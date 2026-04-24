Pakistan Debt with UAE: ঋণে নাস্তানাবুদ পাকিস্তান! সৌদির থেকে টাকা নিয়ে আরেক আরব দেশের ধার মেটাচ্ছে ইসলামাবাদ

Pakistan Debt with UAE: ঋণে নাস্তানাবুদ পাকিস্তান! সৌদির থেকে টাকা নিয়ে আরেক আরব দেশের ধার মেটাচ্ছে ইসলামাবাদ
Pakistan and UAE Debt: মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, আরব আমিরশাহির থেকে নেওয়া ৩.৪৫ বিলিয়নের ঋণ পাকিস্তান চুকিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একথা জানিয়েছে।
একদিকে জ্বালানি সংকট, অন্যদিকে, দেশের মাটিতে কার্যত সন্ত্রাসের আঁতুর ঘর, আর এই সমস্ত নিয়ে পাকিস্তান যাচ্ছে, ইরান যুদ্ধে মধ্যস্থতা করতে। মিডিয়া রিপোর্ট বলছে, আগামী কয়েকদিনেই পাকিস্তানে বসতে পারে ইরান ও আমেরিকার শান্তি আলোচনা। এদিকে, অর্থনীতির দিক থেকে কার্যত পাকিস্তান গভীর সংকট রয়েছে। আর তার হদিশ দিচ্ছে, পাকিস্তানের ঋণ চোকানোর নয়া খবর।
মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে, আরব আমিরশাহির থেকে নেওয়া ৩.৪৫ বিলিয়নের ঋণ পাকিস্তান চুকিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক একথা জানিয়েছে। স্টেট ব্যাংক অফ পাকিস্তান (এসবিপি) সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্টে জানিয়েছে যে, তারা বৃহস্পতিবার চূড়ান্ত পরিশোধ সম্পন্ন করেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি জানিয়েছে, গত ২৩ এপ্রিল আবুধাবি ফান্ড ফর ডেভেলপমেন্ট (এডিএফডি)-কে ১ বিলিয়ন ডলার ফেরত দেওয়া হয়েছে এবং বাকি ২.৪৫ বিলিয়ন ডলার সপ্তাহের শুরুতে পরিশোধ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে মোট বকেয়া আমানতের পরিমাণ এখন ৩.৪৫ বিলিয়ন ডলারে নিষ্পত্তি করা হয়েছে।
পাকিস্তানের ঋণ চোকানোর খবর ঘিরে বড় ইস্যু হল, এই বিপুল পরিমাণ ঋণ পাকিস্তান চুকিয়েছে কীভাবে, তার হদিশ! সৌদি আরব থেকে ৩ বিলিয়ন ডলার আর্থিক সহায়তা পাওয়ার পরপরই এই অর্থ পরিশোধ করেছে পাকিস্তান। এই সহায়তা দুটি কিস্তিতে প্রদান করা হয়, যার দ্বিতীয় কিস্তির ১ বিলিয়ন ডলার ২১শে এপ্রিল এসে পৌঁছায়, যা ইসলামাবাদকে তার তাৎক্ষণিক বৈদেশিক দায়বদ্ধতা বা আমিরশাহির থেকে নেওয়া ঋণের বোঝা সামলাতে সাহায্য করে।
মিডিয়া রিপোর্ট থেকে জানা যায়, পশ্চিম এশিয়ায় ক্রমবর্ধমান ভূ-রাজনৈতিক উত্তেজনার কারণে, বিশেষ করে ইরানের সঙ্গে সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র-ইজরায়েল সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি পাকিস্তানকে দেওয়া ঋণ দ্রুত ফেরত চেয়েছিল। পাকিস্তানের লেনদেন ভারসাম্য স্থিতিশীল করার জন্য বাহ্যিক আর্থিক সহায়তার অংশ হিসেবে ২০১৯ সালে মূলত এই আমানতগুলো প্রদান করা হয়েছিল। মার্চ মাসে, পাকিস্তান সংযুক্ত আরব আমিরাতের সাথে ৩.৫ বিলিয়ন ডলারের একটি ঋণের সুবিধা নবায়নের বিষয়ে চুক্তিতে পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়, যা সাত বছরের মধ্যে এই ধরনের প্রথম ধাক্কা। এতে স্বল্পমেয়াদী অর্থায়নের ঘাটতি নিয়ে উদ্বেগ দেখা দেয়। ঋণ পরিশোধ সত্ত্বেও বিশ্লেষকরা সতর্ক করেছেন যে পাকিস্তানের বৈদেশিক খাত চাপের মধ্যে রয়েছে। যদিও আইএমএফ-সমর্থিত সংস্কারগুলো স্থিতিশীলতা আনতে সাহায্য করছে, তবে জ্বালানির অস্থির মূল্য এবং কঠোর বৈশ্বিক আর্থিক পরিস্থিতির কারণে ঝুঁকি রয়ে গেছে।
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট।