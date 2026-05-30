    Strait of Hormuz: ইরান যুদ্ধের আবহে এখনও বন্ধ হরমুজ প্রণালী, তবে ভারতীয় জাহাজ চলাচল করছে এখান দিয়ে, কীভাবে?

    কেন্দ্রীয় সূত্রে দাবি, ভারতীয় পতাকাবাহী বা ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু জাহাজ এখনও ওই পথ ব্যবহার করে চলেছে। সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী, এ ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে না আনা কিছু কৌশল এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

    Published on: May 30, 2026 9:39 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Strait of Hormuz: ইরানের ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইজরায়েলের হামলার পরে মধ্যপ্রাচ্যে তৈরি হয়েছে যুদ্ধ পরিস্থিতি। এর জেরে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ। বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত এই জলপথে জাহাজ চলাচল প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেলেও এখান দিয়ে ভারতীয় জাহাজ চলাচল এখনও সম্পূর্ণ বন্ধ হয়নি বলে জানিয়েছে কেন্দ্র। বরং বিশেষ কূটনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে ভারত নিজেদের বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচল বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

    কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী কার্যত বন্ধ। (REUTERS)

    হরমুজ প্রণালী দিয়ে বিশ্বের বিপুল পরিমাণ তেল ও গ্যাস পরিবহণ হয়। ফলে এই পথ কার্যত অচল হয়ে পড়ায় আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাজারে বড়সড় প্রভাব পড়েছে। তবে কেন্দ্রীয় সূত্রে দাবি, ভারতীয় পতাকাবাহী বা ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু জাহাজ এখনও ওই পথ ব্যবহার করে চলেছে। সরকারের বক্তব্য অনুযায়ী, এ ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে না আনা কিছু কৌশল এবং আন্তর্জাতিক যোগাযোগ ব্যবস্থার সাহায্য নেওয়া হচ্ছে।

    প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ইরান ভৌগোলিকভাবে হরমুজ প্রণালীর উপর গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখে এবং যুদ্ধ শুরুর পর একাধিক জাহাজকে লক্ষ্য করে পদক্ষেপও করেছে। এর ফলে বহু বাণিজ্যিক জাহাজ ওই পথে যাতায়াত বন্ধ করে দেয়। তবুও ভারতের জ্বালানি নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে প্রয়োজনীয় সরবরাহ বজায় রাখার চেষ্টা চলছে। সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, কয়েকটি তেলবাহী ট্যাঙ্কার ও এলএনজি জাহাজ হরমুজ প্রণালী পেরিয়ে ভারতমুখী হয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে জাহাজগুলিকে ট্র্যাকিং ব্যবস্থা সীমিত রেখে চলাচল করতে দেখা গিয়েছে। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমগুলির দাবি, যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে সামুদ্রিক নিরাপত্তা ঝুঁকি এখনও অত্যন্ত বেশি।

    এদিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে কূটনৈতিক স্তরেও আলোচনা চলছে। ইরান ও আমেরিকার মধ্যে সম্ভাব্য সমঝোতা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। যদিও এখনও কোনও চূড়ান্ত চুক্তি হয়নি। বিশেষজ্ঞদের মতে, হরমুজ প্রণালী পুরোপুরি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থার উপর চাপ বজায় থাকবে। ভারতের ক্ষেত্রেও বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ দেশের বিপুল পরিমাণ জ্বালানি আমদানি এই অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল।

      Abhijit Chowdhury

      ২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More

