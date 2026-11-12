SMAT Captains List: মাত্র ১৫ বছরেই বিহারের অধিনায়ক বৈভব সূর্যবংশী! প্রকাশ্যে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির অধিনায়কদের তালিকা

SMAT Captains List: মাত্র ১৫ বছরেই বিহারের অধিনায়ক বৈভব সূর্যবংশী! প্রকাশ্যে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির অধিনায়কদের তালিকা
এবারের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলেছে মোট ৩৮টি দল। এর মধ্যে ৩২টি দল থাকবে এলিট বিভাগে এবং বাকি ছয়টি দল খেলবে প্লেট বিভাগে। এলিট বিভাগের দলগুলিকে চারটি দলে ভাগ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৩৮টি দলের মধ্যে ৩৪টি দলের খেলোয়াড়দের তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সামনে এসেছে অধিকাংশ দলের অধিনায়কদের নাম।
ভারতীয় ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ তারকা বৈভব সূর্যবংশীর মুকুটে এবার নতুন পালক। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই সিনিয়র দলের অধিনায়কত্বের দায়িত্ব পেলেন এই তরুণ ক্রিকেটার। আসন্ন সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি ২০২৬-এর জন্য বিহার দলের অধিনায়ক হিসেবে বৈভবের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। তবে শুধু বৈভব নন, এবারের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতায় নেতৃত্ব দিতে দেখা যাবে ভারতীয় দলের একাধিক পরিচিত তারকাকে। মুম্বইয়ের অধিনায়ক হয়েছেন ভারতীয় টি-টোয়েন্টি দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। অন্যদিকে, কেরল দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব পেয়েছেন উইকেটরক্ষক-ব্যাটার সঞ্জু স্যামসন। সব মিলিয়ে এবারের প্রতিযোগিতার অধিনায়কদের তালিকা প্রকাশ্যে আসতেই ক্রিকেট মহলে শুরু হয়েছে আলোচনা।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, এবারের প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে চলেছে মোট ৩৮টি দল। এর মধ্যে ৩২টি দল থাকবে এলিট বিভাগে এবং বাকি ছয়টি দল খেলবে প্লেট বিভাগে। এলিট বিভাগের দলগুলিকে চারটি দলে ভাগ করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৩৮টি দলের মধ্যে ৩৪টি দলের খেলোয়াড়দের তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সামনে এসেছে অধিকাংশ দলের অধিনায়কদের নাম।
সবচেয়ে বেশি নজর কেড়েছে বিহারের অধিনায়ক হিসেবে বৈভব সূর্যবংশীর নিয়োগ। মাত্র ১৫ বছর বয়সে সিনিয়র দলের দায়িত্ব পাওয়া নিঃসন্দেহে বড় ঘটনা। সাম্প্রতিক সময়ে আইপিএল এবং আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ব্যাট হাতে দুরন্ত পারফরম্যান্স করেছেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজেও নিজের আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের পরিচয় দিয়েছেন এই তরুণ। বিহার ক্রিকেট সংস্থার আশা, বৈভবের নেতৃত্বে দল আরও ভালো পারফরম্যান্স করবে। তবে ভারতের উঠতি তারকাদের দল রাইজিং স্টার্সের হয়ে আসন্ন এশিয়া কাপ খেলতে যাওয়ার কারণে বিহারের হয়ে প্রথম দুটি ম্যাচে নেতৃত্ব দিতে পারেন তিনি।
অন্যদিকে, মুম্বই দলের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব সামলাবেন সূর্যকুমার যাদব। তাঁর দলে রয়েছেন সরফরাজ খান, শিবম দুবে, শার্দূল ঠাকুর এবং মুশির খানের মতো ক্রিকেটাররা। ফলে শক্তিশালী দল নিয়ে মাঠে নামতে চলেছে মুম্বই। কেরলের অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনও এবারের প্রতিযোগিতার অন্যতম আকর্ষণ। তাঁর দলে রয়েছেন মহম্মদ আজহারউদ্দিন, বিষ্ণু বিনোদ এবং জলজ সাক্সেনার মতো পরিচিত ক্রিকেটার।
এবারের প্রতিযোগিতায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দলের নেতৃত্বেও রয়েছেন একাধিক তারকা। বরোদার অধিনায়ক ক্রুণাল পাণ্ডিয়া, বাংলার অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ, দিল্লির অধিনায়ক আয়ুষ বাদোনি, মধ্যপ্রদেশের অধিনায়ক রজত পাটিদার এবং মহারাষ্ট্রের অধিনায়ক ঋতুরাজ গায়কোয়াড়। রাজস্থানের দায়িত্ব পেয়েছেন দীপক চাহার। তামিলনাড়ুর অধিনায়ক আর সাই কিশোর এবং সৌরাষ্ট্রের অধিনায়ক জয়দেব উনাদকাট।
এছাড়াও পাঞ্জাবের নেতৃত্বে রয়েছেন রমনদীপ সিং, জম্মু-কাশ্মীরের অধিনায়ক শুভম খাজুরিয়া, ঝাড়খণ্ডের অধিনায়ক অনুকূল রায়, কর্ণাটকের অধিনায়ক রবিচন্দ্রন স্মরণ এবং উত্তরপ্রদেশের অধিনায়ক করণ শর্মা। উত্তরাখণ্ডের নেতৃত্ব দেবেন কুণাল চন্দেলা। গুজরাত, হরিয়ানা-সহ কয়েকটি দলের চূড়ান্ত খেলোয়াড়দের তালিকা ও অধিনায়কের তথ্য এখনও সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ্যে আসেনি।
উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, ১৪ নভেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি ২০২৬। গ্রুপ পর্বের খেলা চলবে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত। এরপর ৩০ নভেম্বর থেকে শুরু হবে সুপার লিগের ম্যাচ। ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে ৬ ডিসেম্বর। ভারতের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের এই প্রতিযোগিতা আইপিএলের আগে তরুণ ও অভিজ্ঞ ক্রিকেটারদের নিজেদের প্রতিভা প্রমাণের বড় মঞ্চ।
এখন সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, মাত্র ১৫ বছর বয়সে অধিনায়কত্ব পাওয়া বৈভব সূর্যবংশী কতটা সফল হন। পাশাপাশি সূর্যকুমার ও সঞ্জুর মতো আন্তর্জাতিক তারকারা নিজেদের রাজ্য দলকে কতদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন, সেদিকেও নজর থাকবে ক্রিকেটপ্রেমীদের।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More