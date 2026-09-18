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Sikh Truck Driver stabbed 17 times in US: টিম ট্রাম্পের 'মিঃ সিং' পোস্টের আবহে আমেরিকায় শিখ ট্রাকচালককে ১৭ বার ছুরিকাঘাত

আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের পদবি ‘সিং’ হিসেবে জানিয়েছেন। নিরাপত্তার আশঙ্কায় তিনি তাঁর পুরো নাম প্রকাশ করতে চাননি। হাসপাতালের শয্যায় বসে সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, এই হামলার ঘটনা তাঁকে এখনও আতঙ্কিত করে রেখেছে। কেন তাঁকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হল, তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

Published on: Sep 18, 2026, 10:14:58 IST
By Abhijit Chowdhury
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আমেরিকায় এক শিখ ট্রাকচালকের উপর ভয়াবহ ছুরি হামলার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় সময় রবিবার ভোরে দক্ষিণ ওয়াইওমিংয়ের একটি বিশ্রামাগারে এই ঘটনা ঘটে। আক্রান্ত ট্রাকচালককে একাধিকবার ছুরি দিয়ে আঘাত করা হয় বলে অভিযোগ। হামলায় তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশে গভীর ক্ষত তৈরি হয়েছে। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের পদবি ‘সিং’ হিসেবে জানিয়েছেন।
আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের পদবি ‘সিং’ হিসেবে জানিয়েছেন।

আক্রান্ত ব্যক্তি নিজের পদবি ‘সিং’ হিসেবে জানিয়েছেন। নিরাপত্তার আশঙ্কায় তিনি তাঁর পুরো নাম প্রকাশ করতে চাননি। হাসপাতালের শয্যায় বসে সংবাদমাধ্যমকে তিনি বলেন, এই হামলার ঘটনা তাঁকে এখনও আতঙ্কিত করে রেখেছে। কেন তাঁকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হল, তা তিনি বুঝতে পারছেন না।

সিং জানিয়েছেন, তিনি পেনসিলভানিয়ার দিকে ট্রাক নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে দক্ষিণ ওয়াইওমিংয়ের একটি বিশ্রাম এলাকায় গাড়ি থামিয়ে শৌচাগারে যাওয়ার জন্য বের হন। শৌচাগারের দিকে যাওয়ার সময় তিনি লক্ষ্য করেন, এক ব্যক্তি তাঁর পিছনে আসছেন। তবে তখনও তিনি কোনও বিপদের আশঙ্কা করেননি।

শৌচাগারে ঢোকার কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি বদলে যায় বলে অভিযোগ। সিংয়ের দাবি, ওই ব্যক্তি কোনও সতর্কতা বা কথা বলা ছাড়াই তাঁর উপর হামলা শুরু করেন। প্রথমে তাঁকে মারধর করা হয়। এরপর হামলাকারী ছুরি বের করে তাঁকে পরপর একাধিকবার আঘাত করেন।

সিংয়ের শরীরের বিভিন্ন জায়গায় ছুরির আঘাত লাগে। তাঁর ঘাড়েও গুরুতর ক্ষত হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। হামলার সময় ঠিক কী ঘটেছিল, কী কারণে ওই ব্যক্তি তাঁকে আক্রমণ করেছিলেন এবং দুজনের মধ্যে আগে কোনও পরিচয় ছিল কি না, তা এখনও পরিষ্কার নয়।

হামলার পর আহত অবস্থায় সিংকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকদের তত্ত্বাবধানে তিনি এখন চিকিৎসাধীন। কথা বলার সময়ও তাঁর মধ্যে আতঙ্কের ছাপ ছিল। তিনি বলেন, এমন একটি ঘটনা কেন তাঁর সঙ্গে ঘটল, সে বিষয়ে তাঁর কোনও ধারণা নেই। হঠাৎ করে একজন অপরিচিত মানুষ এভাবে হামলা চালানোয় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন বলেও জানান।

