্থিতিতে শুধু আলোচনা কতটা কার্যকর হবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন। কারণ দীর্ঘদিনের অসন্তোষ, স্থানীয় মানুষের নানা দাবি এবং প্রশাসনের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের দূরত্ব—সব মিলিয়ে পরিস্থিতি জটিল। নতুন সরকারের সঙ্গে আলোচনার প্রক্রিয়া শুরু হলে সেই দূরত্ব কতটা কমে, সেদিকেও নজর থাকবে।
এদিকে শেহবাজের বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট, ইসলামাবাদ পরিস্থিতিকে আর হালকাভাবে দেখছে না। বিক্ষোভ যাতে আরও বড় আকার না নেয়, তার জন্য একদিকে আলোচনার প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে, অন্যদিকে হিংসার বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দেওয়া হচ্ছে।
অর্থাৎ PoK-এ আন্দোলনের চাপের মুখে পাকিস্তান সরকার এখন একই সঙ্গে সংলাপ এবং কঠোরতার নীতি গ্রহণ করেছে। শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ক্ষেত্রে দরজা খোলা থাকলেও অশান্তি বা হিংসার ক্ষেত্রে কোনও আপস করা হবে না— শেহবাজ শরিফের বার্তায় সেটাই স্পষ্ট। আগামী দিনে JAAC-এর সঙ্গে আলোচনা কতটা এগোয় এবং বিক্ষোভ পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয়, এখন সেদিকেই নজর।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More