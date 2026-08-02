আরও এক ৫ আগস্ট আসছে! এবার বাংলাদেশের প্রাক্তন PM শেখ হাসিনা কী করতে চলেছেন?
সাউথ এশিয়ার ফরেন করসপন্ডেন্ট ক্লাব-র এক অনুষ্ঠানে আসতে চলেছেন শেখ হাসিনা। কনফারেন্স দিল্লিতে হবে। জানা যাচ্ছে, এই কনফারেন্স হবে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে।
সালটা ছিল ২০২৪। বাংলাদেশ সেদিন জনতা-ছাত্র আন্দোলনে উত্তাল। ঢাকার রাস্তায় নেমেছিল বিক্ষোভকারীদের ঢল। আর সেই জনতার অভ্যুত্থানের জেরেই ৫ আগস্ট ২০২৪ সালে তৎকালীন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকা ছেড়ে ভারতে আশ্রয় নেন। এরপর থেকে নানান অডিয়োতে শেখ হাসিনার কণ্ঠ শোনা গেলেও, তাঁকে প্রকাশ্যে দেখা যায়নি। তবে এবার দেখা যেতে চলেছে। আসছে আরও এক ৫ আগস্ট! দেশ ছাড়ার পর ২০২৬ সালের ৫ আগস্ট প্রথমবার জনসমক্ষে আসতে চলেছেন ওপার বাংলার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মুজিবকন্যা শেখ হাসিনা।
সাউথ এশিয়ার ফরেন করসপন্ডেন্ট ক্লাব-র এক অনুষ্ঠানে আসতে চলেছেন শেখ হাসিনা। কনফারেন্স দিল্লিতে হবে। জানা যাচ্ছে, এই কনফারেন্স হবে ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে। ৫ আগস্ট ২০২৬ সালে সন্ধ্যা ৬ টা থেকে সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট পর্যন্ত এই অনুষ্ঠান চলবে। সেখানেই জনসমক্ষে দেখা যাবে মুজিবকন্যা হাসিনাকে। নয়া দিল্লির মথুরা রোডের এক অডিটোরিয়ামে এই অনুষ্ঠান আয়োজন হবে। এই কনফারেন্সের লাইভ স্ট্রিম হবে ক্লাবের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে।
২০২৪ সালে শেখ হাসিনার ১৫ বছরের শাসনকালের পতন হয়। সেই বিষয়ে এই অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনা কিছু বলতে পারেন বলে খবর। ঢাকার রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত নিয়ে শেখ হাসিনা কোনও বক্তব্য রাখতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই শেখ হাসিনা জানিয়েছেন, তিনি ২০২৬ সালের শেষলগ্নে বাংলাদেশে ফিরবেন বলে মনস্থ করেছেন। এদিকে, বাংলাদেশে শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের সাজা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তারেক সরকারের আমলে শেখ হাসিনার বাংলাদেশ সফর ঘিরে নজর আন্তর্জাতিক মহলের। তারই মাঝে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফর নিঃসন্দেহে বড় ঘটনা। আর সেই সফরের আগে, বাংলাদেশের আওয়ামি লিগের নেত্রী শেখ হাসিনার আসন্ন ৫ আগস্টের বক্তব্যের দিকে তাকিয়ে বহু মহল।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More