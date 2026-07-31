'আজীবন মোদীর অনুগামী থাকব' বলে বিজেপি ছাড়লেন শেহজাদ পুনাওয়ালা, জল্পনা রাজনৈতিক মহলে

'আজীবন মোদীর অনুগামী থাকব' বলে বিজেপি ছাড়লেন শেহজাদ পুনাওয়ালা, জল্পনা রাজনৈতিক মহলে
ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন শেহজাদ পুনাওয়ালা। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি। ফলে তাঁর ইস্তফা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে।
বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র পদ থেকে ইস্তফা দিলেন শেহজাদ পুনাওয়ালা। সঙ্গে তিনি দলও ছেড়েছেন বলে দাবি করা হয়েছে রিপোর্টে। ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে তিনি দলের শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন বলে একাধিক সূত্রে জানা গিয়েছে। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত এই বিষয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক বিবৃতি প্রকাশ করা হয়নি। ফলে তাঁর ইস্তফা ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে।
শেহজাদ পুনাওয়ালা দীর্ঘদিন ধরে বিজেপির অন্যতম পরিচিত মুখ ছিলেন। বিভিন্ন টেলিভিশন বিতর্ক, সংবাদমাধ্যম এবং সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি দলের অবস্থান জোরালোভাবে তুলে ধরতেন। কংগ্রেস এবং বিশেষ করে রাহুল গান্ধীকে আক্রমণ করে তাঁর একাধিক মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে।
সম্প্রতি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স (আগের টুইটার)-এ নিজের প্রোফাইলেও পরিবর্তন এনেছেন পুনাওয়ালা। তাঁর বায়ো থেকে বিজেপির জাতীয় মুখপাত্র পরিচয় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে সেখানে এখনও নিজেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘আজীবনের অনুগামী’ বলে উল্লেখ করেছেন। বৃহস্পতিবার তিনি এই পরিবর্তন করলেও, এর কারণ সম্পর্কে প্রকাশ্যে কোনও মন্তব্য করেননি।
রাজনৈতিক জীবনের শুরুতে শেহজাদ পুনাওয়ালা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ২০১৭ সালে কংগ্রেসের অভ্যন্তরীণ নির্বাচন প্রক্রিয়া নিয়ে প্রকাশ্যে প্রশ্ন তোলার পর দলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। পরে তিনি কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেন। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁকে জাতীয় মুখপাত্রের দায়িত্ব দেওয়া হয়।
দলের হয়ে তিনি নিয়মিত সংবাদমাধ্যমে বক্তব্য রাখতেন এবং বিভিন্ন জাতীয় ইস্যুতে বিজেপির অবস্থান তুলে ধরতেন। একই সঙ্গে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমেও তিনি অত্যন্ত সক্রিয় ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নীতির সমর্থনে এবং বিরোধীদের সমালোচনায় তাঁর ধারালো বক্তব্য বারবার শিরোনামে এসেছে।
সূত্রের দাবি, ব্যক্তিগত কারণেই তিনি পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে ঠিক কী কারণে তিনি এই পদক্ষেপ নিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব কিংবা শেহজাদ পুনাওয়ালার পক্ষ থেকেও এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি।
তাঁর ইস্তফা এমন এক সময়ে সামনে এল, যখন জাতীয় রাজনীতিতে বিজেপি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। ফলে দলের অন্যতম পরিচিত মুখের এই পদত্যাগ স্বাভাবিকভাবেই রাজনৈতিক মহলে নতুন করে জল্পনার জন্ম দিয়েছে। এখন দেখার, বিজেপি এই শূন্যস্থান কীভাবে পূরণ করে এবং শেহজাদ পুনাওয়ালার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ কোন দিকে এগোয়।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More