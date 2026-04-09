ছোট অভ্যাস, বড় প্রভাব: ‘হার্ট কে লিয়ে ৮-মেকিং ইন্ডিয়া হার্ট স্ট্রং’ দিয়ে হৃদস্বাস্থ্যে গুরুত্ব দিচ্ছে সান ফার্মা
মুম্বাই, ভারত, 2026: সান ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড 26 ফেব্রুয়ারি 2026 তারিখে ‘হার্ট কে লিয়ে 8 – মেকিং ইন্ডিয়া হার্ট স্ট্রং’ শীর্ষক একটি জনসচেতনতা উদ্যোগের সূচনা করেছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হলো প্রতিদিনের সহজ ও কার্যকর অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে দেশবাসীকে হৃদ্যত্নে আরও সচেতন ও সক্রিয় করে তোলা। কার্ডিও-মেটাবলিক চিকিৎসা ক্ষেত্রে ভারতের 1 নম্বর* ঔষধ প্রস্তুতকারী সংস্থা হিসেবে সান ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড হৃদ্রোগজনিত অসুস্থতার ক্রমবর্ধমান চাপ মোকাবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। লিপিড-হ্রাসকারী থেরাপিতে তাদের দৃঢ় নেতৃত্ব রয়েছে এবং উচ্চ রক্তচাপ ও খাওয়ার ডায়াবেটিসের ওষুধের ক্ষেত্রেও তাদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে।
ভারতে কার্ডিওভাসকুলার রোগজনিত (CVD) মৃত্যু বিশ্বব্যাপী মোট হৃদ্রোগজনিত মৃত্যুর প্রায় এক-পঞ্চমাংশের সমান, এবং এই রোগ বহু পশ্চিমা দেশের মানুষের তুলনায় ভারতীয়দের অন্তত এক দশক আগেই প্রভাবিত করে**। ‘হার্ট কে লিয়ে 8 – মেকিং ইন্ডিয়া হার্ট স্ট্রং’ প্রচারাভিযানটি এই বার্তাই জোর দিয়ে তুলে ধরে যে হৃদ্স্বাস্থ্য হঠাৎ বা মাঝে মাঝে করা প্রচেষ্টায় গড়ে ওঠে না; বরং প্রতিদিনের জীবনের অংশ হয়ে ওঠা ছোট কিন্তু নিয়মিত অভ্যাসই সুস্থ হৃদয়ের ভিত্তি গড়ে তোলে।
“সান ফার্মায় আমরা মনে করি, চিকিৎসার মতোই প্রতিরোধও সমান গুরুত্বপূর্ণ। ‘হার্ট কে লিয়ে 8 – মেকিং ইন্ডিয়া হার্ট স্ট্রং’-এর মাধ্যমে আমরা হৃদ্স্বাস্থ্য নিয়ে প্রতিদিনের আলোচনার সূচনা করতে চাই এবং ভারতীয়দের বোঝাতে চাই যে প্রতিদিনের ছোট কিন্তু ধারাবাহিক অভ্যাস বড় পরিবর্তন আনতে পারে। শক্তিশালী হৃদয় হঠাৎ করে তৈরি হয় না; এটি গড়ে ওঠে আমাদের প্রতিদিনের সচেতন সিদ্ধান্তের মাধ্যমে,” বলেন শৈলেশ জোশি, সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, বিপণন ও বিক্রয়, সান ফার্মাসিউটিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড।
প্রচারণার কেন্দ্রে রয়েছে হার্ট-স্ট্রং ম্যান, একজন সহজে বোঝা যায় এমন আশাবাদী চরিত্র, যিনি ভালো যত্ন নেওয়া হৃদয়কে তুলে ধরেন—একটি হৃদয় যা সামঞ্জস্য, সচেতনতা এবং দৈনন্দিন যত্নের মাধ্যমে সুস্থ থাকে। প্রচারণার ভাষা সহজ, ইতিবাচক এবং ব্যবহারযোগ্য, যা মানুষকে ভয় ছাড়াই তাদের হৃদ্স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে উৎসাহ দেয়। এই ভিডিওটি বিভিন্ন ভারতীয় ভাষায় তৈরি হয়েছে। প্রচারণা হৃদ্স্বাস্থ্যের আটটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে:
- ভালো খাবার খাওয়া
- শারীরিকভাবে সক্রিয় থাকা
- ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা
- রক্তচাপ, রক্তের চিনির মাত্রা ও কোলেস্টেরল নিয়মিত পরীক্ষা করা
- তামাকের ব্যবহার এড়ানো
- নিয়মিত হৃদ্স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা
- মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করা
- পর্যাপ্ত ও ভালো ঘুম হওয়া
সান ফার্মার 'মেকিং ইন্ডিয়া হার্ট স্ট্রং' উদ্যোগটি হৃদরোগের স্বাস্থ্যের জন্য একটি সমন্বিত পদ্ধতি গ্রহণ করে, যার মধ্যে রয়েছে প্রতিরোধ, জরুরি প্রতিক্রিয়া এবং রোগীর শিক্ষা:
- প্রাথমিক শনাক্তকরণঃ বড় আকারের হার্ট স্ক্রিনিং ক্যাম্পের মাধ্যমে– বছরে 1.2 লাখের বেশি মানুষকে স্ক্রিনিং করার জন্য 10,000টি ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়#
- জরুরি প্রস্তুতিঃ প্রতি বছর 1.5 লাখেরও বেশি মানুষকে CPR প্রশিক্ষণ প্রদান#
- প্রমাণ সংগ্রহ: ঝুঁকি শ্রেণীবিন্যাস এবং রোগীর ফলাফলের উন্নতি নিশ্চিত করা
- রোগী শিক্ষা: প্রতি বছর ইন-ক্লিনিক প্রিন্ট এবং সচেতনতা কার্যক্রমের মাধ্যমে 15 মিলিয়নেরও বেশি মানুষের কাছে পৌঁছানো।
এই সমস্ত উদ্যোগের লক্ষ্য হলো প্রতিরোধ, জরুরি সাড়া এবং সচেতনতা শক্তিশালী করা, যা ভারতের কার্ডিওভাসকুলার রোগের চাপ দীর্ঘমেয়াদে কমাতে সহায়ক হবে।
