Sugar Price & Ethanol: চিনির দাম ঊর্ধ্বমুখী হতেই বড় সিদ্ধান্তের পথে কেন্দ্র, ইথানল তৈরিতে আখের ব্যবহারে লাগতে পারে রাশ
সরকার ও শিল্পমহলের সঙ্গে যুক্ত সূত্রের খবর, মহারাষ্ট্র ও কর্নাটকে এবার তুলনামূলক কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। দেশের অন্যতম প্রধান আখ উৎপাদনকারী এই দুই রাজ্যে বৃষ্টির ঘাটতির কারণে আগামী মরশুমে চিনির উৎপাদন কমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ফলে বাজারে চিনির জোগান নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।
দেশের বাজারে চিনির দাম রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছনোয় এবার ইথানল উৎপাদনের জন্য আখ ব্যবহারে লাগাম টানার কথা ভাবছে কেন্দ্রীয় সরকার। আগামী অক্টোবর থেকে শুরু হতে চলেছে নতুন চিনি মরশুম। সেই সময় ইথানল তৈরিতে ব্যবহৃত আখের পরিমাণ সীমিত করা, অথবা সাময়িকভাবে তা বন্ধ করার বিষয়টি বিবেচনা করছে সরকার। মূল লক্ষ্য, চিনির উৎপাদন বাড়ানো এবং বাজারে সরবরাহ বাড়িয়ে দাম নিয়ন্ত্রণে আনা।
সরকার ও শিল্পমহলের সঙ্গে যুক্ত সূত্রের খবর, মহারাষ্ট্র ও কর্নাটকে এবার তুলনামূলক কম বৃষ্টিপাত হয়েছে। দেশের অন্যতম প্রধান আখ উৎপাদনকারী এই দুই রাজ্যে বৃষ্টির ঘাটতির কারণে আগামী মরশুমে চিনির উৎপাদন কমে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। ফলে বাজারে চিনির জোগান নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে ইথানলের পরিবর্তে চিনির উৎপাদনকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা ভাবছে কেন্দ্র।
বর্তমান মরশুমে, যা সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে, দেশের চিনিকলগুলি প্রায় ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি ইথানল তৈরির কাজে ব্যবহার করেছে। এটি দেশের মোট চিনি উৎপাদনের প্রায় ১০ শতাংশ। আগামী মরশুমে ইথানল তৈরিতে চিনির ব্যবহার কমানো হলে বাজারে অতিরিক্ত প্রায় ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন চিনি পাওয়া যেতে পারে। এর ফলে মহারাষ্ট্র ও কর্নাটকের মতো রাজ্যে কম বৃষ্টির কারণে উৎপাদন কমলেও ঘাটতি অনেকটাই সামাল দেওয়া সম্ভব হবে বলে মনে করছে কেন্দ্র।
দেশের বাজারে ইতিমধ্যেই চিনির দাম গত এক মাসে প্রায় ১০ শতাংশ বেড়েছে। রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে দাম। একদিকে বাজারে চিনির সরবরাহ কমছে, অন্যদিকে উৎসবের মরশুম সামনে থাকায় চাহিদা বাড়ছে। ফলে আগামী দিনে দাম আরও বাড়ার আশঙ্কা রয়েছে।
এই পরিস্থিতিতে চিনিকলগুলিকে আখের রস এবং বি-হেভি মোলাসেস থেকে ইথানল উৎপাদন বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হতে পারে। বি-হেভি মোলাসেস হল চিনি উৎপাদনের সময় তৈরি হওয়া একটি উপজাত, যাতে তুলনামূলকভাবে বেশি পরিমাণে চিনি থাকে। তবে চিনি উৎপাদনের পর অবশিষ্ট সি-হেভি মোলাসেস থেকে ইথানল তৈরির অনুমতি দেওয়া হতে পারে।
তবে আখ থেকে ইথানল উৎপাদন কমানো হলে সরকারের সামনে অন্য একটি চ্যালেঞ্জ তৈরি হবে। কারণ, পেট্রোলের সঙ্গে ২০ শতাংশ ইথানল মেশানোর লক্ষ্যমাত্রা ধরে রাখতে হলে আখ থেকে কম ইথানল উৎপাদনের ঘাটতি অন্য উৎস থেকে পূরণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে মকাই বা চাল থেকে ইথানল উৎপাদন বাড়ানোর দিকে নজর দিতে পারে কেন্দ্র। সূত্রের দাবি, বর্তমানে দেশে মকাই ও চালের পর্যাপ্ত মজুত রয়েছে।
চিনির দাম নিয়ন্ত্রণে ইতিমধ্যেই একাধিক পদক্ষেপ করেছে কেন্দ্র। চিনির রফতানির উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। পাশাপাশি গত মাসে ব্যবসায়ীদের কাছে মজুত রাখা চিনির পরিমাণের উপরও সীমা আরোপ করা হয়েছে। বাজারে সরবরাহ স্বাভাবিক রাখতে আরও কিছু বিধিনিষেধ জারি করার প্রস্তুতিও চলছে বলে সূত্রের খবর।
অর্থাৎ, একদিকে সরকারের ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্যমাত্রা, অন্যদিকে দেশের বাজারে চিনির দাম নিয়ন্ত্রণ—দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা এখন কেন্দ্রের বড় চ্যালেঞ্জ। আগামী মাসের শেষের দিকে ইথানল উৎপাদনে আখ ব্যবহারের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More