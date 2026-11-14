Hasina Latest Update: হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে মুখে কুলুপ দিল্লির! সামরিক বিমানে ফেরানোর জল্পনা, দুই শর্ত নিয়ে জোর চর্চা

Hasina Latest Update: হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে মুখে কুলুপ দিল্লির! সামরিক বিমানে ফেরানোর জল্পনা, দুই শর্ত নিয়ে জোর চর্চা
সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, আগামী ডিসেম্বরেই দেশে ফিরতে পারেন শেখ হাসিনা। তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘিরে দিল্লি ও ঢাকার মধ্যে নেপথ্যে আলোচনা চলছে বলেও জল্পনা ছড়িয়েছে।
শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে দেওয়া নিয়ে নতুন করে জল্পনা শুরু হয়েছে ভারত-বাংলাদেশ কূটনৈতিক মহলে। বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে প্রত্যর্পণের বিষয়ে একাধিক প্রশ্নের মুখে পড়েও সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে চাইলেন না ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে বিদেশ মন্ত্রকের সাংবাদিক বৈঠকে তাঁকে শেখ হাসিনার সম্ভাব্য প্রত্যাবর্তন এবং তাঁকে বাংলাদেশে ফেরানোর জন্য সামরিক বিমান ব্যবহারের খবর নিয়ে প্রশ্ন করা হয়। কিন্তু গোটা বিষয়টি নিয়ে স্পষ্ট কোনও উত্তর দেননি তিনি। শুধু জানিয়েছেন, প্রত্যর্পণ একটি আইনি বিষয় এবং সেই অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে। ফলে হাসিনাকে ঘিরে দিল্লির অবস্থান নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে নতুন করে কৌতূহল তৈরি হয়েছে।
গত ২০২৪ সালের ৫ অগস্ট বাংলাদেশে ছাত্র-জনতার আন্দোলনের মুখে ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর দেশ ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন শেখ হাসিনা। তারপর থেকে তিনি ভারতেই রয়েছেন। অন্যদিকে, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী প্রশাসন একাধিকবার ভারতের কাছে হাসিনাকে প্রত্যর্পণের দাবি জানিয়েছে। দুই দেশের মধ্যে প্রত্যর্পণ চুক্তি থাকায় এই বিষয়টি আইনি ও কূটনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
সম্প্রতি বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে, আগামী ডিসেম্বরেই দেশে ফিরতে পারেন শেখ হাসিনা। তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘিরে দিল্লি ও ঢাকার মধ্যে নেপথ্যে আলোচনা চলছে বলেও জল্পনা ছড়িয়েছে। এমনকী, হাসিনাকে বাংলাদেশে ফেরানোর জন্য দুটি শর্ত দিয়েছে ভারত—এমন খবরও প্রকাশিত হয়েছে। যদিও এই দাবিগুলির কোনওটিই ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেনি।
বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, প্রথম শর্ত হল, যেভাবে ২০২৪ সালের ৫ অগস্ট বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর সামরিক বিমানে চেপে ভারতে এসেছিলেন হাসিনা, সেভাবেই তাঁকে দেশে ফিরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে। অর্থাৎ, প্রয়োজনে বাংলাদেশ থেকে সামরিক বিমান পাঠিয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করতে হবে। দ্বিতীয় শর্ত হিসেবে বলা হচ্ছে, বাংলাদেশে ফেরার পর হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল করার সুযোগ দিতে হবে। পাশাপাশি ২০২৪ সালের জুলাই আন্দোলনের সময়কার হিংসার অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে চলা বিচারপ্রক্রিয়া নতুন করে শুরু করার নিশ্চয়তাও দিতে হবে। তবে এই দুটি শর্তের কথা ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে নিশ্চিত করেনি।
উল্লেখ্য, বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় শেখ হাসিনাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে। সেই রায়ের পর থেকেই তাঁকে ভারতের কাছ থেকে প্রত্যর্পণের দাবি জানিয়ে আসছে ঢাকা। অন্যদিকে, হাসিনা নিজেও ডিসেম্বর মাসে বাংলাদেশে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বলে খবর। সম্প্রতি তাঁর হয়ে বাংলাদেশের হাইকমিশনের কাছে পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্রের আবেদন করা হয়েছে বলেও সংবাদমাধ্যমে দাবি করা হয়েছে। ফলে তাঁর প্রত্যাবর্তন নিয়ে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চাপ আরও বেড়েছে।
এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে শুধু হাসিনার প্রত্যর্পণ নয়, ভারত-বাংলাদেশ কনসুলার বৈঠক নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। ১৭ ও ১৮ নভেম্বর ঢাকায় এই বৈঠক হওয়ার কথা থাকলেও তা পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে। কেন বৈঠক স্থগিত হল, তা নিয়ে জয়সওয়াল বলেন, দুই দেশের সুবিধাজনক সময়ে পরবর্তী বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। বাণিজ্য, রেল যোগাযোগ, জলসম্পদ এবং সীমান্ত ব্যবস্থাপনার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দুই দেশের মধ্যে আলোচনা ও যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে বলেও জানান তিনি।
ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র আরও বলেন, বাংলাদেশের সঙ্গে ইতিবাচক, গঠনমূলক এবং সুদূরপ্রসারী সম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী নয়াদিল্লি। বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক কাঠামোর মাধ্যমে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে ভারত প্রস্তুত।
সব মিলিয়ে, শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ নিয়ে এখনই কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা জানায়নি দিল্লি। একদিকে বাংলাদেশের প্রত্যর্পণের দাবি, অন্যদিকে হাসিনার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের রায় এবং তাঁর নিরাপত্তা ও বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে আন্তর্জাতিক উদ্বেগ—সব মিলিয়ে বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছে। আগামী দিনে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক আলোচনার পরই স্পষ্ট হতে পারে, আদৌ ডিসেম্বর মাসে হাসিনার দেশে ফেরার পথ প্রশস্ত হচ্ছে কি না।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More