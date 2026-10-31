Sourav Das Identity: স্ক্যানারে সৌরভ দাসের পরিচিতি! পাসপোর্ট, আধার বাতিলের আর্জি, দায়ের PIL, নোটিস পাঠাল HC

Sourav Das Identity: স্ক্যানারে সৌরভ দাসের পরিচিতি! পাসপোর্ট, আধার বাতিলের আর্জি, দায়ের PIL, নোটিস পাঠাল HC
সৌরভ দাসের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে জনস্বার্থ মামলা দায়ের করেছেন চেন্নাইয়ের বাসিন্দা আর গণেশ কুমার।
মাদ্রাজ হাইকোর্টে সিজেপি নেতা সৌরভ দাসকে ঘিরে দায়ের হয়েছে একটি জনস্বার্থ মামলা (PIL )। তার প্রেক্ষিতে সৌরভ দাস সহ কেন্দ্রীয় সরকার ও একাধিক সরকারি এজেন্সিকে নোটিস পাঠিয়েছে কোর্ট। এই মামলায় আর্জি জানানো হয়েছে সৌরভের পারিবারিক পটভূমি ঘিরে যেন তদন্ত করা হয়। উল্লেখ্য, এক্ষেত্রে নজরে রয়েছে সৌরভ দাসের পরিচিতির প্রসঙ্গটি। দেশের বিচারব্যবস্থা এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য করার অভিযোগ তুলে তাঁর পরিচয় ও পারিবারিক পটভূমি তদন্ত, পাসপোর্ট ও আধার কার্ড বাতিল এবং সমাজমাধ্যমের অ্যাকাউন্ট বন্ধ করার আর্জি জানানো হয়েছে ওই মামলায়।
মাদ্রাজ হাইকোর্টের বিচারপতি সুশ্রুত অরবিন্দ ধর্মাধিকারী ও জি অরুণ মুরুগানের বেঞ্চে এই জনস্বার্থ মামলা ওঠে। মামলা ফাইল করেছেন চেন্নাইয়ের বাসিন্দা আর গণেশ কুমার। তাঁর অভিযোগ, ভারতের বিচার ব্যবস্থা, বিচারপতি, দেশের চিফ জাস্টিসকে নিয়ে বারবার অবমাননাকর মন্তব্য করেছেন সিজেপি নেতা তথা নিজেকে সাংবাদিক পরিচিতি দেওয়া সৌরভ দাস। এদিকে, অভিযোগ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেনি কোর্ট। শুক্রবার নোটিস জারি করে ছয় সপ্তাহের মধ্যে জবাব দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। তার পরই পরবর্তী শুনানি হবে।
মামলার আবেদনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য কর্তৃপক্ষকে দাস ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের অতীত কর্মকাণ্ডের বিষয়ে একটি বিস্তারিত, পুঙ্খানুপুঙ্খ ও নিরপেক্ষ তদন্ত পরিচালনার জন্য নির্দেশ দেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে। আবেদনকারী বিশেষভাবে সৌরভ দাসের মা এবং তার জন্মদাতা বাবার পটভূমি সম্পর্কে তদন্তের দাবি করেছেন, যাঁরা আবেদন অনুযায়ী পুদুচেরিতে বসবাস করেন। এছাড়াও, আবেদনে ইলেকট্রনিক্স ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রককে সৌরভ দাসের এক্স (পূর্বতন টুইটার) এবং ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টগুলো ব্লক করতে এবং বিচার বিভাগের প্রতি কথিত অবমাননাকর আরও মন্তব্য করা থেকে তাঁকে বিরত রাখার জন্য নির্দেশনা দেওয়ার অনুরোধ করা হয়েছে।
- ABOUT THE AUTHORSritama Mitra
শ্রীতমা মিত্র হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন চিফ কনটেন্ট প্রোডিউসার। ২০২১ সাল থেকে তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সংবাদের পাশাপাশি শ্রীতমার আগ্রহের জায়গা ক্রিকেট। এছাড়াও তিনি জ্যোতিষ বিভাগ দেখাশোনা করেন এবং জীবনযাপন সংক্রান্ত প্রতিবেদন লিখতেও তাঁর আগ্রহ রয়েছে। পেশাদার জীবন: পেশাদার জীবনের শুরুতে শ্রীতমা আকাশবাণী, শান্তিনিকেতনে উপস্থাপিকা হিসেবে কাজ করেছেন। ২০১০ সালে তিনি ইটিভি নিউজ বাংলায় কপি এডিটর হিসেবে যোগদান করেন। পরবর্তীতে ওয়ানইন্ডিয়া-সহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কাজ করার পর তিনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগ দেন। শিক্ষাগত যোগ্যতা: শ্রীতমা মিত্র ইংরেজিতে স্নাতক (বি.এ.) এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতকোত্তর (এম.এ.) ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: সাংবাদিকতার বাইরে শ্রীতমা একজন সাহিত্যপ্রেমী, ভ্রমণও তাঁর অন্যতম নেশা। ছুটির দুপুরগুলো তাঁর কাটে গল্পের বই নিয়ে। একটু লম্বা ছুটি পেলে তিনি দেশের ভিতর বা কখনও সখনও দেশের বাইরেও বেড়াতে যেতে ভালোবাসেন। তবে তাঁর প্রতিটা বেড়ানোর পিছনেই কাজ করে কোনও না কোনও বই বা সিনেমা থেকে তৈরি হওয়া কৌতূহল। অজানাকে জানার আগ্রহই তাঁকে বার বার নিয়ে গিয়ে ফেলে নানা অচেনা শহরে। সেই সব অভিজ্ঞতাকে লেখার রূপ দিতেও পিছপা হন না শ্রীতমা।Read More