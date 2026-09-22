Suvendu-Ambani Meeting: বিনিয়োগ টানতে অম্বানির সঙ্গে বৈঠক শুভেন্দুর, বাংলায় ব্যবসা বাড়বে রিলায়েন্সের?

Suvendu-Ambani Meeting: বিনিয়োগ টানতে অম্বানির সঙ্গে বৈঠক শুভেন্দুর, বাংলায় ব্যবসা বাড়বে রিলায়েন্সের?
বৈঠকের পরে রিলায়েন্স গোষ্ঠীর এক মুখপাত্রও সাক্ষাতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বড় শিল্পগোষ্ঠীগুলিকে রাজ্যে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে চাইছে। শিল্প ও ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরির বিষয়েও সরকারের আগ্রহ রয়েছে।
পশ্চিমবঙ্গে নতুন শিল্প ও বিনিয়োগ আনার লক্ষ্যে এবার দেশের অন্যতম বড় শিল্পগোষ্ঠী রিলায়েন্সের সঙ্গে সরাসরি আলোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ২১ সেপ্টেম্বর, সোমবার মুম্বইয়ে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের চেয়ারম্যান মুকেশ অম্বানির সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। অম্বানির বাসভবন অ্যান্টিলিয়ায় প্রায় এক ঘণ্টা ধরে এই বৈঠক চলে। রাজ্যে নতুন বিনিয়োগ আনা এবং রিলায়েন্সের বর্তমান ব্যবসা আরও বিস্তৃত করার সম্ভাবনা নিয়েই মূলত আলোচনা হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গিয়েছে।
বৈঠকের পরে রিলায়েন্স গোষ্ঠীর এক মুখপাত্রও সাক্ষাতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বড় শিল্পগোষ্ঠীগুলিকে রাজ্যে বিনিয়োগে উৎসাহিত করতে চাইছে। শিল্প ও ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর জন্য প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরির বিষয়েও সরকারের আগ্রহ রয়েছে। এই লক্ষ্যেই রিলায়েন্সের সঙ্গে নতুন করে যোগাযোগ বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।
তবে ঠিক কোন প্রকল্পে কত টাকা বিনিয়োগ করা হতে পারে, সে বিষয়ে বৈঠকের পর নির্দিষ্ট কোনও ঘোষণা করা হয়নি। সূত্রের দাবি, পশ্চিমবঙ্গে রিলায়েন্সের ব্যবসার নতুন ক্ষেত্র তৈরি করা এবং আগে থেকে থাকা ব্যবসার পরিধি বাড়ানোর সম্ভাবনা নিয়ে কথাবার্তা হয়েছে। মুকেশ অম্বানিও রাজ্যে নতুন বিনিয়োগের সুযোগ খতিয়ে দেখার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।
এই বৈঠক অবশ্য হঠাৎ করে হয়নি। সেপ্টেম্বরের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, রিলায়েন্স গোষ্ঠী পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আগ্রহ দেখিয়েছে। ১১ সেপ্টেম্বর শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছিলেন, অনন্ত অম্বানির সঙ্গে তাঁর ফোনে কথা হয়েছে এবং তাঁকে মুম্বইয়ে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। সেই সময় মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, বড় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলিকে পশ্চিমবঙ্গে আনার জন্য তাঁর সরকার সরাসরি শিল্পপতিদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।
রাজ্য সরকারের বিনিয়োগ পরিকল্পনার পরিধি অবশ্য শুধু রিলায়েন্সে সীমাবদ্ধ নয়। সাম্প্রতিক সময়ে অন্যান্য বড় শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গেও যোগাযোগ বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। এর আগে এলঅ্যান্ডটি, আমূল এবং শ্যাম স্টিলের মতো সংস্থার সম্প্রসারণ বা নতুন প্রকল্পের কথাও সামনে এসেছে। পাশাপাশি শিল্পের জন্য দ্রুত জমি দেওয়ার ব্যবস্থার কথাও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে। সরকারের বক্তব্য, নতুন বিনিয়োগ এলে শিল্পের পাশাপাশি কর্মসংস্থান এবং রাজ্যের রাজস্ব বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হবে।
মুম্বই সফরের এই বৈঠকের ফলে পশ্চিমবঙ্গে রিলায়েন্সের পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে নতুন করে আগ্রহ তৈরি হয়েছে। এখন মূল নজর থাকবে, আলোচনার পর বাস্তবে কোনও নতুন প্রকল্প ঘোষণা করা হয় কি না এবং হলে তার পরিমাণ ও ক্ষেত্র কী হয়। আপাতত নিশ্চিতভাবে বলা যায়, বড় শিল্পগোষ্ঠীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগ আনার প্রচেষ্টা জোরদার করেছে রাজ্য সরকার। প্রসঙ্গত, অম্বানি পরিবারের তরফে মুখ্যমন্ত্রীকে গণেশ উৎসবের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর কথাও এর আগে প্রকাশ্যে এসেছিল। সেই সূত্রেই মুম্বই সফরে বৈঠকের সম্ভাবনার কথা জানা গিয়েছিল।
- ABOUT THE AUTHORAbhijit Chowdhury
২০২১ সাল থেকে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন অভিজিৎ চৌধুরী। ২০১৮ সালে সালে তাঁর পেশাদার জীবনের শুরু। জাতীয়, আন্তর্জাতিক বিষয়, বাংলার রাজনীতি এবং খেলাধুলোর বিষয়ে লেখার ক্ষেত্রে ৮ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আমেরিকা, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ সবচেয়ে বেশি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি পাশ করেই সাংবাদিকতার জগতে প্রবেশ করেছেন অভিজিৎ। হিন্দুস্তান টাইমস বাংলায় যোগদানের আগে ওয়ানইন্ডিয়া এবং ইটিভি ভারতে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে অভিজিতের। এছাড়া আকাশবাণীতে রেডিও জকি হিসেবেও কাজ করেছিলেন তিনি। খবরের জগৎ ছাড়া খেলাধুলো, ইতিহাসে অভিজিতের আগ্রহ রয়েছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন নিয়ে অভিজিৎ তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন আশুতোষ কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: ক্রিকেট, ফুটবল, টেনিস ছাড়া প্রায় সব ধরনের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বই পড়ে এবং বিভিন্ন বিষয়ে ডকুমেন্টারি দেখে।Read More