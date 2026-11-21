২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
বিদেশি নাগরিক হয়েও মারুতির এমডি হয়েছিলেন সনিয়া! জমি, ঋণ ও সরকারি সুবিধা নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ বিজেপির
নিশিকান্ত দুবের বক্তব্য, ১৯৭০ সালে কী ভাবে একজন বিদেশি নাগরিক হয়েও সনিয়া গান্ধী একটি ভারতীয় সংস্থার পরিচালক হতে পেরেছিলেন? সেই সময় ভারত সরকারের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও বিদেশি নাগরিক ভারতীয় সংস্থার পরিচালক হতে পারতেন না বলে দাবি করেছেন তিনি।
মারুতি গাড়ি প্রকল্পকে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক উসকে দিলেন বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে। এ বার সরাসরি কংগ্রেসের প্রাক্তন সভানেত্রী সনিয়া গান্ধীকে নিশানা করেছেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, বিদেশি নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও সত্তরের দশকে মারুতি টেকনিক্যাল সার্ভিসেস প্রাইভেট লিমিটেডের (এমটিএস) ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং ৫০ শতাংশ অংশীদার হয়েছিলেন সনিয়া। শুধু তাই নয়, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সরকার গান্ধী পরিবারের ব্যবসায়িক স্বার্থে একাধিক সরকারি সুযোগ-সুবিধা দিয়েছিল বলেও দাবি করেছেন তিনি। জমি বরাদ্দ থেকে ব্যাঙ্কঋণ, শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ থেকে সরকারি অর্থে বিদেশ সফর, একাধিক বিষয় নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি সাংসদ।
এক্স হ্যান্ডলে নিজের ধারাবাহিক পোস্ট ‘কংগ্রেসের অন্ধকার অধ্যায়’-এর ২৫০তম পর্বে এই অভিযোগ করেছেন নিশিকান্ত। তাঁর বক্তব্য, ১৯৭০ সালে কী ভাবে একজন বিদেশি নাগরিক হয়েও সনিয়া গান্ধী একটি ভারতীয় সংস্থার পরিচালক হতে পেরেছিলেন? সেই সময় ভারত সরকারের নিয়ম অনুযায়ী, কোনও বিদেশি নাগরিক ভারতীয় সংস্থার পরিচালক হতে পারতেন না বলে দাবি করেছেন তিনি। তা হলে কোন নিয়মে সনিয়া ওই পদ পেয়েছিলেন, সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপি সাংসদ।
ইন্দিরা সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন
দুবের দাবি, ১৯৭০ সালের ২১ নভেম্বর সঞ্জয় গান্ধী সনিয়া গান্ধীর সঙ্গে যুক্ত মারুতি টেকনিক্যাল সার্ভিসেসের সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিলেন। অথচ তাঁর অভিযোগ, মারুতি সংস্থা আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই ১৯৬৮ সালে কেন্দ্রের তরফে গাড়ি তৈরির অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৯ সালে ইন্দিরা গান্ধীর মন্ত্রিসভা সনিয়ার সংস্থাকে গাড়ি তৈরির অনুমতি দেওয়ার জন্য নির্দেশ জারি করেছিল বলেও দাবি করেছেন তিনি।
এখানেই থামেননি বিজেপি সাংসদ। তাঁর অভিযোগ, ১৯৭২ সালের ৩ এপ্রিল মারুতি প্রকল্পের জন্য সঞ্জয় গান্ধী সরকারি খরচে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ সফর করেছিলেন। এমনকি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর দফতরও সংস্থা তৈরির কাজে যুক্ত ছিল বলে দাবি করেছেন তিনি। ইন্দিরার ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং ব্যক্তিগত সচিব আর কে ধাওয়ানের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন দুবে। কী ভাবে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে একটি বেসরকারি সংস্থার অফিস খোলা হয়েছিল, তা নিয়ে ব্যাখ্যা চেয়েছেন তিনি।
জমি ও ব্যাঙ্কঋণ নিয়েও অভিযোগ
মারুতি প্রকল্পের জন্য হরিয়ানায় জমি বরাদ্দের বিষয়টিও সামনে এনেছেন নিশিকান্ত। তাঁর দাবি, তৎকালীন হরিয়ানা সরকারের নিয়মে কোনও বিদেশি নাগরিকের নামে জমি বরাদ্দ করা যেত না। তা হলে ১৯৭০ সালে সনিয়ার নামে জমি কী ভাবে বরাদ্দ হয়েছিল? সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।
পাশাপাশি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সিদ্ধান্তের সঙ্গেও গান্ধী পরিবারের সংস্থাগুলির ঋণ পাওয়ার বিষয়টি জুড়ে দিয়েছেন দুবে। তাঁর কটাক্ষ, তা হলে কি গান্ধী পরিবারের সংস্থাগুলিকে ঋণ দেওয়ার সুবিধা করে দিতেই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হয়েছিল? রাজ্য সরকারগুলিকে মারুতির জন্য বাসের বডি তৈরির আগাম টাকা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলেও অভিযোগ তাঁর। সরকারি সংস্থাগুলি কী ভাবে বিনা পয়সায় মারুতিকে সিমেন্ট, ইস্পাত ও কয়লা সরবরাহ করেছিল, সেই প্রশ্নও তুলেছেন তিনি।
সঞ্জয় গান্ধীর মারুতি প্রকল্প নিয়ে অতীতেও বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। ১৯৭৭ সালে এই প্রকল্পের বিভিন্ন সিদ্ধান্ত খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছিল। সেই পুরনো বিতর্ককেই নতুন করে সামনে এনেছেন বিজেপি সাংসদ।
শেষে সনিয়া গান্ধীর কাছেই ব্যাখ্যা চেয়েছেন দুবে। তাঁর কটাক্ষ, ব্যক্তিগত বিনিয়োগ ছাড়াই কী ভাবে এত বড় ব্যবসায়িক সাম্রাজ্য তৈরি হয়েছিল, তা সনিয়ার নিজের বইয়ে ব্যাখ্যা করা উচিত। যদিও এই অভিযোগ নিয়ে সনিয়া গান্ধী বা কংগ্রেসের কোনও প্রতিক্রিয়ার কথা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়নি। ফলে পুরনো মারুতি বিতর্ককে ঘিরে নতুন করে রাজনৈতিক সংঘাতের আবহ তৈরি হয়েছে।