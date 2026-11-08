Muhurat Trading News: দীপাবলির মুহুরত ট্রেডিংয়ে ফিরল না বাজারের ভাগ্য! লগ্নিকারীদের মনে ভরাতে ব্যর্থ সেনসেক্স-নিফটি

Muhurat Trading News: দীপাবলির মুহুরত ট্রেডিংয়ে ফিরল না বাজারের ভাগ্য! লগ্নিকারীদের মনে ভরাতে ব্যর্থ সেনসেক্স-নিফটি
Muhurat Trading News: ‘মুহুরত ট্রেডিং’য়ে এই বাজারে লেনদেন হওয়া স্টকের সংখ্যা ছিল ৩,৫৫০। সেগুলির মধ্যে দাম চড়েছে ২,৭১৬টির। এ ছাড়া, ৭৩৬টি শেয়ারের দরে দেখা গিয়েছে পতন। অপরিবর্তিত রয়েছে ৯৮টি স্টক।
Muhurat Trading News: ভাল শুরু করেও হল না শেষরক্ষা। নতুন হিন্দু নববর্ষ সমবাত ২০৮৩-এ ধাক্কা খেল শেয়ার বাজার। দীপাবলি উপলক্ষে রবিবার আয়োজিত বিশেষ 'মুহুরত ট্রেডিং' সেশনে লাল রঙেই বন্ধ হল দেশের দুই প্রধান শেয়ার সূচক সেনসেক্স ও নিফটি ৫০। এর ফলে টানা আট বছরের ইতিবাচক মুহুরত ট্রেডিংয়ের রেকর্ড ভেঙে গেল। ২০১৭ সালের পর এই প্রথম দীপাবলির বিশেষ ট্রেডিং সেশন লোকসানে শেষ হল। ফলে দীপাবলির ‘মুহুরত ট্রেডিং’য়ে লাভের মুখ দেখতে না পেয়ে হতাশ লগ্নিকারীরা।
এদিন ৭০ মিনিটের ‘মুহুরত ট্রেডিং’ বন্ধ হলে দেখা যায় ২৮.৬২ পয়েন্ট নেমেছে সেনসেক্স। বর্তমানে ৮০,৯৯৯.৪০ পয়েন্টে দাঁড়িয়ে আছে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের (বিএসই) এই শেয়ারসূচক। শতাংশের নিরিখে এতে পতনের পরিমাণ ০.০৪। এদিন দুপুর ২টো ২০ মিনিটে ‘মুহুরত ট্রেডিং’ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই অবশ্য ২০০ পয়েন্ট ওঠে সেনসেক্স। তার পরেই লাফিয়ে লাফিয়ে নামতে থাকে এই শেয়ারসূচক। অন্যদিকে, একই ছবি দেখা গিয়েছে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জেও (এনএসই)। এদিন ২৪,৯৮৬.৪০ পয়েন্টে থামে নিফটি ৫০। এনএসই-র এই সূচক নেমেছে ৪৩.৯৫ পয়েন্ট, যেটা ০.১৮ শতাংশ। তবে বড় সংস্থার শেয়ারে পতন থাকলেও তুলনামূলক ভাল পারফর্ম করেছে মিডক্যাপ ও স্মলক্যাপ সূচক।
‘মুহুরত ট্রেডিং’য়ে এই বাজারে লেনদেন হওয়া স্টকের সংখ্যা ছিল ৩,৫৫০। সেগুলির মধ্যে দাম চড়েছে ২,৭১৬টির। এ ছাড়া, ৭৩৬টি শেয়ারের দরে দেখা গিয়েছে পতন। অপরিবর্তিত রয়েছে ৯৮টি স্টক। তবে, এ দিনের বিশেষ লেনদেনে মোটের উপর স্থিতিশীল থেকেছে বাজার। ‘মুহুরত ট্রেডিং’ শেষে দেখা যায় ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে নিফটি স্মলক্যাপ ২৫০, নিফটি স্মলক্যাপ ৫০০ এবং নিফটি মাইক্রোক্যাপ ২৫০। এই তিন সূচকের বৃদ্ধির পরিমাণ যথাক্রমে ১.১৫ শতাংশ, ১.২২ শতাংশ এবং ১.৪০ শতাংশ। এ ছাড়া, নিফটি মিডক্যাপ ১৫০ ও নিফটি ৫০০ যথাক্রমে ০.২৩ শতাংশ ও ০.১৩ শতাংশ বেড়েছে। এগুলিকে বাদ দিল ‘মুহুরত ট্রেডিং’য়ে নিফটি মিডিয়া ১.৮৪ শতাংশ, নিফটি ফার্মা ১.৭০ শতাংশ এবং নিফটি হেল্থকেয়ার ১.৪৬ শতাংশ ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। বিশেষ লেনদেনে নিম্নমুখী হয় রিয়ালটি এবং সরকারি ও বেসরকারি ব্যাঙ্কের শেয়ারের দর। বাজার অস্থিরতার সূচক ‘ইন্ডিয়া ভিআইএক্স’ ৬.০৫ শতাংশ বেড়েছে ১৮.৫২য় পৌঁছেছে। সেনসেক্সের লাভের তালিকায় ছিল সান ফার্মা, টাটা স্টিল, মারুতি সুজুকি, পাওয়ার গ্রিড এবং আদানি পোর্টস। অন্যদিকে মহিন্দ্রা অ্যান্ড মহিন্দ্রা, ইন্ডিগো, ট্রেন্ট, ইনফোসিস এবং ভারতী এয়ারটেলের শেয়ারে পতন দেখা গিয়েছে।
হিন্দু নববর্ষ সমবাত ২০৮৩-র লেনদেনের শুরুটা ভালই করেছিল শেয়ার বাজার। তবে সাত দিনে সূচক যেখানে উঠেছিল, সেখান থেকে লগ্নিকারীরা মুনাফার টাকা ঘরে তোলায় মন দেওয়াতেই সূচক রবিবারে মাথা নামিয়েছে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞেরা। সব মিলিয়ে গত সমবাত লগ্নিকারীদের শেয়ার সম্পদ বেড়েছে ২.৬ লক্ষ কোটি টাকা। তবে এই এক বছরে সেনসেক্স নেমেছে ৩৩৯৮.৩২ পয়েন্ট। নিফটি কমেছে ৮৩৮.২৫ পয়েন্ট। উল্লেখ্য, দেওয়ালি তথা হিন্দু নববর্ষ সমবাতের শুরুর দিনটিকে শুভ বলে ধরা হয়। লগ্নিকারীরা মনে করেন, এই দিনে সূচকের উত্থানের অর্থ সারা বছর বাজার ভাল যাবে।