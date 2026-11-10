Sonia Gandhi: সুন্দরী দেখলেই তাকাতেন ক্লিন্টন! সারকোজির প্রেম থেকে ডায়নার বিষণ্ণতা, স্মৃতিচারণ সনিয়ার

Sonia Gandhi: সুন্দরী দেখলেই তাকাতেন ক্লিন্টন! সারকোজির প্রেম থেকে ডায়নার বিষণ্ণতা, স্মৃতিচারণ সনিয়ার
Sonia Gandhi: তৎকালীন ফরাসি প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজির ২০০৮ সালের সফরের কিছু কথাও জানিয়েছেন সনিয়া গান্ধী। অবিবাহিত তাই তাঁর সঙ্গী কার্লা ব্রুনিকে ছাড়াই ভারতে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।
Sonia Gandhi: মনিকা লিউনস্কি কেলেঙ্কারি কিছুটা স্তিমিত হওয়ার পর ভারতে এসেছিলেন বিল ক্লিন্টন, ২০০০ সালে। কিন্তু পু'রনো অভ্যাস সহজে যায় না!' তখনও তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্টকে একটি সংবর্ধনায় মাঝে মাঝে সুন্দরী মহিলাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখেছিলেন বলে আত্মজীবনীতে লিখেছেন কংগ্রেস নেত্রী সনিয়া গান্ধী।
সনিয়া গান্ধীর সদ্য প্রকাশিত আত্মজীবনী ‘বিলংগিং: আ জার্নি অফ লাভ’ (Belonging: A Journey Of Love)-এ উঠে এসেছে প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন, ফরাসি প্রেসিডেন্ট নিকোলা সারকোজি এবং প্রয়াত ব্রিটিশ যুবরানি প্রিন্সেস ডায়নাকে ঘিরে বেশ কিছু আকর্ষণীয় স্মৃতি। কোথাও কূটনৈতিক বৈঠকের অভিজ্ঞতা, কোথাও ব্যক্তিগত জীবনের গল্প, আবার কোথাও ডায়নার সঙ্গে মজার মুহূর্ত—সব মিলিয়ে বইয়ের এই অংশ ঘিরে তৈরি হয়েছে বিশেষ আগ্রহ।
বিল ক্লিন্টনের কাশ্মীর ভাবনা ও ‘পুরোনো অভ্যাস’
আত্মজীবনীতে সনিয়া গান্ধী লিখেছেন, ‘প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিন্টন ২০০০ সালে মেয়ে চেলসি এবং তাঁর প্রতিনিধিদল নিয়ে শেরাটন হোটেলে ছিলেন, আমি আমাদের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তিনি আমাদের মতামত শোনার বদলে কাশ্মীর সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব মতামত এবং ভবিষ্যদ্বাণী দিতে বেশি আগ্রহী বলে মনে হয়েছিল। এটি তাঁর ভাষায় ছিল 'একটি পারমাণবিক ফ্ল্যাশপয়েন্ট।’ সনিয়া গান্ধী আরও জানান, তত দিনে মনিকা লিউনস্কি কেলেঙ্কারির উত্তাপ কিছুটা কমে এসেছিল। কংগ্রেস সাংসদ এ-ও লিখেছেন, ‘প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী তাঁর সম্মানে যে সংবর্ধনার আয়োজন করেছিলেন, সেখানে তিনি মাঝে মাঝে গোপনে সুন্দরী মহিলাদের দিকে তাকিয়ে থাকছেন বলেও দেখেছিলাম।’
নিকোলা সারকোজির প্রেম এবং কার্লা ব্রুনির সঙ্গে রসায়ন