এই ঘটনার পর আমেরিকায় কর্মরত শিখ ট্রাকচালক এবং অন্যান্য অভিবাসী শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। দীর্ঘপথে ট্রাক চালানোর সময় বিশ্রামাগার, পার্কিং এলাকা বা নির্জন জায়গায় থামতে হয় চালকদের। ফলে নিরাপত্তা নিয়ে তাঁদের উদ্বেগ নতুন নয়। এই হামলার ঘটনায় সেই উদ্বেগ আরও সামনে এসেছে।

ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। হামলাকারী কীভাবে সিংকে অনুসরণ করল, হামলার আগে তাদের মধ্যে কোনও কথা হয়েছিল কি না এবং ঘটনার সময় আশপাশে অন্য কেউ উপস্থিত ছিল কি না—এসব বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিশ্রামাগারের আশপাশে কোনও নজরদারি ক্যামেরার ফুটেজ থাকলে সেটিও তদন্তে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

সামাজিক মাধ্যমে ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়ার পর বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে আমেরিকায় শিখ সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা এবং তাঁদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য হামলার প্রশ্ন নতুন করে সামনে এসেছে। তবে এই নির্দিষ্ট ঘটনায় হামলার উদ্দেশ্য বা কোনও বিদ্বেষমূলক কারণ তদন্তে প্রমাণিত হয়েছে কি না, তা এখনও জানা যায়নি।

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সিংয়ের জন্য এখন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তাঁর সুস্থ হয়ে ওঠা। একই সঙ্গে তদন্তকারীদের সামনে বড় প্রশ্ন—কেন ওই ব্যক্তি তাঁকে লক্ষ্য করেছিল এবং এই হামলার পেছনে প্রকৃত কারণ কী। সেই উত্তর মিলবে তদন্ত শেষ হওয়ার পরই।

উল্লেখ্য, এর আগে গত ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬-এ DHS-এর অফিসিয়াল এক্স অ্যাকাউন্টে একটি এআই-তৈরি “Transformers: Age of Deportations”-ধাঁচের পোস্ট দেওয়া হয়। সেখানে মাথা ঢাকা, দাড়িওয়ালা এক দক্ষিণ এশীয় চেহারার ব্যক্তিকে “Mr Singh” বলে দেখানো হয়। পোস্টে লেখা ছিল, “America for Americans. Get off our roads; you don’t know how to drive, Mr Singh” এবং পাশাপাশি অবৈধ অভিবাসীদের “self-deport” করার বার্তাও দেওয়া হয়েছিল। বিতর্কের মূল জায়গা হল “Singh”। এটি শিখদের মধ্যে অত্যন্ত পরিচিত পদবি। ফলে শিখ ও ভারতীয়-আমেরিকান সংগঠনগুলোর অভিযোগ ছিল, ট্রাকচালকদের নিয়ে অভিবাসনবিরোধী প্রচারের মধ্যে একটি শিখ-সদৃশ ব্যক্তিকে “Mr Singh” হিসেবে দেখানো কার্যত গোটা সম্প্রদায়কেই সন্দেহের চোখে দেখানোর মতো বার্তা তৈরি করছে।

তবে DHS পরে ব্যাখ্যা দেয় যে পোস্টের “Mr Singh” কোনও কাল্পনিক সাধারণ শিখ ট্রাকচালককে বোঝাতে নয়, বরং হরজিন্দর সিং নামে এক নির্দিষ্ট ট্রাকচালককে লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছিল। DHS-এর বক্তব্য অনুযায়ী, হরজিন্দর সিং ২০২৫ সালে ফ্লোরিডায় একটি মারাত্মক ট্রাক দুর্ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে বিতর্কের মধ্যে পোস্টটি সরিয়েও নেয় DHS। আর সেই বিতর্কিত পোস্ট নিয়ে চর্চার মাঝেই ওয়াইওমিংয়ে এক শিখ ট্রাকচালককে ১৭ বার ছুরি দিয়ে আঘাত করার ঘটনা ঘটল।

  • Abhijit Chowdhury
    ABOUT THE AUTHOR
    Abhijit Chowdhury

    ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

Home/News/Sikh Truck Driver Stabbed 17 Times In US: টিম ট্রাম্পের 'মিঃ সিং' পোস্টের আবহে আমেরিকায় শিখ ট্রাকচালককে ১৭ বার ছুরিকাঘাত
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