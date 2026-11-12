Strait of Hormuz Update: হরমুজ প্রণালী খুলতে আমেরিকাকে ৭ শর্ত ইরানের! দাবি না মানলে যুদ্ধের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পকে

Strait of Hormuz Update: হরমুজ প্রণালী খুলতে আমেরিকাকে ৭ শর্ত ইরানের! দাবি না মানলে যুদ্ধের হুঁশিয়ারি ট্রাম্পকে
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মহাম্মদ বাঘের গালিবাফ জানিয়েছেন, আমেরিকার কাছে ইতিমধ্যেই তেহরানের অবস্থান এবং দাবিগুলি স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে। কিন্তু ওয়াশিংটনের তরফে এখনও কোনও নির্দিষ্ট ও আনুষ্ঠানিক জবাব পাওয়া যায়নি। গালিবাফের কথায়, এবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব আমেরিকার।
আমেরিকার সঙ্গে সংঘাতের আবহে এবার আরও কঠোর অবস্থান নিল ইরান। কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়া এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে শান্তি আলোচনা শুরু করার জন্য ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সামনে সাতটি শর্ত রাখল তেহরান। ইরানের দাবি, এই শর্তগুলি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত হরমুজ প্রণালী বন্ধই থাকবে। এমনকী, আমেরিকার সঙ্গে নতুন করে কোনও আলোচনাতেও বসবে না তারা। ফলে পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের আবহে নতুন করে কূটনৈতিক অচলাবস্থার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, ইরানের পার্লামেন্টের স্পিকার মহাম্মদ বাঘের গালিবাফ জানিয়েছেন, আমেরিকার কাছে ইতিমধ্যেই তেহরানের অবস্থান এবং দাবিগুলি স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে। কিন্তু ওয়াশিংটনের তরফে এখনও কোনও নির্দিষ্ট ও আনুষ্ঠানিক জবাব পাওয়া যায়নি। গালিবাফের কথায়, এবার সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব আমেরিকার। ওয়াশিংটনকে ঠিক করতে হবে, তারা ইরানের শর্তগুলি মেনে নিতে প্রস্তুত কি না।
কী কী শর্ত রেখেছে ইরান? তেহরানের সম্পূর্ণ সরকারি তালিকা প্রকাশ্যে না এলেও আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাতটি দাবির মধ্যে রয়েছে—প্রথমত, পশ্চিম এশিয়ার সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে সংঘর্ষ বন্ধ করতে হবে। বিশেষ করে লেবাননে ইজরায়েলের সামরিক অভিযান বন্ধ করতে হবে। দ্বিতীয়ত, বিদেশে আটকে থাকা ইরানের সমস্ত সম্পদ ফিরিয়ে দিতে হবে। তৃতীয়ত, ইরানের উপর থেকে মার্কিন অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা, বিশেষ করে তেল রপ্তানির ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে হবে। চতুর্থত, ইরানের বন্দরগুলির উপর থেকে মার্কিন নৌ অবরোধ প্রত্যাহার করতে হবে। পঞ্চমত, যুদ্ধে ইরানের ক্ষয়ক্ষতির জন্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। ষষ্ঠত, ইরানের আশপাশ থেকে মার্কিন সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার করতে হবে। সপ্তমত, ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক হুমকি এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে।
ইরানের প্রস্তাব অনুযায়ী, আমেরিকা সমস্ত শর্ত মেনে নিলে হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। সংবাদ সংস্থা Associated Press-এর তথ্য উদ্ধৃত করে হিন্দুস্তান টাইমস জানিয়েছে, মার্কিন সম্মতির পর ষষ্ঠ দিনে হরমুজ প্রণালী খুলে দেওয়ার প্রস্তাব রয়েছে। তার পরের দিন থেকে চূড়ান্ত শান্তিচুক্তি নিয়ে আলোচনা শুরু হওয়ার কথা।
এদিকে ইরানের শীর্ষ নিরাপত্তা আধিকারিক মহসেন রেজাই জানিয়েছেন, বর্তমানে আমেরিকার সঙ্গে কোনও আলোচনা চলছে না। তাঁর দাবি, ওয়াশিংটনের প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ইরানকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। স্পষ্ট জবাব না পাওয়া পর্যন্ত আলোচনায় ফেরার প্রশ্ন নেই।
শুধু কূটনৈতিক চাপ নয়, সামরিক হুঁশিয়ারিও দিয়েছে তেহরান। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পকে সতর্ক করে গালিবাফ বলেছেন, আমেরিকা ফের যুদ্ধ শুরু করলে তাদের আরও একটি পরাজয়ের মুখে পড়তে হবে। অন্যদিকে, রেজাইয়ের হুঁশিয়ারি, ইউরোপের কোনও মার্কিন সামরিক ঘাঁটি থেকেও যদি ইরানের উপর হামলা চালানো হয়, তাহলে সেই ঘাঁটিকেও নিশানা করতে পারে তেহরান।
অন্যদিকে, সোমবার কাতারের মধ্যস্থতাকারীদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন ট্রাম্প। তবে ইরানের যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব তিনি এখনও গ্রহণ করেননি। কাতারের মধ্যস্থতায় দুই দেশের মধ্যে বরফ গলার সম্ভাবনা থাকলেও ইরানের সাত দফা দাবিতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে।
উল্লেখ্য, বিশ্বের জ্বালানি বাণিজ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালী। আন্তর্জাতিক তেল ও তরল প্রাকৃতিক গ্যাস পরিবহণের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ এই পথ দিয়ে চলাচল করে। ফলে এই জলপথ দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলে বিশ্ববাজারে তেলের দাম, জ্বালানি সরবরাহ এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতিতে বড় প্রভাব পড়তে পারে। এখন দেখার, ট্রাম্প প্রশাসন ইরানের সাতটি শর্তের কতটা মেনে নেয়, নাকি পশ্চিম এশিয়ায় ফের বড়সড় সামরিক সংঘাতের পথ প্রশস্ত হয়।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More