তৎকালীন ফরাসি প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজির ২০০৮ সালের সফরের কিছু কথাও জানিয়েছেন সনিয়া গান্ধী। অবিবাহিত তাই তাঁর সঙ্গী কার্লা ব্রুনিকে ছাড়াই ভারতে আসার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। সনিয়া গান্ধী লিখেছেন, ‘শোনা গিয়েছিল যে, তাঁকে (সারকোজিকে) পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল যেন তিনি ব্রুনিকে সঙ্গে না আনেন, কারণ তাঁরা তখনও অবিবাহিত ছিলেন এবং সরকারি অনুষ্ঠানগুলিতে বিষয়টি বিব্রতকর হতে পারত। ভোজসভার টেবিলে আমাদের উপরাষ্ট্রপতি মহম্মদ আনসারির স্ত্রী, তাঁর পাশে বসে প্রশ্ন করছিলেন, বিয়ের পরিকল্পনা আছে কিনা?, তারিখ কীঠিক হয়েছে? তিনি কী ব্রুনিকে মিস করছেন? প্রেসিডেন্ট সারকোজি বেশ উৎসাহের সঙ্গে সব কথা বলছিলেন, ব্রুনিকে মাঝেমধ্যেই মেসেজও করছিলেন।'
সনিয়া গান্ধী জানান, কয়েক বছর পর প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিং এবং তাঁর স্ত্রীর দেওয়া এক ব্যক্তিগত নৈশভোজে পরবর্তী সফরে আসা এই দম্পতির সঙ্গে তাঁর আবার দেখা হয়। আত্মজীবনীতে সনিয়া গান্ধী লেখেন, ‘ততদিনে প্রেসিডেন্ট সারকোজি এবং কার্লা ব্রুনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন এবং একসঙ্গেই উপস্থিত হয়েছেন। ইতালীয় ও ফরাসি বংশোদ্ভূত তাঁর দীর্ঘাঙ্গী ও সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি তিনি যে দারুণভাবে মুগ্ধ ছিলেন, তা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। কার্লা ইউরোপের একজন জনপ্রিয় গায়িকা, গীতিকার এবং শীর্ষ মডেল ছিলেন। মার্জিত লম্বা গাউন পরা, লাবণ্যময়ী, ছিপছিপে, শান্ত স্বভাবের এবং নীল চোখের এই মহিলা যখন ঘরে প্রবেশ করলেন, সবার দৃষ্টি তাঁর দিকেই নিবদ্ধ ছিল।’ তিনি আরও লেখেন, ‘কার্লা আন্তরিকভাবে কিন্তু খুব কম কথা বলছিলেন—অন্যদিকে তাঁর স্বামী ভারতের কী করা উচিত সে বিষয়ে আমাদের প্রধানমন্ত্রীর কাছে নিজের মতামত জাহির করছিলেন। আমার মনে হয়েছিল তাঁর বলার ভঙ্গিটা বেশ উদ্ধত ছিল, এবং তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে তিনি এমন একজনের সঙ্গে কথা বলছেন যিনি বয়সে, অভিজ্ঞতায় এবং জ্ঞানে তাঁর চেয়ে অনেক বড়।’
প্রিন্সেস ডায়নার বিষণ্ণতা ও ইতালিয়ান সংযোগ
ব্রিটিশ রাজপরিবার, বিশেষ করে প্রিন্সেস ডায়ানার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের স্মৃতিও অত্যন্ত জীবন্তভাবে তুলে ধরেছেন সনিয়া গান্ধী। কংগ্রেস নেত্রী লিখেছেন, ‘ব্রিটিশ রাজপরিবারের কিছু সদস্য এবং আমাদের পরিবারের মধ্যে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বন্ধুত্ব ছিল এবং রাজীবের সঙ্গে প্রিন্স চার্লসের বেশ ভালো সম্পর্ক ছিল। পরিবারের আসল তারকা অবশ্যই ছিলেন প্রিন্সেস ডায়ানা: লম্বা এবং ছিমছাম, বড় নীল চোখ, মনোমুগ্ধকর হাসি এবং দুর্দান্ত ব্যক্তিত্ব। ১৯৮১ সালে রাজীব এবং আমি যখন তাঁদের বিয়েতে গিয়েছিলাম, ডায়ানাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। কিন্তু যখন তাঁরা ১৯৯২ সালে ভারতে এসেছিলেন, তখন স্পষ্ট ছিল যে সব কিছু ঠিকঠাক নেই।’ তিনি আরও লেখেন, ‘তাজমহলের সামনে আমি যাকে লাভ বেঞ্চ বলি, সেখানে একা বসে তাঁর সেই বিখ্যাত ছবি তোলার দিনেই তাঁরা আমাদের বাড়িতে বিকেলের চায়ের আসরে এসেছিলেন। প্রিন্স চার্লস বেশ মিশুক ও হাসিখুশি ছিলেন। কিন্তু লাল ও বেগুনি রঙের আকর্ষণীয় টু-পিস স্যুটে ডায়ানাকে অপূর্ব দেখালেও তাঁকে বেশ বিষণ্ণ মনে হচ্ছিল। সফরে তিনি কী কী দেখেছেন এবং পছন্দ করেছেন, তা নিয়ে আমরা গল্প করেছিলাম।’
