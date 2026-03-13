Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Sunrisers Leeds X Account Suspended: পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে কেনার পরে কাব্য মারানের দলের এক্স অ্যাকাউন্ট হল সাসপেন্ড

    তোপের মুখে কাব্য মারানের সানরাইজার্স লিডস। এরই মাঝে তাদের এক্স অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, কাব্য মারানের সানরাইজার্স ফ্র্যাঞ্চাইজির দল রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার লিগেও। তবে সেখানে তিনি কোনও পাকিস্তানিকে কেনেননি।

    Published on: Mar 13, 2026 11:43 AM IST
    By Abhijit Chowdhury
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সানরাইজার্স ফ্র্যাঞ্চাইজি ইংলিশ হান্ড্রেড লিগে পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে কিনেছে গতকাল। এই পরিস্থিতিতে ভারতের নেটিজেনদের রোষের মুখে পড়তে হয়েছে তাদের। এরই মাঝে আবার সানরাইজার্স লিডসের এর এক্স অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড হয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, কাব্য মারানের সানরাইজার্স ফ্র্যাঞ্চাইজির দল রয়েছে দক্ষিণ আফ্রিকার লিগেও। তবে সেখানে তিনি কোনও পাকিস্তানিকে কেনেননি।

    তোপের মুখে কাব্য মারানের সানরাইজার্স লিডস
    তোপের মুখে কাব্য মারানের সানরাইজার্স লিডস

    এদিকে পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে কেনা নিয়ে ড্যানিয়েল ভেত্তরি জানান, আবরারকে নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলেছিলেন লিডসের অ্যসিস্টেন্ট কোচ। তিনিই আবরারকে কেনার পরামর্শ দিয়েছিলেন। এরই সঙ্গে কিউয়ি কোচ জানান, দলের অভ্যন্তরীণ বৈঠকে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের কেনা বা না কেনা নিয়ে কোনও আলোচনাই হয়নি। এদিকে সানরাইজার্স লিডসের এক্স হ্যান্ডেল কেন সাসপেন্ড করা হয়েছে, তা স্পষ্ট হয়নি এখনও। অপরদিকে #ShameOnSRH ও #BoycottSunrisers-এর মতো হ্যাশট্যাগ ট্রেন্ড করতে শুরু করেছিল এক্স-এ।

    রিপোর্ট অনুযায়ী, নিলামে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ২.৩৪ কোটি দর পেয়েছেন আবরার। এই আবরারই একটা সময় অভিনন্দ বর্তমানের আটক হওয়ার ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে ভারতকে ট্রোল করার চেষ্টা করেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় চায়ের কাপ হাতে ছবি দিয়ে তিনি ভারতকে ট্রোল করতে চেয়েছিলেন। উল্লেখ্য, পাকিস্তানিদের হাতে আটক হওয়ার পরে ভারতীয় বায়ুসেনার অফিসার অভিনন্দন বর্তমানের একটি ভিডিয়ো রেকর্ডিং করা হয়েছিল। তাতে তিনি বলেছিলেন, 'চা-টা দুর্দান্ত।' সেই বিষয়টি নিয়েই পাকিস্তানিরা ভারতকে ট্রোল করার চেষ্টা করে থাকে। এদিকে মাঠে ভারতের কাছে মার খাওয়া আবরারও সেই 'ট্রেন্ডে' গা ভাসিয়েছেন অতীতে।

    এমনিতে আইপিএলে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের নেওয়া হয় না। এদিকে হান্ড্রেডসের নিলামের আগে দাবি করা হচ্ছিল, কোনও ভারতীয় মালিকানাধীন দল পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের নেবে না। যা নিয়ে আবার ইংরেজ ক্রিকেটাররা 'দুঃখ' পেয়েছিলেন। এই সবের মাঝেই এবার আবরারকে দলে নিলেন কাব্য। এই আবহে আইপিএলে সানরাইজার্সকে বয়কটের দাবি উঠেছে ভারতীয় নেটিজেনদের মধ্যে। এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগে কোনও ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের দলে নেয়নি।

    এদিকে ইংল্যান্ডের এই ক্রিকেট লিগে সব মিলিয়ে আটটি দল খেলবে। তার মধ্যে চারটি দলের মালিকানা ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির কাছে। কাব্য মারান ছাড়াও মুম্বই ইন্ডিয়ানস, সঞ্জীব গোয়েঙ্কা এবং দিল্লি ক্যাপিটালসের অংশীদারিত্ব রয়েছে দলগুলিতে। এর আগে ‘ড্রাফ্টিং’ মারফত দল তৈরি হত এই লিগে। এই আবহে গতকাল নিলাম টেবিলে উপস্থিত ছিলেন সানরাইজার্স ফ্র্যাঞ্চাইজির সিইও কাব্য মারান এবং কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরি। সব মিলিয়ে এ বারের নিলামে ১৪ জন পাকিস্তানি ক্রিকেটার ছিলেন। দল না পাওয়ার ভয়ে শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়ান শাহিন শাহ আফ্রিদি। তবে ভারতীয় ফ্র্যাঞ্চাইজি মালিকের দলে স্থান পেলেন পাক স্পিনার আবরার।

    recommendedIcon
    News/News/Sunrisers Leeds X Account Suspended: পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে কেনার পরে কাব্য মারানের দলের এক্স অ্যাকাউন্ট হল সাসপেন্ড
    News/News/Sunrisers Leeds X Account Suspended: পাকিস্তানি ক্রিকেটারকে কেনার পরে কাব্য মারানের দলের এক্স অ্যাকাউন্ট হল সাসপেন্ড
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes