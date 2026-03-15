Surya Kumar Yadav: বিশ্বকাপ জয়ের ১ সপ্তাহের মধ্যেই সুখবর SKY,দেবীশার ঘরে?এল ভাইরাল ভিডিয়ো,বিয়ের ৯ বছর পর..

Surya Kumar Yadav: বিশ্বকাপ জয়ের ১ সপ্তাহের মধ্যেই সুখবর SKY,দেবীশার ঘরে?এল ভাইরাল ভিডিয়ো,বিয়ের ৯ বছর পর..
গত ৮ মার্চ ২০২৬ এ দাপুটে মেজাজে ভারত জিতে নেয় টি২০ বিশ্বকাপ। গোটা দেশ জুড়ে উদযাপন হয়। তার রেশ এখনও জারি রয়েছে। এদিকে, দলের জয়ের পরই সুখবর সূর্যকুমার যাদবের পরিবারে! এবার অপেক্ষা যদাব পরিবারের জুনিয়রের জন্য! সূর্যকুমার ও তাঁর স্ত্রী দেবীশা এবার ‘অন্য’ এক ইনিংসের অপেক্ষায়। এবার তাঁরা অভিভাবকের ভূমিকায় আসতে চলেছেন! অন্তত এক ভাইরাল হওয়া ভিডিয়োতে তেমনই ইঙ্গিত করা হয়েছে। যদিও সেই ভিডিয়োর সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন থাকছে। কারণ সূর্য বা দেবীশা, কেউই এই বিষয়ে কিছু জানাননি আনুষ্ঠানিকভাবে।
খবর, বাবা হতে চলেছেন সূর্য! ভারতের টি ২০ বিশ্বকাপ টিমের ক্যাপ্টেন সূর্যের হাত ধরে ভারত সদ্য জিতেছে বিশ্বকাপ। তার এক সপ্তাহের মধ্যেই সূর্যের স্ত্রী দেবীশার স্বাদ ভক্ষণ অনুষ্ঠান হয়ে গেল। সেই অনুষ্ঠানের ভিডিয়োও ভাইরাল হয়েছে। এযাবৎকালে ভারতের বহু ম্যাচেই দেবীশাকেও দেখা যায় গ্যালারিতে। ফাইনাল ম্যাচের দিনও গ্যালারিতে ছিলেন দেবীশা। এরপর সদ্য দেবীশা শেট্টির স্বাদের ভিডিয়ো ভাইরাল(ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা) হয়। দেখা যায়, তাক লাগানো শাড়িতে সেজে সূর্যের হাত ধরে হল-এ প্রবেশ করছেন তিনি। হাসি মুখ যেমন দেবীশার ছিল, তেমনই সূর্যও হাসি ধরে রাখতে পারেননি।
২০১৬ সালের ৭ জুলাই বিয়ে হয় দেবীশা, সূর্যের। এককালে একসঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে সম্পর্কে ছিলেন দেবীশা ও সূর্য। বর্তমানে দেবীশার বয়স ৩২। সূর্যের বয়স ৩৫। দীর্ঘ দিন ধরেই মুম্বইয়ের এই দম্পতি বিয়ের আগে থেকেই প্রেমের সম্পর্কে ছিলেন। এরপরই ২০১৬ সালে চার হাত এক হয়।
সূর্য ক্রিকেটে মত্ত থাকলেও, নাচ নেশা দেবীশার। তবে তিনি আপাতত সূর্যের ঘর সামলানোয় ব্যস্ত থাকেন। আর সেই ঘরই আলো করে আসছে যাদব পরিবারের খুদে সদস্য! আপাতত অপেক্ষার পালা।য তারপরই ভূমিষ্ঠ হবে সূর্য ও দেবীশার প্রথম সন্তান।
এদিকে, মার্চে আর কয়েকদিন পর থেকেই শুপু হবে আইপিএল। তাতে অংশগ্রহণ করবেন সূর্য। ভারতীয় টি২০ ক্যাপ্টেনের পারফরম্যান্সের দিক থেকে দেখতে গেলে, ২০২৬ বিশ্বকাপ খুব একটা ভালো কাটেনি। আপাতত আইপিএল-এ তাঁর পারফরম্যান্স কেমন হয়, সেদিকে নজর অনেকের। তবে সূর্য পরিবারের সুখবরের দিকেও তাকিয়ে তাঁর ফ্যানকূল!