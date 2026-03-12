Strait of Hormuz Latest Update: হরমুজ দিয়ে ১৩৫৩৩৫ টন সৌদি তেল নিয়ে মুম্বই এল ট্যাঙ্কার, জাহাজের ক্যাপ্টেন ভারতীয়

Edit Profile
    গত ১১ মার্চ মুম্বই বন্দরে এসে পৌঁছায় সেই জাহাজটি। সেই ট্যাঙ্কারের ক্যাপ্টেন একজন ভরতীয়। জাহাজটির নাম 'শেনলং সুয়েজম্যাক্স'। গত ১ মার্চ সৌদি বন্দর রাস তানুরা থেকে অপরিশোধিত তেল লোড করেছিল সেটি। ৩ মার্চ যাত্রা শুরু করে ৮ মার্চ হরমুজ প্রণালীতে গিয়ে পৌঁছায় ট্যাঙ্কারটি।

    Published on: Mar 12, 2026 11:35 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    সৌদি আরব থেকে অপরিশোধিত তেল নিয়ে লাইবেরিয়ান পতাকাবাহী একটি ট্যাঙ্কার এসেছে ভারতে। যুদ্ধ শুরুর পরে গত কয়েকদিনে হরমুজ প্রণালী দিয়ে এই প্রথম কোনও তেলের ট্যাঙ্কার ভারতে এল। রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ১১ মার্চ মুম্বই বন্দরে এসে পৌঁছায় সেই জাহাজটি। সেই ট্যাঙ্কারের ক্যাপ্টেন একজন ভরতীয়। জাহাজটির নাম 'শেনলং সুয়েজম্যাক্স'। গত ১ মার্চ সৌদি বন্দর রাস তানুরা থেকে অপরিশোধিত তেল লোড করেছিল সেটি। ৩ মার্চ যাত্রা শুরু করে ৮ মার্চ হরমুজ প্রণালীতে গিয়ে পৌঁছায় ট্যাঙ্কারটি।

    'শেনলং সুয়েজম্যাক্স' জাহাজটি মুম্বই এসে পৌঁছেছে সৌদি তেল নিয়ে (প্রতীকী ছবি) (AFP)
    'শেনলং সুয়েজম্যাক্স' জাহাজটি মুম্বই এসে পৌঁছেছে সৌদি তেল নিয়ে (প্রতীকী ছবি) (AFP)

    মুম্বইগামী ট্যাঙ্কারটি এরপর ট্রান্সপন্ডার বন্ধ করে দেয়। ফের ৯ মার্চ এটি ট্রান্সপন্ডার চালু করে। ১১ মার্চ এটি দুপুর ১টায় মুম্বই এসে পৌঁছায়। এই জাহাজটি ১,৩৫,৩৩৫ টন অপরিশোধিত তেল নিয়ে এসেছে। মুম্বইয়ের মহুলে অবস্থিত শোধনাগারে যাবে এই তেল। এদিকে এই জাহাজে ২৯ জন ভারতীয়, পাকিস্তানি এবং ফিলিপিনো ক্রু আছেন। জাহাজের ক্যাপ্টেন হলেন সুক্ষন্ত সিং সান্ধু।

    ভারতের ট্যাঙ্কারগুলিকে নিরাপদে হরমুজ প্রণালী দিয়ে যেতে দিচ্ছে ইরান। এমনই দাবি করা হল রিপোর্টে। উল্লেখ্য, একদিন আগেই ইরানের বিদেশমন্ত্রী আব্বাস আরাগচির সঙ্গে ফোনে কথা হয় ভারতের এস জয়শঙ্করের। সেই সময় হরমুজ প্রণালী নিয়ে দুই বিদেশমন্ত্রীর কথা হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে ইরান নাকি ভারতীয় জাহাজগুলিকে যেতে দিচ্ছে। এর আগে গতকালই ভারতগামী একটি থাই জাহাজে হামলা চালিয়েছিল ইরান। তবে 'পুষ্পক' এবং 'পরিমল' নামক দুটি জাহাজ নাকি হরমুজ প্রণালী দিয়ে যাচ্ছে এখন। জয়শঙ্করের হস্তক্ষেপেই এটা সম্ভব হচ্ছে বলে দাবি করা হয় রিপোর্টে। এছাড়া দেশ মহিমা, দেশ অভিমান, স্বর্ণ কমল, বিশ্ব প্রেরণা, জগ বিরাট, জগ লোকেশ এবং এলএনজিসি অসীম নামের জাহাজগুলি ইতিমধ্যেই আরব সাগরে পৌঁছে গিয়েছে হরমুজ প্রণালী পার করে।

    এর আগে গত ১১ মার্চ হরমুজ প্রণালীতে থাইল্যান্ডের একটি কার্গো জাহাজে হামলা চালিয়েছিল ইরান। জাহাজটি সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ভারতের গুজরাটের দিকে আসছিল। সেই সময় জাহাজটির ওপর হামলা হয়। এই আবহে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক একটি বিবৃতি জারি করে এই হামলার তীব্র ভাষায় নিন্দা জানায়। থাই জাহাজটি হামলার শিকার হলে উদ্ধারকাজে নামে ওমানের নৌবাহিনী।

    এরপর ১১ মার্চ রাতে ইরাকি জলসীমায় মার্কিন ট্যাঙ্কারে হামলা চালায় ইরান। এদিকে ইরাকি জলসীমায় 'জেফিরোস' নামে আরও একটি ট্যাঙ্কারে হামলা চালিয়েছিল ইরান। সব মিলিয়ে ১১ মার্চ রাতে হরমুজ প্রণালী এলাকায় পাঁচটি জাহাজে হামলা চালায় ইরান। ২৮ ফেব্রুয়ারি ইরান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত ২০টি জাহাজে ইরান হামলা চালিয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