সনিয়া গান্ধী জানান, সে সময় তাঁর মা ভারতে বেড়াতে এসেছিলেন এবং বিখ্যাত রাজবধূর সঙ্গে দেখা করতে খুবই আগ্রহী ছিলেন। মেয়ে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী জোর দিয়েছিলেন যেন তাঁর ‘নোনা’ (দিদা)-কে ডায়ানার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। সনিয়া গান্ধী বর্ণনা করেন, ‘ডায়ানা অবাক হয়ে জানতে চাইলেন তিনি (সনিয়া গান্ধীর মা) এত চুপচাপ কেন। প্রিয়াঙ্কা সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল যে, আমি তাকে মুখ না খোলার জন্য বলেছি, কারণ তিনি কেবল ইতালীয় ভাষায় কথা বলেন। ডায়ানা হো হো করে হেসে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ আমার মায়ের দিকে ফিরে হাত বাড়িয়ে দিয়ে ইতালীয় ভাষায় বললেন- 'Piacere, come stai?' (আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভাল লাগল, কেমন আছেন?)। যদিও তিনি অনানুষ্ঠানিক সম্বোধন ব্যবহার করেছিলেন, তবুও সঠিক ইতালীয় উচ্চারণে বলার চেষ্টা এবং তাঁর উষ্ণতা ও মাধুর্যে আমরা সবাই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম।’
সনিয়া গান্ধী বলেন, ‘চা ও আরও কিছুক্ষণ গল্পের পর আমরা যখন তাঁদের গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিচ্ছিলাম, তখন তিনি মাঝপথে থেমে পেছনে ফিরে আমার মায়ের দিকে হাত নেড়ে ইতালীয় ভাষায় বলে উঠলেন- বিদায়, ‘নোনা।’ আমি রাজদম্পতিকে আমার লেখা 'রাজীব' বইটি উপহার দেওয়ার পর তিনি আমাকে চিঠি লিখে জানিয়েছিলেন যে তিনি আমার স্বামীকে কতটা শ্রদ্ধা করতেন।’ লন্ডনে সনিয়া গান্ধীকে তাঁদের সঙ্গে চায়ের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং সেদিন ডায়ানা সাদা কলার দেওয়া একটি কালো স্যুট পরে এসে বলেছিলেন, ‘আমার নিজেকে কাকের মতো লাগছে!’ সনিয়া গান্ধী স্মৃতিচারণ করে লেখেন, ‘একটি হেয়ারড্রেসারের দোকানে তাঁর সঙ্গে আমার আবার দেখা হয়েছিল, যখন লক্ষ্য করলাম ঠিক আমার পাশেই একটি পরিচিত মুখ বসে আছে। আমি এক টুকরো কাগজে একটি শব্দ লিখে তাঁর দিকে বাড়িয়ে দিলাম। তিনি সেটি তাঁর হ্যান্ডব্যাগে ঢুকিয়ে ফেলেছেন। তিনি চিনতে পেরে হাসিমুখে আমার দিকে ফিরলেন এবং অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ না করার জন্য আমরা নিচু স্বরে কয়েকটি কথা বললাম।’ সনিয়া গান্ধী জানান, সেটিই ছিল তাঁর সঙ্গে ডায়ানার শেষ সাক্ষাৎ।
প্রয়াত এই রাজবধূকে নিয়ে অনেক কিছু লেখা ও বলা হয়েছে, এমনকী আজকের দিনেও তাঁর জীবন, বিয়ে, সন্তান এবং আরও অনেক কিছু নিয়ে টিভি সিরিজ তৈরি হচ্ছে বলে উল্লেখ করেন সনিয়া গান্ধী। স্মৃতিকথায় সনিয়া গান্ধী লেখেন, ‘সে সময় তাঁকে নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হতো- তিনি নাকি বখে যাওয়া এবং সবসময় অভিযোগ করেন; তাঁর তো সবই আছে; তবুও তিনি এমন আচরণ কেন করছেন যেন তাঁর সঙ্গে অন্যায় করা হয়েছে? আমাকে বলতেই হবে যে, আমি পুরোটা সময় তাঁর কষ্ট অনুভব করেছি এবং এখনও করি।’