বাংলার দুরন্ত জয়! ঝাড়খণ্ডকে ৭ উইকেটে হারাল অভিমন্যু ঈশ্বরণের দল, ৬১ করলেন অধিনায়ক, ঝলসে উঠলেন অভিষেক পোড়েলও
বুধবার, ১৮ নভেম্বর মুম্বইয়ের শরদ পাওয়ার ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ঝাড়খণ্ডকে ৭ উইকেটে হারিয়ে দিল অভিমন্যু ঈশ্বরণের নেতৃত্বাধীন দল। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৪৮ রান তুলেছিল ঝাড়খণ্ড। জবাবে মাত্র ১৮.৪ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ১৪৯ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলা।
সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির এলিট গ্রুপ এ-তে দুরন্ত জয় তুলে নিল বাংলা। বুধবার, ১৮ নভেম্বর মুম্বইয়ের শরদ পাওয়ার ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে ঝাড়খণ্ডকে ৭ উইকেটে হারিয়ে দিল অভিমন্যু ঈশ্বরণের নেতৃত্বাধীন দল। প্রথমে ব্যাট করে ২০ ওভারে ৭ উইকেট হারিয়ে ১৪৮ রান তুলেছিল ঝাড়খণ্ড। জবাবে মাত্র ১৮.৪ ওভারে ৩ উইকেট হারিয়ে ১৪৯ রান তুলে ম্যাচ জিতে নেয় বাংলা। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের অপরাজিত ৬১ রান এবং অভিষেক পোড়েলের দুরন্ত ৪৯ রানের ইনিংস জয়ের ভিত তৈরি করে দেয়। বল হাতেও বাংলার বোলাররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।
টস জিতে প্রথমে বোলিং বাংলার
ম্যাচে টস জিতে প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নেন বাংলার অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। শুরু থেকেই ঝাড়খণ্ডের ব্যাটারদের উপর চাপ তৈরি করেন বাংলার বোলাররা। ওপেনিং জুটিতে শিখর মোহন ও উৎকর্ষ সিংহ ৪৫ রান যোগ করেন। ২৬ বলে ৪২ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন শিখর। তাঁর ইনিংসে ছিল চারটি চার ও দুটি ছক্কা। অন্য ওপেনার উৎকর্ষ করেন ১৮ বলে ২৩ রান।
এরপর ঝাড়খণ্ডের ইনিংসের হাল ধরেন বিরাট সিংহ। একদিকে নিয়মিত উইকেট পড়লেও অন্যদিকে ধরে খেলেন তিনি। ৩৭ বলে চারটি চার ও একটি ছক্কার সাহায্যে ৪৫ রান করে অপরাজিত থাকেন বিরাট। অধিনায়ক অনুকূল রায় করেন ১৮ বলে ১৭ রান। মহম্মদ কুনাইন কুরেশির ৪ বলে ৯ রানের ছোট ইনিংসও দলের রান বাড়াতে সাহায্য করে। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে ১৪৮/৭ রান তোলে ঝাড়খণ্ড।
বাংলার হয়ে বল হাতে সবচেয়ে সফল সায়ন ঘোষ, মুকেশ কুমার এবং রিশভ চৌধুরী। তিনজনই দুটি করে উইকেট নেন। সায়ন ৪ ওভারে মাত্র ২৩ রান দিয়ে ২ উইকেট তুলে নেন। রিশভ ৩১ রানে দুটি উইকেট পান। অন্যদিকে মুকেশ কুমার ৪ ওভারে ৩৬ রান দিয়ে ২ উইকেট নেন। মহম্মদ শামি ৩ ওভার বল করে ২৩ রান দিলেও কোনও উইকেট পাননি।
ব্যাট হাতে ঝড় অভিষেক পোড়েল ও অভিমন্যুর
১৪৯ রানের লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে শুরুটা ভালোই করেছিল বাংলা। তবে ১৪ রানের মাথায় প্রথম উইকেট হারায় দল। ৯ বলে ১০ রান করে আউট হন করণ লাল। এরপর ক্রিজে আসেন অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ। উইকেটকিপার-ব্যাটার অভিষেক পোড়েলকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেন তিনি।
দ্বিতীয় উইকেটে অভিষেক ও অভিমন্যু মিলে ৬১ বলে ৯২ রানের দুর্দান্ত জুটি গড়েন। ৩৪ বলে ৪৯ রান করে আউট হন অভিষেক। তাঁর ইনিংসে ছিল চারটি চার ও দুটি ছক্কা। মাত্র এক রানের জন্য অর্ধশতরান হাতছাড়া হলেও দলের জয়ের ভিত গড়ে দেন তিনি।
অন্যদিকে অধিনায়ক অভিমন্যু ছিলেন আরও বেশি দায়িত্বশীল। ৪৮ বলে ৬১ রান করে অপরাজিত থাকেন তিনি। তাঁর ইনিংসে ছিল ছয়টি চার ও একটি ছক্কা। পরে সুদীপ কুমার ঘরামি ৯ বলে ১৪ রান করে আউট হন। শেষ দিকে যুবরাজ কেশওয়ানি ১৩ বলে অপরাজিত ১১ রান করে অধিনায়কের সঙ্গে জয়ের আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণ করেন।
১৮.৪ ওভারেই ১৪৯ রান তুলে নেয় বাংলা। ফলে সাত উইকেটে জয় নিশ্চিত হয়। ঝাড়খণ্ডের হয়ে উৎকর্ষ সিংহ, প্রত্যুষ কুমার এবং মহম্মদ কুনাইন কুরেশি একটি করে উইকেট নেন।
অভিমন্যুর নেতৃত্বে ছন্দে বাংলা
এই ম্যাচে বাংলার সাফল্যের অন্যতম কারণ ছিল বোলিং ও ব্যাটিংয়ের মধ্যে ভারসাম্য। প্রথম ইনিংসে ঝাড়খণ্ডকে দেড়শোর নিচে আটকে রাখা এবং পরে অধিনায়ক অভিমন্যু ও অভিষেকের বড় জুটি তৈরি করে দেওয়া—দুই ক্ষেত্রেই দলগত পারফরম্যান্স চোখে পড়েছে।
বিশেষ করে অভিমন্যুর অপরাজিত ৬১ রানের ইনিংস বাংলার ব্যাটিংয়ের গভীরতা ও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়েছে। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে দ্রুত রান তোলার পাশাপাশি উইকেট ধরে রাখার যে কৌশল প্রয়োজন, এই ম্যাচে সেটাই দেখিয়েছে বাংলা।
সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে বাংলার এই জয় নিঃসন্দেহে আত্মবিশ্বাস বাড়াবে। বিশেষ করে অভিষেক পোড়েল, অভিমন্যু ঈশ্বরণ এবং বোলারদের সম্মিলিত পারফরম্যান্স পরবর্তী ম্যাচগুলির আগে ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More