Nithari Case Update: মৃত নীথারি মামলায় খালাস পাওয়া সুরেন্দ্র কোলি, হরিদ্বারে চায়ের দোকানের ভিতর থেকে উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ

Nithari Case Update: মৃত নীথারি মামলায় খালাস পাওয়া সুরেন্দ্র কোলি, হরিদ্বারে চায়ের দোকানের ভিতর থেকে উদ্ধার ঝুলন্ত দেহ
গত কয়েক দিন ধরে হরিদ্বারের ওই এলাকায় চায়ের দোকান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন কোলি। স্থানীয় একটি ঝুপড়িতে থাকতেন তিনি। শুক্রবার সকালে স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে চায়ের দোকানের ভিতরে তাঁকে দড়ির ফাঁসে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়।
বহুচর্চিত নীথারি হত্যাকাণ্ডের অন্যতম পরিচিত নাম সুরেন্দ্র কোলিকে শুক্রবার হরিদ্বারে একটি চায়ের দোকানের ভিতর ঝুলন্ত অবস্থায় মৃত পাওয়া গিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ভূপতওয়ালা এলাকার একটি চায়ের দোকান থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার করা হয়। ঘটনার খবর পাওয়ার পর পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। মৃত্যুর কারণ নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক দিন ধরে হরিদ্বারের ওই এলাকায় চায়ের দোকান চালিয়ে জীবিকা নির্বাহ করছিলেন কোলি। স্থানীয় একটি ঝুপড়িতে থাকতেন তিনি। শুক্রবার সকালে স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দার সন্দেহ হওয়ায় তাঁরা পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে চায়ের দোকানের ভিতরে তাঁকে দড়ির ফাঁসে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। পরে তাঁর পরিচয় নিশ্চিত হয়।
হরিদ্বার সিটি কোতয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক কুন্দন সিং রানা জানিয়েছেন, মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘটনার সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। আলমোড়া জেলার ভিকিয়াসাইনের বাসিন্দা সুরেন্দ্র কোলির পরিবারের সদস্যদেরও খবর দেওয়া হয়েছে।
নীথারি হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে সুরেন্দ্র কোলির নাম জড়িয়ে পড়ে ২০০৬ সালে। উত্তরপ্রদেশের নয়ডার নীথারি এলাকায় একাধিক শিশু ও তরুণী নিখোঁজ হওয়ার পর ব্যাপক তদন্ত শুরু হয়। মনিন্দর সিং পন্ধেরের বাড়ির পিছনের নালা ও আশপাশের এলাকা থেকে একাধিক কঙ্কাল ও দেহাবশেষ উদ্ধার হওয়ার পর দেশজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ওই বাড়িতে গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করতেন সুরেন্দ্র কোলি। তদন্তের পর একাধিক খুন, অপহরণ ও যৌন নির্যাতনের মামলায় তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়।
এই মামলাগুলির দীর্ঘ বিচারপ্রক্রিয়ায় একসময় কোলিকে একাধিক মামলায় দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছিল। কয়েকটি মামলায় তাঁকে মৃত্যুদণ্ডও দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মামলাগুলির অবস্থায় বড় পরিবর্তন আসে। ২০২৩ সালে এলাহাবাদ হাই কোর্ট নীথারি-সংক্রান্ত ১২টি মামলায় কোলিকে খালাস দেয়। পরে ২০২৫ সালের জুলাইয়ে সুপ্রিম কোর্টও ওই খালাসের বিরুদ্ধে করা আবেদনগুলি খারিজ করে দেয়। ফলে সেই মামলাগুলিতে তাঁর খালাস বহাল থাকে।
এর পরও একটি মামলায় তাঁর সাজা বহাল ছিল। ২০২৫ সালের ১১ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট সেই শেষ মামলাতেও তাঁর দণ্ড বাতিল করে দেয়। শীর্ষ আদালত জানায়, একই ধরনের প্রমাণের ভিত্তিতে অন্য মামলাগুলিতে যখন খালাস দেওয়া হয়েছে, তখন একই প্রমাণের ওপর একটি মামলায় তাঁর সাজা বহাল রাখা যায় না। আদালত তাঁকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেয়। ফলে মৃত্যুর সময় সুরেন্দ্র কোলি আর কোনও মামলায় দণ্ডিত অবস্থায় ছিলেন না। নীথারি-সংক্রান্ত তাঁর শেষ মামলাতেও ২০২৫ সালে সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে খালাস দিয়েছিল।
এখন তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে তদন্ত করছে হরিদ্বার পুলিশ। প্রাথমিকভাবে ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে মনে করা হলেও মৃত্যুর সঠিক কারণ নিশ্চিত করতে ময়নাতদন্তের রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে। মৃত্যুর আগে তাঁর সঙ্গে কারও যোগাযোগ হয়েছিল কি না, সাম্প্রতিক সময়ে তাঁর কোনও সমস্যা ছিল কি না এবং ঘটনাস্থলে অন্য কোনও ব্যক্তির উপস্থিতি ছিল কি না—এসব বিষয়ও খতিয়ে দেখা হতে পারে।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More