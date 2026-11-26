২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।
ডিলিমিটেশন বিলে সুর নরম সুপ্রিয়া সুলের! ‘বিরোধিতার আগে দেখা দরকার, ভালো কিছু থাকতেও পারে’
সুপ্রিয়া সুলে বলেন, ‘‘আগে বিলটি আসতে দিন। ডিলিমিটেশন বিলে ভাল কিছু থাকতেও পারে।’’ তাঁর বক্তব্য, দেশের স্বার্থে কোনও প্রস্তাব থাকলে তা সমর্থন করা উচিত। প্রয়োজন হলে সংশোধনের পরামর্শও দেওয়া যেতে পারে।
কেন্দ্রের প্রস্তাবিত ডিলিমিটেশন বা লোকসভা কেন্দ্রের সীমানা পুনর্বিন্যাস বিল নিয়ে বিরোধী শিবিরে যখন আপত্তির সুর চড়ছে, তখন খানিকটা ভিন্ন অবস্থান নিলেন এনসিপি (শরদচন্দ্র পওয়ার) নেত্রী সুপ্রিয়া সুলে। বিলটি সামনে আসার আগেই বিরোধিতা করার পক্ষপাতী নন তিনি। বরং প্রস্তাবের মধ্যে দেশের স্বার্থে ভাল কিছু থাকতে পারে বলেই মনে করছেন শরদ পওয়ারের কন্যা। তাঁর কথায়, বিরোধী দলে রয়েছে বলেই সরকারের প্রতিটি প্রস্তাবের বিরোধিতা করা উচিত নয়। আবার ক্ষমতায় রয়েছে বলে সব কিছু চোখ বুজে সমর্থন করাও গণতন্ত্রের পক্ষে ভাল নয়। সুপ্রিয়ার এই মন্তব্য ঘিরে জাতীয় রাজনীতিতে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (২৬ নভেম্বর) প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, বুধবার করাডে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে নিজের অবস্থান জানান সুপ্রিয়া। সংবাদ সংস্থা পিটিআইকে তিনি বলেন, ‘‘আগে বিলটি আসতে দিন। ডিলিমিটেশন বিলে ভাল কিছু থাকতেও পারে।’’ তাঁর বক্তব্য, দেশের স্বার্থে কোনও প্রস্তাব থাকলে তা সমর্থন করা উচিত। প্রয়োজন হলে সংশোধনের পরামর্শও দেওয়া যেতে পারে। শুধু বিরোধী শিবিরের সদস্য বলে কোনও বিলের বিরোধিতা করা গণতান্ত্রিক মানসিকতার পরিচয় নয়।
সুপ্রিয়া আরও জানিয়েছেন, বিলটি সংসদে পেশ হওয়ার পর তাঁর দল তার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখবে। দেশের স্বার্থের পক্ষে হলে সমর্থন জানাতেও আপত্তি নেই। অর্থাৎ, এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে নারাজ শরদ পওয়ারের দল। তবে বিরোধী শিবিরের অন্য কয়েকটি দলের তুলনায় তাঁর বক্তব্যে অনেকটাই নমনীয়তার ইঙ্গিত মিলেছে।
ডিলিমিটেশন আসলে লোকসভা ও বিধানসভা কেন্দ্রগুলির সীমানা পুনর্নির্ধারণের প্রক্রিয়া। জনসংখ্যার পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রের সীমানা ও প্রতিনিধিত্বের কাঠামো নতুন করে সাজানোই এর উদ্দেশ্য। কেন্দ্রের প্রস্তাবিত পরিকল্পনা ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্কের অন্যতম কারণ, এর ফলে বিভিন্ন রাজ্যের আসনসংখ্যা ও সংসদীয় প্রতিনিধিত্বের সমীকরণে পরিবর্তন আসতে পারে। বিরোধীদের একাংশের আশঙ্কা, এই প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক ভারসাম্য প্রভাবিত হতে পারে। অন্যদিকে, কেন্দ্রের যুক্তি, দেশের পরিবর্তিত জনসংখ্যা ও প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজনের সঙ্গে নির্বাচনী কাঠামোর সামঞ্জস্য জরুরি।
এর আগেও সুপ্রিয়া এই বিষয়ে কয়েকটি শর্তের কথা জানিয়েছিলেন। তাঁর দাবি ছিল, কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, প্রতিটি রাজ্যের জন্য একই নিয়মে ডিলিমিটেশন করতে হবে। পাশাপাশি মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ আসন সংরক্ষণের আইনও কার্যকর করতে হবে। তাঁর বক্তব্য, সংসদের দুই কক্ষেই মহিলাদের সংরক্ষণ নিয়ে আইন ইতিমধ্যেই পাশ হয়েছে। তাই ডিলিমিটেশনের সঙ্গে সেই সংরক্ষণ কার্যকর করার বিষয়টিও যুক্ত করা প্রয়োজন।
এদিকে সুপ্রিয়ার মন্তব্যের পর মহারাষ্ট্রের রাজনীতিতে এনসিপির ভবিষ্যৎ অবস্থান নিয়েও জল্পনা বেড়েছে। শরদ পওয়ারের দল কি বিজেপির নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র কাছাকাছি আসছে? এমন প্রশ্ন উঠলেও সুপ্রিয়া সেই জল্পনাকে গুরুত্ব দিতে চাননি। এনডিএতে যোগ দেওয়া, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্ব পাওয়া কিংবা মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী হওয়া নিয়ে প্রচারকে তিনি গসিপ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। মন্ত্রী হওয়ার জল্পনা নিয়ে কটাক্ষও করেছেন তিনি।
অন্যদিকে, প্রয়াত অজিত পওয়ারের মৃত্যুর পর শরদ পওয়ার ও তাঁর নেতৃত্বাধীন এনসিপির সঙ্গে অজিতের গোষ্ঠীর সম্ভাব্য সংযুক্তি নিয়েও নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে সুপ্রিয়া আগেই জানিয়েছিলেন, অজিতের মৃত্যুর সঙ্গে দুই গোষ্ঠীর সংযুক্তির সম্ভাবনাও কার্যত শেষ হয়েছে।
সব মিলিয়ে, ডিলিমিটেশন বিল নিয়ে সুপ্রিয়ার বক্তব্য বিরোধী শিবিরের অভ্যন্তরীণ মতপার্থক্যকে ফের সামনে আনল। তবে বিলের চূড়ান্ত অবস্থান কী হবে, তা নির্ভর করছে প্রস্তাবের পূর্ণাঙ্গ খসড়া এবং সংসদে তা নিয়ে আলোচনার উপর।