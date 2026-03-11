Edit Profile
    Strait of Hormuz Latest Update: হাসির খোরাক আমেরিকা! হরমুজ প্রণালীতে নাকানি চোবানি, গোটা বিশ্বের সামনে কাটল নাক

    Published on: Mar 11, 2026 7:29 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    হরমুজ প্রণালীতে আটকে কয়েকশো জাহাজ। এই জাহাজগুলিকে নিরাপত্তা দিয়ে সেখান থেকে বের করে আনার দাবি করেছিল আমেরিকা। তবে এখনও পর্যন্ত তারা কোনও জাহাজই সেখান দিয়ে বের করে আনতে পারেনি। তবে গতকাল মার্কিন জ্বালানি সচিব ক্রিস রাইট দাবি করেছিলেন, মার্কিন এক রণতরী নাকি হরমুজ প্রণালীতে আটকে থাকা একটি জাহাজকে সেখান থেকে নিরাপত্তা দিয়ে বের করে আনে। এই নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়াতে তিনি পোস্টও করেন। পরে অবশ্য তিনি সেই পোস্টটি মুছে দেন। মার্কিন সেনা জানিয়ে দেয়, কোনও জাহাজকে হরমুজ প্রণালী থেকে বের করে আনেনি তারা। পরে হোয়াইট হাউজের তরফ থেকেও জানানো হয়, এখনও পর্যন্ত কোনও জাহাজকে হরমুজ প্রণালী থেকে বের করে আনেনি মার্কিন রণতরী।

    মার্কিন জ্বালানি সচিবের দাবির পরে হোয়াইট হাউজ জানায়, কোনও জাহাজকে হরমুজ প্রণালী থেকে বের করে আনেনি তারা। (REUTERS)
    মার্কিন জ্বালানি সচিবের দাবির পরে হোয়াইট হাউজ জানায়, কোনও জাহাজকে হরমুজ প্রণালী থেকে বের করে আনেনি তারা। (REUTERS)

    হরমুজ প্রণালীতে এখনও আটকে শ'য়ে শ'য়ে ট্যাঙ্কার এবং জাহাজ। ইরান বলছে, আমেরিকা এবং ইজরায়েলের সঙ্গে যোগ না থাকা কোনও জাহাজ তারা আটকাবে না। এদিকে আমেরিকা আবার এর ফাঁকেও ব্যবসার ফন্দি এঁটেছে। মিত্র দেশগুলির কাছে আমেরিকার প্রস্তাব, টাকা দিলেই মার্কিন নৌসেনা এসকর্ট করে তাদের দেশের জাহাজকে হরমুজ প্রণালী পার করিয়ে দেবে। এরই সঙ্গে সাম্প্রতিক রিপোর্টে দাবি করা হয়, হরমুজ প্রণালী থেকে ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজগুলোকে সরিয়ে আনার বিকল্প বিবেচনা করছে মোদী সরকার।

    ডিরেক্টোরেট জেনারেল অফ শিপিংয়ের ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল (ক্রু) পিসি মীনা বলেছেন, বর্তমানে হরমুজ প্রণালী এবং সংলগ্ন জলসীমার আশেপাশে ৩৬টি ভারতীয় পতাকাবাহী জাহাজ রয়েছে। তাদের নিরাপদে এই অঞ্চল থেকে বেরিয়ে যেতে সহায়তা করার জন্য বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে আলোচনা চলছে। এদিকে হরমুজ প্রণালী নয়, ওমান উপসাগর, পারস্য উপসাগর এবং তৎসংলগ্ন সমুদ্র অঞ্চলে বাধ্যতামূলক ভাবে সুরক্ষা প্রোটোকল মনে চলতে বলা হয়েছে ভারতীয় জাহাজগুলিকে। এদিকে হরমুজ প্রণলীতে আটকে থাকা ভারতীয় জাহাজগুলিকে সেখান থেকে বের করে আনতে এসকর্ট করার কথা ভাবনাচিন্তা করছে ভারত।

    হরমুজ প্রণালী আদতে কী? পারস্য উপসাগর এবং ওমান উপসাগরকে যুক্ত করেছে হরমুজ প্রণালী। তার ফলে ইরান, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো পারস্য উপসাগর লাগোয়া বিশ্বের অন্যতম তৈল উৎপাদনকারী দেশগুলি তেল সরবরাহের জন্য হরমুজ প্রণালীর উপরে নির্ভর করে। হরমুজ প্রণালী খুব চওড়া নয়। সংকীর্ণতম বিন্দুতে মাত্র ৩৩ কিমি চওড়া। ফলে সেই প্রণালী রুদ্ধ করে দেওয়া সহজ।

    ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাত শুরু হওয়ার পর থেকে ইরান ৯টি ট্যাঙ্কারে হামলা চালিয়েছে। এই ৯টি জাহাজেই ভারতীয় ক্রু ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত ১ মার্চ ওমানের খসব বন্দরে এমটি স্কাইলাইট নামক তেলের ট্যাঙ্কারে হামলার জেরে প্রাণ হারিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন আশিস কুমার এবং অয়লার পদে থাকা দিলীপ সিং। এদিকে ওমানের মাস্কাটের থেকে ৭০ নটিক্যাল মাইল দূরে থাকা এমকেডি ব্যোম নামক ট্যাঙ্কারে হামলা করা হলে প্রাণ হারান অয়লার দিক্ষীত অমৃতলাল সোলাঙ্কি।

    News/News/Strait Of Hormuz Latest Update: হাসির খোরাক আমেরিকা! হরমুজ প্রণালীতে নাকানি চোবানি, গোটা বিশ্বের সামনে কাটল নাক
